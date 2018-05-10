لقاء مع... الدكتور فريد العليبي لـ«الشروق».. العرب أضاعوا أبن رشد .... وظهور النفط دمّر المشروع الحداثي العربي

أكد أستاذ الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس الدكتور فريد العليبي أن كل ما يحدث في العالم العربي سببه الأساسي فقدان ابن رشد.

تونس - الشروق

لماذا وصل العرب إلى ما وصلوا إليه بعد أن أضاؤوا الثقافة الانسانية ؟ لماذا فقدوا دورهم ؟

الدكتور فريد العليبي المتخصص في الفلسفة السياسية لابن رشد يفسّر في هذا الحوار أسباب السقوط العربي الذي كان نتيجة التحالف بين الإستبداد الديني والاستبداد السياسي .

كيف تفسر تراجع المشروع التنويري قياسا ببدايات القرن العشرين وخاصة بداية نصفه الثاني ؟

الاتجاه التنويري قديم لدى العرب واتخذ أشكالا مختلفة منها السياسي والاجتماعي والفلسفي والأدبي الخ .. ومر بفترات مختلفة صعودا وهبوطا من بيت الحكمة في بغداد مع المأمون والفلاسفة والمعتزلة في القرن التاسع في المشرق العربي.وابن باجة وابن رشد وابن طفيل والدولة الموحدية في المغرب العربي بعد ذلك وصولا الى الدولة الحديثة وأفكار طه حسين ونصر حامد ابي زيد في مصر والجابري في المغرب وحسين مروة ومهدي عامل في لبنان وغيرهم في القرن العشرين وارتبط بالعقل النقدي والابداع وعدم الخضوع لسلطة التقليد والطاعة العمياء ،وفد شهد تراجعا خلال السنوات الأخيرة جراء جملة من الأسباب لعل أهمها عجز القوى التى حملت رايته عن تجسيده واقعيا واشتداد ساعد القوى الاظلامية التكفيرية في ظل دعم عربي لعب فيه الريع النفطي دورا بارزا فضلا عما مارسته الكولونيالية الأوربية والأمريكية من عرقلة مستعملة قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

ماهي أسباب فشل مشروع الحداثة والتنوير وتنامي حركات التشدد الديني ؟‎ ‎

كما قلت قبل حين هناك محددات عربية وإقليمية ودولية تفسر ذلك الفشل فعلى الصعيد السياسي ‏كانت هناك عوائق انعكست في المجال الثقافي فذلك المشروع لم يفشل فكريا وهو لا يزال يحتفظ ‏بكامل قوته النظرية غير أنه واجه عمليا عائقا كبيرا تمثل رئيسيا في الانفصال بينه وبين الدولة الحديثة التى لم يكن لها من الحداثة غير قشرتها الخارجية فقد رفعت لواء التنوير والحداثة والتجديد والثورة والاشتراكية والوحدة والعلمانية والعلم والتقدم ظاهريا ولكنها مارست ضد ذلك واقعيا محافظة على البنى التقليدية الملتحفة غالبا بالقداسة والتى تقدم نفسها على انها متماهية مع الدين فذلك ‏المشروع لم يجد رافعته السياسية التى تمر به من طور الفكرة الى طور التطبيق ‏بينما في المقابل وجدت القدامة والاظلام والتكفير الخ.. باعتبارها المقابل الفكري ‏للحداثة والتنوير والتفكير في تلك البنى التقليدية السياسية والاجتماعية تلك الرافعة ‏التى تجعلها تأخذ طريقها الى التطبيق ومن ثمة فإن الدولة العربية الحديثة بما في ذلك تلك التي أسسها الضباط الأحرار ظلت تنتج وتعيد انتاج ذلك الاظلام لا العكس ومعها لم تتوقف محنة المنورين العرب .

وفي صلة بذلك تنامي التشدد الديني الذي وجد في أفكار ابن تيمية وابن القيم الجوزية ‏وقطب والمودودي وابن عبد الوهاب الخ ... رافعة ايديولوجية وقد تم نشر ‏تلك الأفكار على نطاق واسع وطبعت كتب بآلاف النسخ ووزعت أحيانا مجانا كما تم ‏بعث مراكز فكرية ومجلات وجرائد على نطاق واسع وبمباركة السلطات السياسية ‏في أقطار عربية كثيرة من بينها تونس حيث كانت منشورات مثل مجلة المعرفة تطبع ‏في دار الحزب الدستوري ، وفي الوزارة الأولى خلال فترة الوزير الأول الهادي نويرة بعثت ‏جمعية للمحافظة على القرآن الكريم ظاهريا ولكنها كانت تؤدي دورا ايديولوجيا اظلاميا في الواقع ثم جاءت القنوات الفضائية لتزيد الطين بلة .

هل تعتقد أن العرب أضاعوا ابن رشد كفلسفة لذلك يحدث لهم ما يحدث ؟‎ ‎

أضاع العرب ابن رشد منذ وقت طويل عندما تحالفت السلطة السياسية مع ‏السلطة الدينية ضد الفلسفة ومنذ نكبته لم ينشر لفيلسوف قرطبة كتاب واحد طيلة قرون في البلاد ‏العربية حتى جاءت سنة 1859 عندما نشر مستشرق ألماني كتاب فصل المقال فيما ‏بين الحكمة والشريعة من الاتصال بينما تلقى اللاتين واليهود كتاباته و درسوها في أبرز جامعات أوربا و انقسموا ‏حولها بين الترحيب والرفض فقد كان له تلاميذ هناك مثلما كان له أعداء ‏.

وكان لضياعه أو انكاره عربيا انعكاساته فقد سادت القراءة النقلية الجامدة في التعامل مع النص الديني ‏قرآنا وحديثا وتربع من ثمة على عرش الثقافة العربية فقهاء ورجال دين لقرون مثل أبي حامد الغزالي صاحب كتاب تهافت الفلاسفة و الإمام ابن الصلاح الشهرزوري (توفي سنة 643هـ) صاحب الفتوى الشهيرة التي تحرم الفلسفة والتي يقول فيها : «الفلسفة أس السفه والانحلال ، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة، والبراهين الباهرة، ومن تلبس بها تعليماً وتعلماً قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأي فن أخزى من فن يعمي صاحبه، وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين ...».

وفي منتصف السبعينات من القرن الماضي كان يدرس كتاب الغزالي ‏المنقذ من الضلال لتلاميذ السادسة ثانوي في تونس بينما غاب كتاب فصل المقال وكانت هناك ‏فكرة رائجة مؤداها أن العقل عاجز عن ادراك الحقيقة والقلب وحده يتكفل بذلك ‏باعتباره مكمن الحدس والإلهام وكثيرا ما كان يتردد قول الغزالي « ولم يكن ذلك ‏بنظم دليل ولا ترتيب كلام بل بنور قذفه الله في الصدر « وأن المطلوب هو اثبات بطلان الفلسفة وشمول صفة الكفر الفلاسفة جميعهم ، والى تلك السنوات ‏يعود انبثاق التيار الاسلامي في المعاهد والجامعات التونسية ‏.

ومن هنا استنتاجنا أن اضاعة ابن رشد كانت من بين عوامل أخرى سببا في تفشي ‏الظلامية في الثقافة والسياسة وغيرهما فمدونته الفلسفية والفقهية غنية بالأفكار العقلية النقدية ‏التى كان يمكنها المساهمة في نشرالتنوير والحداثة.

كيف ترى واقع تدريس الفلسفة اليوم والى أي حد يمكن اعتبار هذا هو السبب ‏في انتشار التشدد الديني بين الشباب؟‎ ‎

يطغى على تدريس الفلسفة في تونس اليوم التلقين فالتلميذ والطالب يجدان نفسيهما تحت تأثير برامج تدريس تحشو الأذهان بأفكار الفلاسفة ولا تطالبهم الاختبارات بغير ردها الى ناقليها والغائب الأكبر هو تدريس مناهج الفلاسفة في صلة بالوقائع التي يعيش التلميذ والطالب في كنفها بمعنى أنه لا يتم استدعاء الفلاسفة ومناهجهم للتفكير في تلك المعضلات وإنما تركها لحال سبيلها وترديد النصوص المنفصلة عن الوقائع والتي غالبا ما تكون لفلاسفة أوربيين ما بعد حداثيين مناهضين للتنوير والعقلانية وهو ما يشكل نقطة التقاء بينهم وبين الدعاة الدينيين في نسختهم العولمية الذين لا ينفكون يصبون جام غضبهم بدورهم على العقل والتقدم والعقلانية والتنوير والحداثة وهذا سبب ينضاف الى أسباب أخري ليس هنا مقام الحديث عنها يفسر ضعف الروح العقلانية النقدية التنويرية بين الطلبة والتلاميذ اليوم فتنعدم جراء ذلك القدرة على تحقيق الوصل بين الفلسفة والواقع الحي في تغيراته وتبدلاته وهو ما أنشا أجيالا مستلبة دينيا ومن ‏ثمة لم تقدر «الجامعة» أن تؤدي دورها الحداثي والتنويري بينما وظفت القدامة «الجامع» سياسيا وإيديولوجيا لإعادة انتاج التكفير .

وفضلا عن ذلك فإن مدرس الفلسفة اليوم وخلافا لما كان عليه الأمر في الستينات يكتفي بدوره كموظف و قليل هى تلك الحالات التي يؤدي فيها دوره كمثقف فصورة سارتر المنخرط في انتفاضة ماي 1968 على سبيل المثال والمنبهر بغيفارا بوصفه الانسان الأكثر اكتمالا في عصره والمعني بفضح الكولونيالية والاستلاب الديني لم تعد تغري مدرس الفلسفة وربما هناك توجس أن ذلك المدرس عندما يصبح مثقفا حداثيا تنويريا منشغلا بمخاطبة أوسع الناس فإن الاظلاميين سوف يفتحون له أبواب جهنم ‏.

حوار نورالدين بالطيب