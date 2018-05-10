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يوم الخميس 10 ماي 2018
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باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
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شروق الجهات
باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب باجة - الشروق :
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية حيث ستنتفع كل عائلة بحوالتين إلكترونيتين بقيمة 40 دينارا لكل حوالة سيتم صرف الأولى بداية شهر رمضان أما الثانية فقد تم برمجتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقدم محمّد العيّاري المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي معطيات حول برنامج الفرع الجهوي خلال شهر رمضان والذي يشمل توزيع 1250 طردا من المواد الغذائية بقيمة 75 دينارا للطرد الواحد إضافة إلى إقامة موائد إفطار لفائدة 170 منتفعا سيحتضنها فضاء المركب الشبابي بباجة، وأشار إلى أن مركز رعاية المسنين بباجة سيتولى إعداد الأكلة وتوزيع الوجبات.

جلال العرفاوي
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باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب باجة - الشروق :
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية حيث ستنتفع كل عائلة بحوالتين إلكترونيتين بقيمة 40 دينارا لكل حوالة سيتم صرف الأولى بداية شهر رمضان أما الثانية فقد تم برمجتها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقدم محمّد العيّاري المتصرّف الجهوي للتضامن الاجتماعي معطيات حول برنامج الفرع الجهوي خلال شهر رمضان والذي يشمل توزيع 1250 طردا من المواد الغذائية بقيمة 75 دينارا للطرد الواحد إضافة إلى إقامة موائد إفطار لفائدة 170 منتفعا سيحتضنها فضاء المركب الشبابي بباجة، وأشار إلى أن مركز رعاية المسنين بباجة سيتولى إعداد الأكلة وتوزيع الوجبات.

جلال العرفاوي
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي...
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بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير...
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باجة:مساعدات لفائدة 14404 عائلات معوزة... في رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّد فيصل الوشتاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص 832 ألف دينار لفائدة 14404 عائلة معوزة بالولاية...
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معتمدة سليانة الشمالية:مستعدون لمدّ يد العون في شهر رمضان
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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