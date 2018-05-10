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يوم الخميس 10 ماي 2018
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الثقافي
أصداء الأدب والأدباء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

التجربة السردية في تونس
يلتقي رواد نادي السرد توفيق بكار في دارالثقافة باب سويقة غدا الجمعة بداية من الساعة الثالثة ظهرا بالدكتور فوزية الصفار الزاوق في حوار حول التجربة السردية في تونس من خلال كتابين تفاصيلي الأخرى لربيعة الفرشيشي ونزيف الذاكرة لحبيبة خضراوي همامي ويدير اللقاء الدكتور مصطفى المدائني.
سعيد يقطين في ملتقى الأقلام الواعدة
تنطلق غدا الجمعة 11 ماي في مدينة صفاقس الدورة العاشرة لملتقى الأقلام الواعدة وسيكون محورها جسد النص نص الجسد وسيكون الناقد المغربي سعيد يقطين ضيف شرف الدورة التي تتواصل الى يوم الأحد 13 ماي.
ملتقى الطاهر الهمامي
يختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس ملتقى الطاهر الهمامي في دورته السادسة المخصصة لتوفيق بكار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي:
إسهام مجلة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينات للدكتورة ابتسام الوسلاتي.
تكريم منصف المزغني
ستنظم وزارة الثقافة في إطار تكريم وجوه الثقافة التونسية ندوة تكريمية للشاعر منصف المزغني وستكون هذه الندوة في مدينة الثقافة .
ندوة فكرية حول القضاء في تونس
ينظم منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة فكرية حول تاريخ القضاء في تونس وذلك عشية السبت 12 ماي الجاري علي الساعة الرابعة بمقره بسيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة بأكودة.
ويتضمن اللقاء محاضرات حول تاريخ القضاء في تونس منذ العهد الاغلبي الي اليوم .
ويتم بالمناسبة تكريم عدد من القضاة من الرعيل الأول بالمدينة وهم علي التوالي القاضي الشيخ يوسف بن يوسف صاحب كتاب «المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية» والقاضي الشيخ خليل العريف والقاضي صالح بوكر والقاضي الشيخ علي العريف الذين كانوا من أوائل القضاة ممن تولوا مسؤوليات قضائية وساهموا في توحيد القضاء في بدايات الاستقلال الوطني .
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي ينظمها المنتدى والهادفة الي تجميع وتوثيق الذاكرة المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
«ليت شهدا» ... في المنستير
ينظم المركب الثقافي بالمنستير في إطار نشاط الصالون الأدبي الهادي نعمان الذي يديره الروائي الحبيب المرموش غدا الجمعة لقاء مع الروائية صفية قم بمناسبة تتويج روايتها «ليت شهدا» بجائزة الكومار وسيقدم الرواية الناقد محمد علي السالمي.

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الثقافي
أصداء الأدب والأدباء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

التجربة السردية في تونس
يلتقي رواد نادي السرد توفيق بكار في دارالثقافة باب سويقة غدا الجمعة بداية من الساعة الثالثة ظهرا بالدكتور فوزية الصفار الزاوق في حوار حول التجربة السردية في تونس من خلال كتابين تفاصيلي الأخرى لربيعة الفرشيشي ونزيف الذاكرة لحبيبة خضراوي همامي ويدير اللقاء الدكتور مصطفى المدائني.
سعيد يقطين في ملتقى الأقلام الواعدة
تنطلق غدا الجمعة 11 ماي في مدينة صفاقس الدورة العاشرة لملتقى الأقلام الواعدة وسيكون محورها جسد النص نص الجسد وسيكون الناقد المغربي سعيد يقطين ضيف شرف الدورة التي تتواصل الى يوم الأحد 13 ماي.
ملتقى الطاهر الهمامي
يختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس ملتقى الطاهر الهمامي في دورته السادسة المخصصة لتوفيق بكار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي:
إسهام مجلة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينات للدكتورة ابتسام الوسلاتي.
تكريم منصف المزغني
ستنظم وزارة الثقافة في إطار تكريم وجوه الثقافة التونسية ندوة تكريمية للشاعر منصف المزغني وستكون هذه الندوة في مدينة الثقافة .
ندوة فكرية حول القضاء في تونس
ينظم منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة فكرية حول تاريخ القضاء في تونس وذلك عشية السبت 12 ماي الجاري علي الساعة الرابعة بمقره بسيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة بأكودة.
ويتضمن اللقاء محاضرات حول تاريخ القضاء في تونس منذ العهد الاغلبي الي اليوم .
ويتم بالمناسبة تكريم عدد من القضاة من الرعيل الأول بالمدينة وهم علي التوالي القاضي الشيخ يوسف بن يوسف صاحب كتاب «المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية» والقاضي الشيخ خليل العريف والقاضي صالح بوكر والقاضي الشيخ علي العريف الذين كانوا من أوائل القضاة ممن تولوا مسؤوليات قضائية وساهموا في توحيد القضاء في بدايات الاستقلال الوطني .
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي ينظمها المنتدى والهادفة الي تجميع وتوثيق الذاكرة المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
«ليت شهدا» ... في المنستير
ينظم المركب الثقافي بالمنستير في إطار نشاط الصالون الأدبي الهادي نعمان الذي يديره الروائي الحبيب المرموش غدا الجمعة لقاء مع الروائية صفية قم بمناسبة تتويج روايتها «ليت شهدا» بجائزة الكومار وسيقدم الرواية الناقد محمد علي السالمي.

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كشف الدكتورالجامعي الحبيب صالحة عن مبادرة رائدة احتضنتها الدورة الرابعة والثلاثون لعرض تونس الدولي...
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