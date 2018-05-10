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يوم الخميس 10 ماي 2018
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توزر:خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني لاتحاد الفلاحين:الشاهد يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع
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شروق الجهات
توزر:خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني لاتحاد الفلاحين:الشاهد يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

افتتح رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد مساء الثلاثاء 8 ماي 2018 بأحد نزل مدينة توزر أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار - الفلاحة هي الحلّ.

توزر ـ الشروق:
هذا وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية ونواب مجلس الشعب والضيوف إلى جانب عدد كبير من المؤتمرين وأكّد خلاله على ضرورة مراجعة السياسات في تعبئة الموارد المائية وتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وأعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع.
وأعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وإصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية والزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس والرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة، والشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وإحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع. ورصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة واحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050.
كما أعلن رئيس الحكومة عن وجود خطط في مستوى السدود والبحيرات وتحلية مياه البحر مؤكدا ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شريك أساسي في وثيقة قرطاج وله دور يضطلع به وأعرب عن أمله في نجاح المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم 11 ماي وإفرازه لإطارات تشارك في وضع التصورات للأمن الغذائي والمائي فالمسألة قال إنها لا تهم الحكومة وحدها بل تهم كافة التونسيين والسيادة الوطنية مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي.

بوبكر حريزي
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شروق الجهات
توزر:خلال افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني لاتحاد الفلاحين:الشاهد يعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

افتتح رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد مساء الثلاثاء 8 ماي 2018 بأحد نزل مدينة توزر أشغال المؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار - الفلاحة هي الحلّ.

توزر ـ الشروق:
هذا وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية ونواب مجلس الشعب والضيوف إلى جانب عدد كبير من المؤتمرين وأكّد خلاله على ضرورة مراجعة السياسات في تعبئة الموارد المائية وتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وأعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة القطاع.
وأعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي منها الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وإصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية والزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس والرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة، والشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وإحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع. ورصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة واحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050.
كما أعلن رئيس الحكومة عن وجود خطط في مستوى السدود والبحيرات وتحلية مياه البحر مؤكدا ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شريك أساسي في وثيقة قرطاج وله دور يضطلع به وأعرب عن أمله في نجاح المؤتمر الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم 11 ماي وإفرازه لإطارات تشارك في وضع التصورات للأمن الغذائي والمائي فالمسألة قال إنها لا تهم الحكومة وحدها بل تهم كافة التونسيين والسيادة الوطنية مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن المائي.

بوبكر حريزي
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