3 آلاف إرهابي تونسي في بؤر التوتر:¾ منهم غير متزوجين... و87 بالمائة من انصاف المتعلمين

كشفت دراسة حول مخاطر عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، أن قرابة ¾ الإرهابيين المستجوبين هم من غير المتزوجين، وأن اكثر من 87٪ منهم من انصاف المتعلمين

اتونس (الشروق) ـ

وخلال ندوة صحفية عقدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ومركزي دراسات من هولندا والولايات المتحدة الأمريكية امس بأحد نزل الضاحية الشمالية تم تقديم هذه الدراسة التي تم اجراؤها في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014

وقد تضمنت الدراسة شرح الاسباب التي دفعت بالشباب التونسي الى الالتحاق بالعناصر المقاتلة في بؤر التوتر وتحولهم الى إرهابيين، وتحديد خاصيات هؤلاء وطبيعة علاقاتهم مع عائلاتهم ومحيطهم الخارجي ونظرتهم للدولة ومعرفة كيفية استقطابهم.

أسباب التطرف

أوضحت امنة بن عرب خبيرة بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان عديد التقارير الدولية اثبتت ان تونس تحتل مرتبة متقدمة في عدد المقاتلين في بؤر التوتر.

وأجمعت ان تونس تواجه تحديا كبيرا في التعامل مع العائدين والخطر الذي يواجهه المجتمع خاصة بعد العفوالتشريعي العشوائي الى جانب حل جهاز أمن الدولة والمناخ السياسي المتوتر منذ 2011.

وحول الاسباب الكامنة وراء الدفع بالشباب التونسي الى التنقل الى بؤر التوتر أن الاغلبية منهم ينتمون إلى الأحياء الشعبية الفقيرة، ولهم ثقافة دينية محدودة الى جانب شعورهم بالإحباط وخيبة الامل والشعور العميق بالتهميش والحيف الاجتماعي وضعف حسهم الوطني وليس لهم الثقة في أجهزة الدولة.

وأشارت امنة بن عرب الى ان الدراسة ارتكزت على اجراء 16 مقابلة جماعية واجراء مقابلات فردية مع 82 سجينا تونسيا من الذين صدرت في شأنهم أحكام باتة في قضايا الارهاب بينهم 5 نساء و58 ممن حاولوا مغادرة البلاد نحو بؤر توتر، وعبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالعناصر المقاتلة وقد قبلوا الادلاء بتصريحات دون أي ضغط.

واضافت انه تم كذلك اجراء 30 مقابلة مع إطارات امنية وسجنية واعوان سجون ورؤساء اجنحة في علاقة مباشرة مع المساجين الارهابيين وتحليل عدد من محاضر الاستنطاق للعائدين من سوريا ممن شاركوا في القتال هناك.

خاصيات المقاتل التونسي

بخصوص الفئات العمرية للسجناء الارهابيين ذكرت الخبيرة امنة بن عرب ان جل السجناء المستجوبين ينتمون الى فئة الشباب بين 25 و29 سنة وهي اعلى فئة مستهدفة من قبل الجماعات المقاتلة.

ولاحظت تفشي الظاهرة في صفوف غير المتزوجين وهوما يؤكد اهمية الاستقرار الاسري كعنصر يحد من مجال الفعل لدى هؤلاء.

وفي ما تعلق بالمستوى الدراسي ذكرت امنة بن عرب ان الدراسة توصلت الى ان اكثر من 87 بالمائة من الارهابيين هم من انصاف المتعلمين ومن الذين غادروا مقاعد الدراسة لأسباب متعددة.

وقالت ان هشاشة الوضع الاجتماعي بصفة عامة وغموض المستقبل دفعهم الى البحث عن البديل من خلال التمرد.

تضافر الجهود

أكد المنسق العام للدراسة محمد فخر الدين اللواتي في تصريح لـ»الشروق» أن هذه الدراسة تعتبر محاولة فهم للوضعية، من أجل إرساء استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة التطرف والتعرف على الأسباب التي دفعت بالشباب التونسي إلى تبني الأفكار الإرهابية.

وأضاف أنه تبين أن تبني بعض الأفراد لمثل هذه الأفكار التكفيرية يعود إلى معاناتهم من التهميش بمختلف انواعه (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي)، في المقابل استطاعت التنظيمات الارهابية التسويق لخطاب يلبي رغبات الشباب ودعا بالمناسبة الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية والتربوية والتعليمية وتضافر الجهود لضمان بيئة اكثر امانا وطمأنينة للشباب.

وبخصوص التعاطي الامني مع هؤلاء المقاتلين اوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة في تصريح ل»الشروق» ان مكافحة الارهاب في صدارة الاوليات خاصة مسالة عودة الارهابيين من بؤر التوتر واكد ان التعاطي الامني لا يمكنه مجابهة الافة بمفرده بل وجب تضافر جهود كل الاطراف المعنية للحد من افة الاستقطاب الى جانب العمل على الحد من مخاطر هؤلاء على المجتمع.

إيمان بن عزيزة