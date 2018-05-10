الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش

حرم المرحوم حسن عميرة

(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)

لقد مرّت تسع سنوات لرحيلك عنّا تاركة لوعة في قلوبنا لا تمحوها الأيّام ولا الأعوام، فطيفك يا غالية يجاذبنا في كلّ مكان. رحيلك عنّا أيّتها الحبيبة ترك فينا الآلام والأحزان وساد البيت ظلام لا تضيئه النجوم ولا فجر النهار. لن ننساك ما حيينا فلترقد روحك بسلام واطمئنان وليسكنك الله فراديس جنانه.

أبناؤك: منعم وعماد وأمّ الزين ونجاة

أحفادك: مروان وصفوان ونضال والحسن وغالية وملاك.

أصهارك: محمد رابح ولطيفة ووداد.