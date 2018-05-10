معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان

مكتب سليانة - الشروق :

أفادت رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية أن الاستعدادات حثيثة من أجل التحضيرات لشهر رمضان المعظم لتقديم المساعدات لمن تعوزهم الحاجة المادية وأوضحت أن شهر رمضان هو شهر تحابب وتكافل وقد تم الشروع في القيام ببرنامج عمل من أجل تقديم المساعدات لسكان الارياف المجاورة لسليانة المدينة تتمثل في «قفة رمضان» تفي بالحاجة لمن لا سند لهم ويتم عبر التنسيق مع العمد وفق اطار قانوني كما يجري التنسيق مع المطاعم من اجل موائد الافطار وقد بلغ تسجيل قرابة 50 شخصا الى الآن وقد يصل الى 120 مثل ما جرت به العادة من جانب آخر فان هناك تنسيق مع عدد من رجال الاعمال قصد مدّ يد العون وهناك مؤشرات بالموافقة وهي فرصة للتحابب بين جميع الفئات بولاية سليانة كما هو معتاد.





عبد السلام