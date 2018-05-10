أفضـــل علاج لآلام المعــدة

تتلقّى المعدة الطّعام من المريء، وعندما يصل الغذاء إلى نهاية المريء فإنّه يدخل المعدة من خلال صمّام عضليّ يُسمّى الصّمام المريئيّ السُفليّ. تكمن وظيفة المعدة بإفراز الحمض المعديّ والإنزيمات المساعدة على هضم الطّعام، كما تنقبض عضلات المعدة باستمرار وبشكل دوريّ لتعزيز عمليّة الهضم ومضغ الطّعام، وتنتهي المعدة ببوابة تُسمّى العضلة العاصرة البوابيّة، وهي صمّام عضليّ يسمح للطّعام بالخروج من المعدة إلى الأمعاء الدّقيقة

سؤال وجواب

انا شاب ثلاثيني العمر، أعاني من ألم بالمعدة، تحت القفص الصدري تحديدا، ويزيد الألم بعد الأكل، وأحيانا عندما أتأخر في تناول الوجبات، وفي بعض الأحيان عند النوم، وفي الآونة الأخيرة لم يفارقني هذا الألم، ولا أعاني من إمساك…. فهل من حل ؟!

الجواب:

هذه الآلام التي تأتي تعاني منها أخي القارئ أسفل القفص الصدري مصدرها في معظم الأحوال المعدة نفسها، وفي بعض الحالات يكون منشؤها الكبد أو المرارة، إلا أنه في معظم الحالات آلام الكبد والمرارة تكون في الطرف العلوي الأيمن من البطن. فأسباب آلام أعلى البطن في الوسط إما أن يكون هناك التهاب في المعدة أو قرحة في المعدة أو قرحة في الاثنى عشر، وكل هذه عادة ما يكون سببها جرثومة المعدة الحلزونية المعروفة بالهليوبكتر بيلوري ( Helicobacter Pylori ).

غالباً ما تكون آلام التهاب المعدة والقرحة المعدية بعد الطعام، وأما آلام القرحة في الاثنى عشر فتكون عند الجوع، ولذا أحيانا ما توقظ الإنسان من النوم، مما يضطر المريض لتناول بعض الطعام لتخف الآلام في معظم الأحيان، وأحيانا يكون هناك التهاب في المعدة مع قرحة في المعدة أو الاثنى عشر، وبالتالي تكون الآلام في أوقات الجوع وبعد الطعام كما هو الحال عندك.

أنصحك عزيزي السائل أن تراجع طبيبا مختصا في أمراض الجهاز الهضمي، وذلك لتشخيص الحالة بشكل مؤكد، فقد يُخضعك الطبيب لإجراء منظار للمعدة، وهذا سيظهر المعدة والاثنى عشر، ويظهر التقرحات أو الالتهابات سيظهر أيضا الجرثومة المعدية، وفي حال وجود ذلك فسيعطيك الطبيب العلاج المناسب، وعادة ما يكون علاجا ثلاثيا لمدة أسبوعين، وتستمر بأحد الأدوية لمدة ستة اشهر.