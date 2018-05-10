حاجب العيون:العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
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حاجب العيون:العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
مكتب الشروق (القيروان)
تم العثور امس الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة باحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
وبإبلاغ أعوان الحرس الوطني، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
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حاجب العيون:العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
مكتب الشروق (القيروان)
تم العثور امس الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة باحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
وبإبلاغ أعوان الحرس الوطني، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
أيمن المحرزي
القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018 السّاعة 21:30
أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على...المزيد >>
بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا ومدرسة خاصة في حي الزهور تونس:شركة تقاضي وزير أملاك الدولة ووالي تونس
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
سجلت لدى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس قضية جزائية ضد كل من وزير أملاك الدولة ووالي تونس ومعتمد حي الزهور...المزيد >>
قصد ترويجها في مقابلة النادي الصفاقس والنادي الإفريقي:ضبط 97 شمروخا بشاحنة لدى تاجر شاب بصفاقس
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّنت فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل...المزيد >>
الجبل الأحمر:ضبط بصدد ترويج المخدرات بعد 5 أيام من مغادرة السجن
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بشاب ضبطت بحوزته كمية من المخدرات كان بصدد الشروع في...المزيد >>
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
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18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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