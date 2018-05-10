توزر:خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني لاتحاد الفلاحين:الشاهد يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع

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افتتح رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد مساء الثلاثاء 8 ماي 2018 بأحد نزل مدينة توزر أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار - الفلاحة هي الحلّ.
توزر ـ الشروق:
هذا وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية ونواب مجلس الشعب والضيوف إلى جانب عدد كبير من المؤتمرين وأكّد خلاله على ضرورة مراجعة السياسات في تعبئة الموارد المائية وتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وأعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع.
وأعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وإصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية والزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس والرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة، والشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وإحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع. ورصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة واحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050.
كما أعلن رئيس الحكومة عن وجود خطط في مستوى السدود والبحيرات وتحلية مياه البحر مؤكدا ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شريك أساسي في وثيقة قرطاج وله دور يضطلع به وأعرب عن أمله في نجاح المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم 11 ماي وإفرازه لإطارات تشارك في وضع التصورات للأمن الغذائي والمائي فالمسألة قال إنها لا تهم الحكومة وحدها بل تهم كافة التونسيين والسيادة الوطنية مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي.
افتتح رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد مساء الثلاثاء 8 ماي 2018 بأحد نزل مدينة توزر أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار - الفلاحة هي الحلّ.
توزر ـ الشروق:
هذا وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية ونواب مجلس الشعب والضيوف إلى جانب عدد كبير من المؤتمرين وأكّد خلاله على ضرورة مراجعة السياسات في تعبئة الموارد المائية وتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وأعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع.
وأعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وإصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية والزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس والرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة، والشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وإحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع. ورصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة واحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050.
كما أعلن رئيس الحكومة عن وجود خطط في مستوى السدود والبحيرات وتحلية مياه البحر مؤكدا ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شريك أساسي في وثيقة قرطاج وله دور يضطلع به وأعرب عن أمله في نجاح المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم 11 ماي وإفرازه لإطارات تشارك في وضع التصورات للأمن الغذائي والمائي فالمسألة قال إنها لا تهم الحكومة وحدها بل تهم كافة التونسيين والسيادة الوطنية مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018