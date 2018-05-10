حاجب العيون:العثور على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي

مكتب الشروق (القيروان)

تم العثور امس الأربعاء 9 ماي 2018 على جثة شاب تتدلى من عمود كهربائي بمنطقة الرحيمة باحواز معتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان.

وبإبلاغ أعوان الحرس الوطني، حلوا على عين المكان وتم انزال الجثة من قبل أعوان الحماية المدنية ونقلها لقسم التشريح بالمستشفى الجهوي القيروان مع فتح محضر بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.





أيمن المحرزي