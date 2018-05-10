أصداء الأدب والأدباء

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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
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18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
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التجربة السردية في تونس
يلتقي رواد نادي السرد توفيق بكار في دارالثقافة باب سويقة غدا الجمعة بداية من الساعة الثالثة ظهرا بالدكتور فوزية الصفار الزاوق في حوار حول التجربة السردية في تونس من خلال كتابين تفاصيلي الأخرى لربيعة الفرشيشي ونزيف الذاكرة لحبيبة خضراوي همامي ويدير اللقاء الدكتور مصطفى المدائني.
سعيد يقطين في ملتقى الأقلام الواعدة
تنطلق غدا الجمعة 11 ماي في مدينة صفاقس الدورة العاشرة لملتقى الأقلام الواعدة وسيكون محورها جسد النص نص الجسد وسيكون الناقد المغربي سعيد يقطين ضيف شرف الدورة التي تتواصل الى يوم الأحد 13 ماي.
ملتقى الطاهر الهمامي
يختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس ملتقى الطاهر الهمامي في دورته السادسة المخصصة لتوفيق بكار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي:
إسهام مجلة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينات للدكتورة ابتسام الوسلاتي.
تكريم منصف المزغني
ستنظم وزارة الثقافة في إطار تكريم وجوه الثقافة التونسية ندوة تكريمية للشاعر منصف المزغني وستكون هذه الندوة في مدينة الثقافة .
ندوة فكرية حول القضاء في تونس
ينظم منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة فكرية حول تاريخ القضاء في تونس وذلك عشية السبت 12 ماي الجاري علي الساعة الرابعة بمقره بسيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة بأكودة.
ويتضمن اللقاء محاضرات حول تاريخ القضاء في تونس منذ العهد الاغلبي الي اليوم .
ويتم بالمناسبة تكريم عدد من القضاة من الرعيل الأول بالمدينة وهم علي التوالي القاضي الشيخ يوسف بن يوسف صاحب كتاب «المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية» والقاضي الشيخ خليل العريف والقاضي صالح بوكر والقاضي الشيخ علي العريف الذين كانوا من أوائل القضاة ممن تولوا مسؤوليات قضائية وساهموا في توحيد القضاء في بدايات الاستقلال الوطني .
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي ينظمها المنتدى والهادفة الي تجميع وتوثيق الذاكرة المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
«ليت شهدا» ... في المنستير
ينظم المركب الثقافي بالمنستير في إطار نشاط الصالون الأدبي الهادي نعمان الذي يديره الروائي الحبيب المرموش غدا الجمعة لقاء مع الروائية صفية قم بمناسبة تتويج روايتها «ليت شهدا» بجائزة الكومار وسيقدم الرواية الناقد محمد علي السالمي.
التجربة السردية في تونس
يلتقي رواد نادي السرد توفيق بكار في دارالثقافة باب سويقة غدا الجمعة بداية من الساعة الثالثة ظهرا بالدكتور فوزية الصفار الزاوق في حوار حول التجربة السردية في تونس من خلال كتابين تفاصيلي الأخرى لربيعة الفرشيشي ونزيف الذاكرة لحبيبة خضراوي همامي ويدير اللقاء الدكتور مصطفى المدائني.
سعيد يقطين في ملتقى الأقلام الواعدة
تنطلق غدا الجمعة 11 ماي في مدينة صفاقس الدورة العاشرة لملتقى الأقلام الواعدة وسيكون محورها جسد النص نص الجسد وسيكون الناقد المغربي سعيد يقطين ضيف شرف الدورة التي تتواصل الى يوم الأحد 13 ماي.
ملتقى الطاهر الهمامي
يختتم اليوم الخميس في المكتبة المغاربية ببن عروس ملتقى الطاهر الهمامي في دورته السادسة المخصصة لتوفيق بكار بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته ويتضمن برنامج اليوم مجموعة من المداخلات وهي:
إسهام مجلة الفكر في التعريف بأبي القاسم الشابي للدكتور مختار العبيدي - المنجي الشملي ناقد الأدب التونسي للدكتور فؤاد القرقوري - الطاهر الهمامي ناقد الأدب التونسي فتحي أولاد بوهدة - بيرم التونسي والنقد قراءة في المشهد الثقافي التونسي في الثلاثينات للدكتورة ابتسام الوسلاتي.
تكريم منصف المزغني
ستنظم وزارة الثقافة في إطار تكريم وجوه الثقافة التونسية ندوة تكريمية للشاعر منصف المزغني وستكون هذه الندوة في مدينة الثقافة .
ندوة فكرية حول القضاء في تونس
ينظم منتدي سالم بن حميدة للثقافة والتنمية باكودة بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة فكرية حول تاريخ القضاء في تونس وذلك عشية السبت 12 ماي الجاري علي الساعة الرابعة بمقره بسيدي عبد القادر بالمدينة العتيقة بأكودة.
ويتضمن اللقاء محاضرات حول تاريخ القضاء في تونس منذ العهد الاغلبي الي اليوم .
ويتم بالمناسبة تكريم عدد من القضاة من الرعيل الأول بالمدينة وهم علي التوالي القاضي الشيخ يوسف بن يوسف صاحب كتاب «المواريث الشرعية والوصية ومجلة الأحوال الشخصية» والقاضي الشيخ خليل العريف والقاضي صالح بوكر والقاضي الشيخ علي العريف الذين كانوا من أوائل القضاة ممن تولوا مسؤوليات قضائية وساهموا في توحيد القضاء في بدايات الاستقلال الوطني .
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي ينظمها المنتدى والهادفة الي تجميع وتوثيق الذاكرة المحلية والوطنية في مختلف المجالات.
«ليت شهدا» ... في المنستير
ينظم المركب الثقافي بالمنستير في إطار نشاط الصالون الأدبي الهادي نعمان الذي يديره الروائي الحبيب المرموش غدا الجمعة لقاء مع الروائية صفية قم بمناسبة تتويج روايتها «ليت شهدا» بجائزة الكومار وسيقدم الرواية الناقد محمد علي السالمي.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-