الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
التداوي الطبيعي.. فوائد البطاطا لمرضى السكر
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي.. فوائد البطاطا لمرضى السكر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مرض السكري، هو عبارة عن متلازمة تتصف باضطراب الاستقلاب، وارتفاع شاذ في تركيز السكر في الدم، والذي ينتج من عوز هرمون الإنسولين، أو بسبب انخفاض حساسية الأنسجة للإنسولين أو حدوث السببين معاً، وينتج عن هذا المرض بعض المضاعفات الخطيرة أو أنّه قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، وهناك بعض الأمور التي يمكن لمريض السكري اتباعها من أجل السيطرة على المرض ومنها خفض الوزن، وكثرة الحركة، وأيضاً اتباع حمية غذائية صحية.
فوائد البطاطا لمرضى السكر
هناك اعتقاد شائع أنّ البطاطا مضرة لمرضى السكر، لكن وفقاً لدراسة مخبرية أُجريت باستخدام مستخلص البطاطا البيضاء التي تؤكل نيئة في اليابان، والتي تستخدم في علاج فقر الدم، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، حيث تمت إضافتها إلى حمية الفئران المصابة بالسكري، فتبين أنّ سكر الدم لديها انخفض بشكل ملحوظ، كما انخفض تواتر التبول المرتبط بهذا المرض، وعليه فإنّ البطاطا مفيدة جداً لمرضى السكر، حيث إنّها تنظم مستوى السكر في الدم، فهي تساعد على إفراز الإنسولين، والجدير بالذكر أنّه لا يجب على المصاب بالسكر أن يُأكل منها بكميات كبيرة، لكن الفكرة من ذلك أنّها من الممكن أن تحل محل الكربوهيدرات الأخرى كالأرز.
فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكر
حماية القلب والشرايين 
• إنّ أمراض القلب والشرايين تعدّ من مضاعفات مرض السكر، وعليه يفضل تناول البطاطا الحلوة في هذه الحالة لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم مما يؤدي إلى زيادة صحة القلب والشرايين، كما أنّها تقلل خطر حدوث النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى أنّها تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع، حيث إنّ كلّ 100 غرام من البطاطا يحتوي على 400 ملغم من البوتاسيوم، والذي له دور مهم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم.
• خفض مستوى السكر في الدم: 
• لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تبطئ عملية تحول الطعام إلى غلوكوز، وعليه لا يحدث ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم، كما أنّها تزيد امتصاصه، بالإضافة إلى أنّها تمنع ارتفاعه بعد تناول الطعام.
• إدرار البول: وبالتالي خفض مستوى السكر، وضغط الدم المرتفعان في الجسم.
• وقاية الجسم من أضرار ومضاعفات مرض السكري: 
• بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد، والكلى، والبنكرياس، والقلب، وغيرها.
• الحفاظ على صحة الجلد والبشرة: 
• لأنّها غنية بفيتامين C، وهو من الفيتامينات التي تحمي البشرة والجلد، كما أنّها تسرع التئام الجروح، حيث إنّ مرض السكري يسبب الكثير من الأضرار الصحية للجلد مثل القدم السكري.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي.. فوائد البطاطا لمرضى السكر
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
مرض السكري، هو عبارة عن متلازمة تتصف باضطراب الاستقلاب، وارتفاع شاذ في تركيز السكر في الدم، والذي ينتج من...
المزيد >>
التداوي الطبيعي.. زيـــت المشمش مفـيـــــد للبشــرة وصحـــة القلب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
زيت المشمش هو حقا مصدر غني من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى فيتامين E و A، لذلك فهو يعتبر علاج مفيد للبشرة...
المزيد >>
باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018 السّاعة 08:39
تمكن باحثون بريطانيون من اكتشاف علاج جديد ربما يساعد في القضاء على مشكلة الصلع، باستخدام دواء مخصص لعلاج...
المزيد >>
التداوي الطبيعي. .الفوائد الصحية والغذائية للجلجــــــــــــلان
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
الجلجلان أو السمسم له فوائد عديدة أهمها زيادة الوزن حيث يعمل الجلجلان ويمكن تحضير وصفات عديدة منهم لزيادة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي.. فوائد البطاطا لمرضى السكر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مرض السكري، هو عبارة عن متلازمة تتصف باضطراب الاستقلاب، وارتفاع شاذ في تركيز السكر في الدم، والذي ينتج من عوز هرمون الإنسولين، أو بسبب انخفاض حساسية الأنسجة للإنسولين أو حدوث السببين معاً، وينتج عن هذا المرض بعض المضاعفات الخطيرة أو أنّه قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة، وهناك بعض الأمور التي يمكن لمريض السكري اتباعها من أجل السيطرة على المرض ومنها خفض الوزن، وكثرة الحركة، وأيضاً اتباع حمية غذائية صحية.
فوائد البطاطا لمرضى السكر
هناك اعتقاد شائع أنّ البطاطا مضرة لمرضى السكر، لكن وفقاً لدراسة مخبرية أُجريت باستخدام مستخلص البطاطا البيضاء التي تؤكل نيئة في اليابان، والتي تستخدم في علاج فقر الدم، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، حيث تمت إضافتها إلى حمية الفئران المصابة بالسكري، فتبين أنّ سكر الدم لديها انخفض بشكل ملحوظ، كما انخفض تواتر التبول المرتبط بهذا المرض، وعليه فإنّ البطاطا مفيدة جداً لمرضى السكر، حيث إنّها تنظم مستوى السكر في الدم، فهي تساعد على إفراز الإنسولين، والجدير بالذكر أنّه لا يجب على المصاب بالسكر أن يُأكل منها بكميات كبيرة، لكن الفكرة من ذلك أنّها من الممكن أن تحل محل الكربوهيدرات الأخرى كالأرز.
فوائد البطاطا الحلوة لمرضى السكر
حماية القلب والشرايين 
• إنّ أمراض القلب والشرايين تعدّ من مضاعفات مرض السكر، وعليه يفضل تناول البطاطا الحلوة في هذه الحالة لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم مما يؤدي إلى زيادة صحة القلب والشرايين، كما أنّها تقلل خطر حدوث النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى أنّها تخفض مستوى ضغط الدم المرتفع، حيث إنّ كلّ 100 غرام من البطاطا يحتوي على 400 ملغم من البوتاسيوم، والذي له دور مهم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم.
• خفض مستوى السكر في الدم: 
• لأنّها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تبطئ عملية تحول الطعام إلى غلوكوز، وعليه لا يحدث ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم، كما أنّها تزيد امتصاصه، بالإضافة إلى أنّها تمنع ارتفاعه بعد تناول الطعام.
• إدرار البول: وبالتالي خفض مستوى السكر، وضغط الدم المرتفعان في الجسم.
• وقاية الجسم من أضرار ومضاعفات مرض السكري: 
• بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الكبد، والكلى، والبنكرياس، والقلب، وغيرها.
• الحفاظ على صحة الجلد والبشرة: 
• لأنّها غنية بفيتامين C، وهو من الفيتامينات التي تحمي البشرة والجلد، كما أنّها تسرع التئام الجروح، حيث إنّ مرض السكري يسبب الكثير من الأضرار الصحية للجلد مثل القدم السكري.

تقرؤون أيضا
التداوي الطبيعي.. فوائد البطاطا لمرضى السكر
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
مرض السكري، هو عبارة عن متلازمة تتصف باضطراب الاستقلاب، وارتفاع شاذ في تركيز السكر في الدم، والذي ينتج من...
المزيد >>
التداوي الطبيعي.. زيـــت المشمش مفـيـــــد للبشــرة وصحـــة القلب
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
زيت المشمش هو حقا مصدر غني من الأحماض الدهنية بالإضافة إلى فيتامين E و A، لذلك فهو يعتبر علاج مفيد للبشرة...
المزيد >>
باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018 السّاعة 08:39
تمكن باحثون بريطانيون من اكتشاف علاج جديد ربما يساعد في القضاء على مشكلة الصلع، باستخدام دواء مخصص لعلاج...
المزيد >>
التداوي الطبيعي. .الفوائد الصحية والغذائية للجلجــــــــــــلان
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
الجلجلان أو السمسم له فوائد عديدة أهمها زيادة الوزن حيث يعمل الجلجلان ويمكن تحضير وصفات عديدة منهم لزيادة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿