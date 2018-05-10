اليوم في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية .. مسار الاستقلال والرد على المشككين

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تنطلق صباح اليوم الخميس في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ندوة حول الاستقلال ومسار تصفية الاستعمار وسيكون الافتتاح بمحاضرة للدكتور الهادي التيمومي بعنوان كتابة التاريخ والتوظيف السياسي ومفاوضات الاستقلال الرهانات والنتائج نورالدين الدقي وتتواصل المحاضرات طيلة اليوم مع محي الدين الحضري الابعاد الدولية لاستقلال تونس 1956ـ1963 ومحمد الازهر الغربي تصفية الاستعمار والانتقال الاقتصادي وبشير اليزيدي استرجاع اراضي المعمرين وفتحي ليسير معركة الجلاء في الجنوب التونسي وخالد عبيد السيادة التونسية مفاوضات الاستقلال والدعوة لاستكمالها 1956 وفيصل الشريف السيادة الامنية والعسكرية والترابية 1956ـ1963.
هذه الندوة تأتي ردا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قدمها عدد من الناشطين الحقوقيين والمحسوبين على التاريخ بمبادرة من اقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954ـ1964 وتهدف الى «تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها احدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار اي الارث الاستعماري بابعاده السياسية والاقتصادية والثقافية». وتهدف هذه الندوة ايضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة كما جاء في تقديمها.
تنطلق صباح اليوم الخميس في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ندوة حول الاستقلال ومسار تصفية الاستعمار وسيكون الافتتاح بمحاضرة للدكتور الهادي التيمومي بعنوان كتابة التاريخ والتوظيف السياسي ومفاوضات الاستقلال الرهانات والنتائج نورالدين الدقي وتتواصل المحاضرات طيلة اليوم مع محي الدين الحضري الابعاد الدولية لاستقلال تونس 1956ـ1963 ومحمد الازهر الغربي تصفية الاستعمار والانتقال الاقتصادي وبشير اليزيدي استرجاع اراضي المعمرين وفتحي ليسير معركة الجلاء في الجنوب التونسي وخالد عبيد السيادة التونسية مفاوضات الاستقلال والدعوة لاستكمالها 1956 وفيصل الشريف السيادة الامنية والعسكرية والترابية 1956ـ1963.
هذه الندوة تأتي ردا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قدمها عدد من الناشطين الحقوقيين والمحسوبين على التاريخ بمبادرة من اقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954ـ1964 وتهدف الى «تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها احدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار اي الارث الاستعماري بابعاده السياسية والاقتصادية والثقافية». وتهدف هذه الندوة ايضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة كما جاء في تقديمها.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-