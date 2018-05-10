الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أفضـــل علاج لآلام المعــدة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
منوعات
أفضـــل علاج لآلام المعــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تتلقّى المعدة الطّعام من المريء، وعندما يصل الغذاء إلى نهاية المريء فإنّه يدخل المعدة من خلال صمّام عضليّ يُسمّى الصّمام المريئيّ السُفليّ. تكمن وظيفة المعدة بإفراز الحمض المعديّ والإنزيمات المساعدة على هضم الطّعام، كما تنقبض عضلات المعدة باستمرار وبشكل دوريّ لتعزيز عمليّة الهضم ومضغ الطّعام، وتنتهي المعدة ببوابة تُسمّى العضلة العاصرة البوابيّة، وهي صمّام عضليّ يسمح للطّعام بالخروج من المعدة إلى الأمعاء الدّقيقة
سؤال وجواب
انا شاب ثلاثيني العمر، أعاني من ألم بالمعدة، تحت القفص الصدري تحديدا، ويزيد الألم بعد الأكل، وأحيانا عندما أتأخر في تناول الوجبات، وفي بعض الأحيان عند النوم، وفي الآونة الأخيرة لم يفارقني هذا الألم، ولا أعاني من إمساك…. فهل من حل ؟!
الجواب:
هذه الآلام التي تأتي تعاني منها أخي القارئ أسفل القفص الصدري مصدرها في معظم الأحوال المعدة نفسها، وفي بعض الحالات يكون منشؤها الكبد أو المرارة، إلا أنه في معظم الحالات آلام الكبد والمرارة تكون في الطرف العلوي الأيمن من البطن. فأسباب آلام أعلى البطن في الوسط إما أن يكون هناك التهاب في المعدة أو قرحة في المعدة أو قرحة في الاثنى عشر، وكل هذه عادة ما يكون سببها جرثومة المعدة الحلزونية المعروفة بالهليوبكتر بيلوري ( Helicobacter Pylori ).
غالباً ما تكون آلام التهاب المعدة والقرحة المعدية بعد الطعام، وأما آلام القرحة في الاثنى عشر فتكون عند الجوع، ولذا أحيانا ما توقظ الإنسان من النوم، مما يضطر المريض لتناول بعض الطعام لتخف الآلام في معظم الأحيان، وأحيانا يكون هناك التهاب في المعدة مع قرحة في المعدة أو الاثنى عشر، وبالتالي تكون الآلام في أوقات الجوع وبعد الطعام كما هو الحال عندك.
أنصحك عزيزي السائل أن تراجع طبيبا مختصا في أمراض الجهاز الهضمي، وذلك لتشخيص الحالة بشكل مؤكد، فقد يُخضعك الطبيب لإجراء منظار للمعدة، وهذا سيظهر المعدة والاثنى عشر، ويظهر التقرحات أو الالتهابات سيظهر أيضا الجرثومة المعدية، وفي حال وجود ذلك فسيعطيك الطبيب العلاج المناسب، وعادة ما يكون علاجا ثلاثيا لمدة أسبوعين، وتستمر بأحد الأدوية لمدة ستة اشهر.

تقرؤون أيضا
أفضـــل علاج لآلام المعــدة
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتلقّى المعدة الطّعام من المريء، وعندما يصل الغذاء إلى نهاية المريء فإنّه يدخل المعدة من خلال صمّام عضليّ...
المزيد >>
أم على فراش الموت تحضر حفل تخرج ابنها (فيديو)
09 ماي 2018 السّاعة 22:17
حقق مستشفي أمريكي الأمنية الأخيرة، لأم مصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة، من خلال تمكينها من حضور، حفل...
المزيد >>
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل....
المزيد >>
الأوقات المناسبة لشرب الماء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
منوعات
أفضـــل علاج لآلام المعــدة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تتلقّى المعدة الطّعام من المريء، وعندما يصل الغذاء إلى نهاية المريء فإنّه يدخل المعدة من خلال صمّام عضليّ يُسمّى الصّمام المريئيّ السُفليّ. تكمن وظيفة المعدة بإفراز الحمض المعديّ والإنزيمات المساعدة على هضم الطّعام، كما تنقبض عضلات المعدة باستمرار وبشكل دوريّ لتعزيز عمليّة الهضم ومضغ الطّعام، وتنتهي المعدة ببوابة تُسمّى العضلة العاصرة البوابيّة، وهي صمّام عضليّ يسمح للطّعام بالخروج من المعدة إلى الأمعاء الدّقيقة
سؤال وجواب
انا شاب ثلاثيني العمر، أعاني من ألم بالمعدة، تحت القفص الصدري تحديدا، ويزيد الألم بعد الأكل، وأحيانا عندما أتأخر في تناول الوجبات، وفي بعض الأحيان عند النوم، وفي الآونة الأخيرة لم يفارقني هذا الألم، ولا أعاني من إمساك…. فهل من حل ؟!
الجواب:
هذه الآلام التي تأتي تعاني منها أخي القارئ أسفل القفص الصدري مصدرها في معظم الأحوال المعدة نفسها، وفي بعض الحالات يكون منشؤها الكبد أو المرارة، إلا أنه في معظم الحالات آلام الكبد والمرارة تكون في الطرف العلوي الأيمن من البطن. فأسباب آلام أعلى البطن في الوسط إما أن يكون هناك التهاب في المعدة أو قرحة في المعدة أو قرحة في الاثنى عشر، وكل هذه عادة ما يكون سببها جرثومة المعدة الحلزونية المعروفة بالهليوبكتر بيلوري ( Helicobacter Pylori ).
غالباً ما تكون آلام التهاب المعدة والقرحة المعدية بعد الطعام، وأما آلام القرحة في الاثنى عشر فتكون عند الجوع، ولذا أحيانا ما توقظ الإنسان من النوم، مما يضطر المريض لتناول بعض الطعام لتخف الآلام في معظم الأحيان، وأحيانا يكون هناك التهاب في المعدة مع قرحة في المعدة أو الاثنى عشر، وبالتالي تكون الآلام في أوقات الجوع وبعد الطعام كما هو الحال عندك.
أنصحك عزيزي السائل أن تراجع طبيبا مختصا في أمراض الجهاز الهضمي، وذلك لتشخيص الحالة بشكل مؤكد، فقد يُخضعك الطبيب لإجراء منظار للمعدة، وهذا سيظهر المعدة والاثنى عشر، ويظهر التقرحات أو الالتهابات سيظهر أيضا الجرثومة المعدية، وفي حال وجود ذلك فسيعطيك الطبيب العلاج المناسب، وعادة ما يكون علاجا ثلاثيا لمدة أسبوعين، وتستمر بأحد الأدوية لمدة ستة اشهر.

تقرؤون أيضا
أفضـــل علاج لآلام المعــدة
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتلقّى المعدة الطّعام من المريء، وعندما يصل الغذاء إلى نهاية المريء فإنّه يدخل المعدة من خلال صمّام عضليّ...
المزيد >>
أم على فراش الموت تحضر حفل تخرج ابنها (فيديو)
09 ماي 2018 السّاعة 22:17
حقق مستشفي أمريكي الأمنية الأخيرة، لأم مصابة بمرض السرطان في مراحله الأخيرة، من خلال تمكينها من حضور، حفل...
المزيد >>
كيف تؤثر الوجبات السريعة والفواكه على خصوبة المرأة ؟
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
كشفت دراسة استرالية أن أكل المزيد من الفواكه مع تقليل الوجبات السريعة إلى أدنى حد يزيد من فرص حدوث الحمل....
المزيد >>
الأوقات المناسبة لشرب الماء
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
يجهل الكثير ان للماء وقت يشرب فيه لتكون فائدته اكبر من الارتواء مثل تقليص الشهية او ايقاف الصداع و التخلص من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿