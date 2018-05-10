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يوم الخميس 10 ماي 2018
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كرواتيا توافق على تسليم تونس المشتبه به في اغتيال الزواري
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القضائي
كرواتيا توافق على تسليم تونس المشتبه به في اغتيال الزواري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

أعلن القضاء الكرواتي أنه وافق في الطور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيا يشتبه في انه وراء قتل المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر 2016 ، وفق ما ذكرته وكالة فرانس براس امس الأربعاء.
وقتل محمد الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس. وخلال جلسة امس الأربعاء اعتبرت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب ‹ان الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة» بحسب بيان. وكان المشتبه فيه أوقف في 13 مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة. التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا. وأعلن محامي المتهم انه سيطعن في الحكم. وأكد محامي المشتبه به كريسيمير سكاريتشا ان الوثائق التي قدمتها تونس «غير مكتملة وغير مناسبة» وانه لا يمكن ‹استخدامها أساسا لعملية تسليم›.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما)، شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، وأصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الإعلام.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين «نفذا عملية الاغتيال» وأنهما بوسنيان.

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القضائي
كرواتيا توافق على تسليم تونس المشتبه به في اغتيال الزواري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

أعلن القضاء الكرواتي أنه وافق في الطور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيا يشتبه في انه وراء قتل المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر 2016 ، وفق ما ذكرته وكالة فرانس براس امس الأربعاء.
وقتل محمد الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس. وخلال جلسة امس الأربعاء اعتبرت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب ‹ان الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة» بحسب بيان. وكان المشتبه فيه أوقف في 13 مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة. التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا. وأعلن محامي المتهم انه سيطعن في الحكم. وأكد محامي المشتبه به كريسيمير سكاريتشا ان الوثائق التي قدمتها تونس «غير مكتملة وغير مناسبة» وانه لا يمكن ‹استخدامها أساسا لعملية تسليم›.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما)، شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، وأصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الإعلام.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين «نفذا عملية الاغتيال» وأنهما بوسنيان.

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