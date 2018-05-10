منزل بورقيبة:إيقاف خمسة مفتش عنهم في قضايا حق عام

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مكتب الشروق –بنزرت : تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت مؤخرا من إلقاء القبض على خمسة أنفار مفتش عنهم في قضايا حق عام شملت جرائم سرقات وعنف. كما تم في الاثناء تحرير 8 مخالفات مرورية.