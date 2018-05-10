باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان

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مكتب باجة - الشروق :
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية حيث ستنتفع كل عائلة بحوالتين إلكترونيتين بقيمة 40 دينارا لكل حوالة سيتم صرف الأولى بداية شهر رمضان أما الثانية فقد تم برمجتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقدم محمّد العيّاري المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي معطيات حول برنامج الفرع الجهوي خلال شهر رمضان والذي يشمل توزيع 1250 طردا من المواد الغذائية بقيمة 75 دينارا للطرد الواحد إضافة إلى إقامة موائد إفطار لفائدة 170 منتفعا سيحتضنها فضاء المركب الشبابي بباجة، وأشار إلى أن مركز رعاية المسنين بباجة سيتولى إعداد الأكلة وتوزيع الوجبات.
مكتب باجة - الشروق :
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية حيث ستنتفع كل عائلة بحوالتين إلكترونيتين بقيمة 40 دينارا لكل حوالة سيتم صرف الأولى بداية شهر رمضان أما الثانية فقد تم برمجتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقدم محمّد العيّاري المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي معطيات حول برنامج الفرع الجهوي خلال شهر رمضان والذي يشمل توزيع 1250 طردا من المواد الغذائية بقيمة 75 دينارا للطرد الواحد إضافة إلى إقامة موائد إفطار لفائدة 170 منتفعا سيحتضنها فضاء المركب الشبابي بباجة، وأشار إلى أن مركز رعاية المسنين بباجة سيتولى إعداد الأكلة وتوزيع الوجبات.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018