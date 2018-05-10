صفاقس:كاتب الدولة للفلاحة خلال افتتاح صالون الفلاحة:كل المواد الاستهلاكية متوفرة في رمضان

قال عبد الله الرابحي كاتب الدولة للفلاحة والموارد المائية لدى افتتاحه أمس الأربعاء الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس أن كل المواد الإستهلاكية ستكون متوفرة بالقدر الكافي خلال شهر رمضان المعظم.

الشروق- مكتب صفاقس

وأضاف الرابحي في تصريح للإعلاميين أن الحليب والبيض هي الأخرى متوفرة ولن تسجل نقصا بعد ان اتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المواد الأساسية الرمضانية.

وبحضور والي صفاقس عادل الخبثاني ورئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني ورئيس هيئة التنظيم خالد عبد الهادي وعدد من الإطارات الجهوية، زار كاتب الوالي كل أجنحة العرض التي سجلت مشاركة عدد كبير من المؤسسات الوطنية ومن عدد من الدول الشقيقة والصديقة بلغت في مجملها 105 مؤسسة وطنية و14 مؤسسة أجنبية مباشرة و32 غير مباشرة.

وتحدث كاتب الدولة للعارضين مثمنا فقرات الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في نسخته الـ12 والذي تضمن في جانبه العلمي عديد الندوات والورشات التي طرحت بداية من ظهر أمس مواضيع علمية تهتم بأبرز المشاغل المطروحة اليوم وطنيا وعالميا انطلقت بحصة أولى تحمل عنوان «السوق والتصدير للنمتوجات الغذائية» وتضمنت عديد المداخلات حول قطاع الصناعات الغذائية والسوق اللإفريقية : الواقع والآفاق ومستقبل تصدير زيت الزيتون» وغيرها.

المنتدى العلمي يتواصل اليوم الخميس ليطرح موضوع «الاعتماد والتصديق: عماد النهوض بتصدير المنتوجات الغذائية» وتدني الموارد البحرية الحيوانية : الأسباب والعلاج وتثمين نفايات صناعات الصيد البحري. يليها بعد غد موضوع «التجديد في قطاع الصناعات الغذائية».

وإلى جانب العرض والمنتدى العلمي تنطلق اليوم هيئة الصالون في تنظيم مسابقات في الطبخ التقليدي والمسابقة الوطنية لأفضل لمجة أطفال مستخرجة من المواد الغذائية التقليدية تحت شعار «ماكلة الجدود صحة وابتكار با حدود»، هذا بالإضافة إلى مسابقة تسمين العجول والألعاب الفروسية.





راشد شعور