بموجب قانون المصالحة:القضاء العسكري يوقف محاكمة القلاّل والحبيب بن يحيى

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تونس (الشروق)
قرّرت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إيقاف المحاكمة في حق عبد اللّه القلال والحبيب بن يحيى تطبيقا لقانون المصالحة بخصوص قطعة أرض باعتها وزارة لادفاع الى الرئيس الأسبق بن علي. ويتعلق بملف القضية بأن الرئيس الأسبق اقتنى من ديوان مساكن العسكريين التابع لوزارة الدفاع الوطني قطعة أرض كائنة بضاحية سيدي الظريف وتمّت عملية البيع على ثلاثة أجزاء لتشمل التتبعات ثلاثة وزراء دفاع سابقين، ومع عبد اللّه القلال الحبيب بن يحيى والمرحوم عبد العزيز بن ضياء بالإضافة الى الرئيس الأسبق، على خلفية أن قطعة الأرض المذكورة لا تباع إلا الى العسكريين علما وأن الرئيس الأسبق بن علي هو «القائد» الأعلى للقوات المسلحة حسب نص الدستور التونسي، كما أنه سليل المؤسسة العسكرية برتبة جنرال والديوان يبيع قطع أراض الى عسكريين، دون كلفتها الحقيقية حسبما هو معمول به، في إطار الجانب الاجتماعي في نشاط وعمل الديوان. وقد قرّرت المحكمة العسكرية «إيقاف المحاكمة بموجب عدم المؤاخذة الجزائية تطبيقا للقانون المتعلق بالمصالحة الإدارية الصادر في سبتمبر 2017 وذلك في حق كل من القلال وبن يحيى، أما المرحوم بن ضياء، فقد سبق أن «أوقف» التتبع في حقّه وإسقاط الدعوى العمومية بموجب الوفاة.
تونس (الشروق)
قرّرت الدائرة الجنائية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس إيقاف المحاكمة في حق عبد اللّه القلال والحبيب بن يحيى تطبيقا لقانون المصالحة بخصوص قطعة أرض باعتها وزارة لادفاع الى الرئيس الأسبق بن علي. ويتعلق بملف القضية بأن الرئيس الأسبق اقتنى من ديوان مساكن العسكريين التابع لوزارة الدفاع الوطني قطعة أرض كائنة بضاحية سيدي الظريف وتمّت عملية البيع على ثلاثة أجزاء لتشمل التتبعات ثلاثة وزراء دفاع سابقين، ومع عبد اللّه القلال الحبيب بن يحيى والمرحوم عبد العزيز بن ضياء بالإضافة الى الرئيس الأسبق، على خلفية أن قطعة الأرض المذكورة لا تباع إلا الى العسكريين علما وأن الرئيس الأسبق بن علي هو «القائد» الأعلى للقوات المسلحة حسب نص الدستور التونسي، كما أنه سليل المؤسسة العسكرية برتبة جنرال والديوان يبيع قطع أراض الى عسكريين، دون كلفتها الحقيقية حسبما هو معمول به، في إطار الجانب الاجتماعي في نشاط وعمل الديوان. وقد قرّرت المحكمة العسكرية «إيقاف المحاكمة بموجب عدم المؤاخذة الجزائية تطبيقا للقانون المتعلق بالمصالحة الإدارية الصادر في سبتمبر 2017 وذلك في حق كل من القلال وبن يحيى، أما المرحوم بن ضياء، فقد سبق أن «أوقف» التتبع في حقّه وإسقاط الدعوى العمومية بموجب الوفاة.
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
-
18:06غار الدماء: القبض على جزائريين و حجز أقراص مخدرة
10 ماي 2018