صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان

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قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس أن كل المواد الإستهلاكية ستكون متوفرة بالقدر الكافي خلال شهر رمضان المعظم.
الشروق- مكتب صفاقس
وأضاف الرابحي في تصريح للإعلاميين أن الحليب والبيض هي الأخرى متوفرة ولن تسجل نقصا بعد ان اتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المواد الأساسية الرمضانية.
وبحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية، زار كاتب الوالي كل أجنحة العرض التي سجلت مشاركة عدد كبير من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة بلغت في مجملها 105 مؤسسة وطنية و14 مؤسسة أجنبية مباشرة و32 غير مباشرة.
وتحدث كاتب الدولة للعارضين مثمنا فقرات الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في نسخته الـ12 والذي تضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي طرحت بداية من ظهر أمس مواضيع علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا انطلقت بحصة أولى تحمل عنوان «السوق والتصدير للنمتوجات الغذائية» وتضمنت عديد المداخلات حول قطاع الصناعات الغذائية والسوق اللإفريقية : الواقع والآفاق ومستقبل تصدير زيت الزيتون» وغيرها.
المنتدى العلمي يتواصل اليوم الخميس ليطرح موضوع «الاعتماد والتصديق: عماد النهوض بتصدير المنتوجات الغذائية» وتدني الموارد البحرية الحيوانية : الأسباب والعلاج وتثمين نفايات صناعات الصيد البحري. يليها بعد غد موضوع «التجديد في قطاع الصناعات الغذائية».
وإلى جانب العرض والمنتدى العلمي تنطلق اليوم هيئة الصالون في تنظيم مسابقات في الطبخ التقليدي والمسابقة الوطنية لأفضل لمجة أطفال مستخرجة من المواد الغذائية التقليدية تحت شعار «ماكلة الجدود صحة وابتكار با حدود»، هذا بالإضافة إلى مسابقة تسمين العجول والألعاب الفروسية.
قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس أن كل المواد الإستهلاكية ستكون متوفرة بالقدر الكافي خلال شهر رمضان المعظم.
الشروق- مكتب صفاقس
وأضاف الرابحي في تصريح للإعلاميين أن الحليب والبيض هي الأخرى متوفرة ولن تسجل نقصا بعد ان اتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المواد الأساسية الرمضانية.
وبحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية، زار كاتب الوالي كل أجنحة العرض التي سجلت مشاركة عدد كبير من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة بلغت في مجملها 105 مؤسسة وطنية و14 مؤسسة أجنبية مباشرة و32 غير مباشرة.
وتحدث كاتب الدولة للعارضين مثمنا فقرات الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في نسخته الـ12 والذي تضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي طرحت بداية من ظهر أمس مواضيع علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا انطلقت بحصة أولى تحمل عنوان «السوق والتصدير للنمتوجات الغذائية» وتضمنت عديد المداخلات حول قطاع الصناعات الغذائية والسوق اللإفريقية : الواقع والآفاق ومستقبل تصدير زيت الزيتون» وغيرها.
المنتدى العلمي يتواصل اليوم الخميس ليطرح موضوع «الاعتماد والتصديق: عماد النهوض بتصدير المنتوجات الغذائية» وتدني الموارد البحرية الحيوانية : الأسباب والعلاج وتثمين نفايات صناعات الصيد البحري. يليها بعد غد موضوع «التجديد في قطاع الصناعات الغذائية».
وإلى جانب العرض والمنتدى العلمي تنطلق اليوم هيئة الصالون في تنظيم مسابقات في الطبخ التقليدي والمسابقة الوطنية لأفضل لمجة أطفال مستخرجة من المواد الغذائية التقليدية تحت شعار «ماكلة الجدود صحة وابتكار با حدود»، هذا بالإضافة إلى مسابقة تسمين العجول والألعاب الفروسية.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018