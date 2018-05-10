كرواتيا توافق على تسليم تونس المشتبه به في اغتيال الزواري

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أعلن القضاء الكرواتي أنه وافق في الطور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيا يشتبه في انه وراء قتل المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر 2016 ، وفق ما ذكرته وكالة فرانس براس امس الأربعاء.
وقتل محمد الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس. وخلال جلسة امس الأربعاء اعتبرت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب ‹ان الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة» بحسب بيان. وكان المشتبه فيه أوقف في 13 مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة. التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا. وأعلن محامي المتهم انه سيطعن في الحكم. وأكد محامي المشتبه به كريسيمير سكاريتشا ان الوثائق التي قدمتها تونس «غير مكتملة وغير مناسبة» وانه لا يمكن ‹استخدامها أساسا لعملية تسليم›.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما)، شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، وأصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الإعلام.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين «نفذا عملية الاغتيال» وأنهما بوسنيان.
أعلن القضاء الكرواتي أنه وافق في الطور الابتدائي على تسليم تونس بوسنيا يشتبه في انه وراء قتل المهندس التونسي محمد الزواري في ديسمبر 2016 ، وفق ما ذكرته وكالة فرانس براس امس الأربعاء.
وقتل محمد الزواري (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته في 15 ديسمبر 2016 في صفاقس. وخلال جلسة امس الأربعاء اعتبرت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب ‹ان الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوافرة» بحسب بيان. وكان المشتبه فيه أوقف في 13 مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية، ووضع في السجن كما قالت المحكمة. التسليم ليس وشيكا، لان قرار المحكمة قد يستأنف أمام المحكمة العليا. وأعلن محامي المتهم انه سيطعن في الحكم. وأكد محامي المشتبه به كريسيمير سكاريتشا ان الوثائق التي قدمتها تونس «غير مكتملة وغير مناسبة» وانه لا يمكن ‹استخدامها أساسا لعملية تسليم›.
وذكر الإعلام الكرواتي أن الموقوف هو البوسني الن كامدزيتشف (46 عاما)، شارك في حرب البوسنة في التسعينات في صفوف الشرطة الخاصة، وأصبح جنديا محترفا بعد النزاع بحسب الإعلام.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، قد أكّد مؤخرا إيقاف المشتبه به في كرواتيا، مؤكدا انه تم التعرف إلى شخصين «نفذا عملية الاغتيال» وأنهما بوسنيان.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-