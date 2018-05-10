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يوم الخميس 10 ماي 2018
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اليوم في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية .. مسار الاستقلال والرد على المشككين
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الثقافي
اليوم في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية .. مسار الاستقلال والرد على المشككين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تنطلق صباح اليوم الخميس في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ندوة حول الاستقلال ومسار تصفية الاستعمار وسيكون الافتتاح بمحاضرة للدكتور الهادي التيمومي بعنوان كتابة التاريخ والتوظيف السياسي ومفاوضات الاستقلال الرهانات والنتائج نورالدين الدقي وتتواصل المحاضرات طيلة اليوم مع محي الدين الحضري الابعاد الدولية لاستقلال تونس 1956ـ1963 ومحمد الازهر الغربي تصفية الاستعمار والانتقال الاقتصادي وبشير اليزيدي استرجاع اراضي المعمرين وفتحي ليسير معركة الجلاء في الجنوب التونسي وخالد عبيد السيادة التونسية مفاوضات الاستقلال والدعوة لاستكمالها 1956 وفيصل الشريف السيادة الامنية والعسكرية والترابية 1956ـ1963.
هذه الندوة تأتي ردا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قدمها عدد من الناشطين الحقوقيين والمحسوبين على التاريخ بمبادرة من اقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954ـ1964 وتهدف الى «تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها احدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار اي الارث الاستعماري بابعاده السياسية والاقتصادية والثقافية». وتهدف هذه الندوة ايضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة كما جاء في تقديمها.

 

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الثقافي
اليوم في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية .. مسار الاستقلال والرد على المشككين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تنطلق صباح اليوم الخميس في كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ندوة حول الاستقلال ومسار تصفية الاستعمار وسيكون الافتتاح بمحاضرة للدكتور الهادي التيمومي بعنوان كتابة التاريخ والتوظيف السياسي ومفاوضات الاستقلال الرهانات والنتائج نورالدين الدقي وتتواصل المحاضرات طيلة اليوم مع محي الدين الحضري الابعاد الدولية لاستقلال تونس 1956ـ1963 ومحمد الازهر الغربي تصفية الاستعمار والانتقال الاقتصادي وبشير اليزيدي استرجاع اراضي المعمرين وفتحي ليسير معركة الجلاء في الجنوب التونسي وخالد عبيد السيادة التونسية مفاوضات الاستقلال والدعوة لاستكمالها 1956 وفيصل الشريف السيادة الامنية والعسكرية والترابية 1956ـ1963.
هذه الندوة تأتي ردا على موجة التشكيك في الاستقلال ورموزه التي قدمها عدد من الناشطين الحقوقيين والمحسوبين على التاريخ بمبادرة من اقسام التاريخ في دار المعلمين العليا بتونس والمعهد العالي للعلوم الانسانية بجندوبة والمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وكليتي الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس وسوسة وكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
هذه الندوة بعنوان مسار الاستقلال وتصفية الاستعمار 1954ـ1964 وتهدف الى «تناول هذا الملف داخل الحرم الجامعي تناولا علميا رصينا بعيدا عن التوظيف السياسي من خلال عرض اهم الاستنتاجات التي خلصت إليها احدث الدراسات التاريخية في هذا المجال ويطرح موضوع الندوة جملة من التساؤلات التاريخية المتشابكة حول مسار تصفية الاستعمار بتونس بداية من 1954 وهو يستبطن قضية دقيقة وهي كيفية تعامل الدولة المنبثقة عن الاستقلال مع مخلَّفات الاستعمار اي الارث الاستعماري بابعاده السياسية والاقتصادية والثقافية». وتهدف هذه الندوة ايضا الى الرد على المتطفلين على التاريخ والشخصيات غير المختصة كما جاء في تقديمها.

 

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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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