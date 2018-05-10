حمام الأنف:يتسلّل إلى منزل جارته المسنّة ويستولي على مصوغها بعد تهديدها بسكّين

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تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في إلقاء القبض على شاب تورّط في السطو على منزل امرأة مسنّة وافتكاك مالها ومصوغها بعد تهديدها بواسطة سكّين.
ويُستفاد من محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يقطن بأحد أحياء حمام الأنف عمد احدى ليالي الأسبوع الماضي الى التسلّل الى داخل منزل جارته العجوز التي تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما وأثناء تفتيشه للغرف، تفطّنت إليه عندها عمد الى وضع سكين على رقبتها وتهديدها بواسطتها، ثم أجبرها على تسليمه قطعا من مصوغها ومبلغا ماليا كانت تخفيه لديها وقدره 2000 دينار كما عمد الى الاستيلاء على أجهزة إلكترونية تفوق قيمتها الجملية الخمسة آلاف دينار وغادر المكان.
والغريب أن العجوز لم تتعرّف عليه باعتبارها لا تغادر منزلها إلا في مناسبات نادرة إلا أن أعوان الشرطة العدلية نجحوا في تحديد هويته، وتمّ أول أمس إلقاء القبض عليه وحجز جزء من المسروق بحوزته كما تبيّن أنه محلّ تفتيش من أجل قضايا أخرى تعلقت بالسرقة والثلب، فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس (الشروق)
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في إلقاء القبض على شاب تورّط في السطو على منزل امرأة مسنّة وافتكاك مالها ومصوغها بعد تهديدها بواسطة سكّين.
ويُستفاد من محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يقطن بأحد أحياء حمام الأنف عمد احدى ليالي الأسبوع الماضي الى التسلّل الى داخل منزل جارته العجوز التي تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما وأثناء تفتيشه للغرف، تفطّنت إليه عندها عمد الى وضع سكين على رقبتها وتهديدها بواسطتها، ثم أجبرها على تسليمه قطعا من مصوغها ومبلغا ماليا كانت تخفيه لديها وقدره 2000 دينار كما عمد الى الاستيلاء على أجهزة إلكترونية تفوق قيمتها الجملية الخمسة آلاف دينار وغادر المكان.
والغريب أن العجوز لم تتعرّف عليه باعتبارها لا تغادر منزلها إلا في مناسبات نادرة إلا أن أعوان الشرطة العدلية نجحوا في تحديد هويته، وتمّ أول أمس إلقاء القبض عليه وحجز جزء من المسروق بحوزته كما تبيّن أنه محلّ تفتيش من أجل قضايا أخرى تعلقت بالسرقة والثلب، فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-