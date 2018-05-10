باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان

مكتب باجة - الشروق :

أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية حيث ستنتفع كل عائلة بحوالتين إلكترونيتين بقيمة 40 دينارا لكل حوالة سيتم صرف الأولى بداية شهر رمضان أما الثانية فقد تم برمجتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم محمّد العيّاري المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي معطيات حول برنامج الفرع الجهوي خلال شهر رمضان والذي يشمل توزيع 1250 طردا من المواد الغذائية بقيمة 75 دينارا للطرد الواحد إضافة إلى إقامة موائد إفطار لفائدة 170 منتفعا سيحتضنها فضاء المركب الشبابي بباجة، وأشار إلى أن مركز رعاية المسنين بباجة سيتولى إعداد الأكلة وتوزيع الوجبات.





جلال العرفاوي