الجبل الأحمر:ضبط بصدد ترويج المخدرات بعد 5 أيام من مغادرة السجن

تونس ـ الشروق :

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بشاب ضبطت بحوزته كمية من المخدرات كان بصدد الشروع في ترويجها بعد أقل من أسبوع فقط من مغادرته السجن.

وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره من سكان الجبل الاحمر ويحمل كنية معروفة، غادر السجن خلال الأيام الاولى لشهر ماي الجاري بعد أن قضى عقوبة سجنية مدتها أربعة أعوام. وبعد خمسة أيام فقط من مغادرته السجن وردت معلومة على أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران مفادها تمكنه من جلب كمية من المخدرات من رأس الجبل ببنزرت لترويجها بالجبل الاحمر والعمران فتمت مراقبة تحركاته الى أن تيقن الأعوان من شروعه في الإعداد لترويج تلك الكمية، فقاموا بمداهمته داخل منزل صغير ومنزو بالجهة حيث تم ضبطه بصدد قص كمية المخدرات الى قطع صغير الحجم وتم حجز حوالي 100 غرام من مخدر القنب الهندي «الزطلة» بالاضافة الى آلة صغيرة الحجم تستعمل في قص المخدرات، كما تم حجز سكّينين ومبلغ مالي متأت من ترويج المخدرات، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمباشرة الابحاث اللازمة في شأنه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.





س ـ ع