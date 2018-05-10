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يوم الخميس 10 ماي 2018
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منزل بورقيبة:إيقاف خمسة مفتش عنهم في قضايا حق عام
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القضائي
منزل بورقيبة:إيقاف خمسة مفتش عنهم في قضايا حق عام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق –بنزرت :
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت مؤخرا من إلقاء القبض على خمسة أنفار مفتش عنهم في قضايا حق عام شملت جرائم سرقات وعنف. كما تم في الاثناء تحرير 8 مخالفات مرورية.

إيمان عبد الستار
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القضائي
منزل بورقيبة:إيقاف خمسة مفتش عنهم في قضايا حق عام
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مكتب الشروق –بنزرت :
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت مؤخرا من إلقاء القبض على خمسة أنفار مفتش عنهم في قضايا حق عام شملت جرائم سرقات وعنف. كما تم في الاثناء تحرير 8 مخالفات مرورية.

إيمان عبد الستار
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10 ماي 2018 السّاعة 21:30
أفادت وزارة الداخلية، في بلاغات لها، أن الوحدات الأمنية تمكنت يومي الأربعاء والخميس، من إلقاء القبض على...
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بسبب صراع حول أرض بـ 50 مليارا ومدرسة خاصة في حي الزهور تونس:شركة تقاضي وزير أملاك الدولة ووالي تونس
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
سجلت لدى وكالة الجمهورية بابتدائية تونس قضية جزائية ضد كل من وزير أملاك الدولة ووالي تونس ومعتمد حي الزهور...
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قصد ترويجها في مقابلة النادي الصفاقس والنادي الإفريقي:ضبط 97 شمروخا بشاحنة لدى تاجر شاب بصفاقس
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تمكّنت فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل...
المزيد >>
الجبل الأحمر:ضبط بصدد ترويج المخدرات بعد 5 أيام من مغادرة السجن
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بشاب ضبطت بحوزته كمية من المخدرات كان بصدد الشروع في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
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جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
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