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يوم الخميس 10 ماي 2018
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بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
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شروق الجهات
بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق – بنزرت :
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير المعاملات التجارية خلال شهر رمضان موضحا أنه على المستوى الجهوي تم ضبط الاحتياجات الاستهلاكية وتفقد وضعية التزويد مع متابعة معدلات الإنتاج ورصد الحركية بمختلف المخازن واتخاذ الإجراءات التعديلية اللازمة.
وبالنسبة للحاجيات الاستهلاكية للجهة من المواد الحساسة فإنها توزعت كالآتي خضر 3892 طنا – غلال 1868 طنا – بيض 11،6 مليون بيضة – لحم دجاج 929 طنا – لحوم حمراء 855 طنا – حليب 3،2 مليون لتر – زبدة 70 طنا – زيوت نباتية 1،3 مليون لتر.
أما عن تقديرات إنتاج الجهة فقد شهدت تراجعا في المواد التالية :
البطاطا 48000 عام 2017 مقابل 20000 طن عام 2018 – الطماطم 6000 طن عام 2017 مقابل 200 طن عام 2018 – الفلفل 1500 طن عام 2017 مقابل 100 طن عام 2018 – بصل 1500 طن عام 2017 مقابل 1000 طن عام 2018 – خضر ورقية 750 طنا عام 2017 مقابل 310 أطنان عام 2018 – غلال 4000 طن عام 2017 مقابل 960 طنا عام 2018 – لحوم 855 طنا عام 2017 مقابل 470 طنا عام 2018 .
وعن نسق التزويد اعتبر محدثنا انه يتم تزويد السوق من بقايا الإنتاج ماقبل البدري في ما يتعلق بمادة البطاطا في حدود 12 ألف طن والإنتاج البدري حوالي 28 ألف طن خاصة وان شهر رمضان يتزامن مع بداية الإنتاج الفصلي فضلا عن الاعتماد على إنتاج الباكورات مع العمل على تعديل العرض الخاص باللحوم الحمراء.
10 فرق مراقبة
أضاف محدثنا انه في ما يتصل ببرنامج المراقبة الاقتصادية فإن من الأهداف حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات التجارية حيث تم تخصيص 10 فرق مراقبة اقتصادية والمشتركة. وتتوزع طرق التدخل وفق تركيز خلايا قارة بأسواق الجملة بكل من منزل بورقيبة وبنزرت وماطر وأسواق البيع بالتفصيل وكذلك فرق مراقبة متحركة بالاشتراك مع الأجهزة البلدية والأمنية مصالح الصحة لمراقبة الجودة.

إيمان عبد الستار
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بنزرت:استعداد لشهر رمضان :ضبط كل الحاجيات الاستهلاكية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق – بنزرت :
أبرز محمد جابر حريز المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على تأمين حسن سير المعاملات التجارية خلال شهر رمضان موضحا أنه على المستوى الجهوي تم ضبط الاحتياجات الاستهلاكية وتفقد وضعية التزويد مع متابعة معدلات الإنتاج ورصد الحركية بمختلف المخازن واتخاذ الإجراءات التعديلية اللازمة.
وبالنسبة للحاجيات الاستهلاكية للجهة من المواد الحساسة فإنها توزعت كالآتي خضر 3892 طنا – غلال 1868 طنا – بيض 11،6 مليون بيضة – لحم دجاج 929 طنا – لحوم حمراء 855 طنا – حليب 3،2 مليون لتر – زبدة 70 طنا – زيوت نباتية 1،3 مليون لتر.
أما عن تقديرات إنتاج الجهة فقد شهدت تراجعا في المواد التالية :
البطاطا 48000 عام 2017 مقابل 20000 طن عام 2018 – الطماطم 6000 طن عام 2017 مقابل 200 طن عام 2018 – الفلفل 1500 طن عام 2017 مقابل 100 طن عام 2018 – بصل 1500 طن عام 2017 مقابل 1000 طن عام 2018 – خضر ورقية 750 طنا عام 2017 مقابل 310 أطنان عام 2018 – غلال 4000 طن عام 2017 مقابل 960 طنا عام 2018 – لحوم 855 طنا عام 2017 مقابل 470 طنا عام 2018 .
وعن نسق التزويد اعتبر محدثنا انه يتم تزويد السوق من بقايا الإنتاج ماقبل البدري في ما يتعلق بمادة البطاطا في حدود 12 ألف طن والإنتاج البدري حوالي 28 ألف طن خاصة وان شهر رمضان يتزامن مع بداية الإنتاج الفصلي فضلا عن الاعتماد على إنتاج الباكورات مع العمل على تعديل العرض الخاص باللحوم الحمراء.
10 فرق مراقبة
أضاف محدثنا انه في ما يتصل ببرنامج المراقبة الاقتصادية فإن من الأهداف حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات التجارية حيث تم تخصيص 10 فرق مراقبة اقتصادية والمشتركة. وتتوزع طرق التدخل وفق تركيز خلايا قارة بأسواق الجملة بكل من منزل بورقيبة وبنزرت وماطر وأسواق البيع بالتفصيل وكذلك فرق مراقبة متحركة بالاشتراك مع الأجهزة البلدية والأمنية مصالح الصحة لمراقبة الجودة.

إيمان عبد الستار
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