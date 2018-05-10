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يوم الخميس 10 ماي 2018
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الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
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الوطنية
الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

حرم المرحوم حسن عميرة
(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)
لقد مرّت تسع سنوات لرحيلك عنّا تاركة لوعة في قلوبنا لا تمحوها الأيّام ولا الأعوام، فطيفك يا غالية يجاذبنا في كلّ مكان. رحيلك عنّا أيّتها الحبيبة ترك فينا الآلام والأحزان وساد البيت ظلام لا تضيئه النجوم ولا فجر النهار. لن ننساك ما حيينا فلترقد روحك بسلام واطمئنان وليسكنك الله فراديس جنانه.
أبناؤك: منعم وعماد وأمّ الزين ونجاة
أحفادك: مروان وصفوان ونضال والحسن وغالية وملاك.
أصهارك: محمد رابح ولطيفة ووداد.

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الوطنية
الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

حرم المرحوم حسن عميرة
(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)
لقد مرّت تسع سنوات لرحيلك عنّا تاركة لوعة في قلوبنا لا تمحوها الأيّام ولا الأعوام، فطيفك يا غالية يجاذبنا في كلّ مكان. رحيلك عنّا أيّتها الحبيبة ترك فينا الآلام والأحزان وساد البيت ظلام لا تضيئه النجوم ولا فجر النهار. لن ننساك ما حيينا فلترقد روحك بسلام واطمئنان وليسكنك الله فراديس جنانه.
أبناؤك: منعم وعماد وأمّ الزين ونجاة
أحفادك: مروان وصفوان ونضال والحسن وغالية وملاك.
أصهارك: محمد رابح ولطيفة ووداد.

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الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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