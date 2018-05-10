حمام الأنف:يتسلّل إلى منزل جارته المسنّة ويستولي على مصوغها بعد تهديدها بسكّين

تونس (الشروق)

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في إلقاء القبض على شاب تورّط في السطو على منزل امرأة مسنّة وافتكاك مالها ومصوغها بعد تهديدها بواسطة سكّين.

ويُستفاد من محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يقطن بأحد أحياء حمام الأنف عمد احدى ليالي الأسبوع الماضي الى التسلّل الى داخل منزل جارته العجوز التي تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما وأثناء تفتيشه للغرف، تفطّنت إليه عندها عمد الى وضع سكين على رقبتها وتهديدها بواسطتها، ثم أجبرها على تسليمه قطعا من مصوغها ومبلغا ماليا كانت تخفيه لديها وقدره 2000 دينار كما عمد الى الاستيلاء على أجهزة إلكترونية تفوق قيمتها الجملية الخمسة آلاف دينار وغادر المكان.

والغريب أن العجوز لم تتعرّف عليه باعتبارها لا تغادر منزلها إلا في مناسبات نادرة إلا أن أعوان الشرطة العدلية نجحوا في تحديد هويته، وتمّ أول أمس إلقاء القبض عليه وحجز جزء من المسروق بحوزته كما تبيّن أنه محلّ تفتيش من أجل قضايا أخرى تعلقت بالسرقة والثلب، فتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي