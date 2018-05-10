الجبل الأحمر:ضبط بصدد ترويج المخدرات بعد 5 أيام من مغادرة السجن

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تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بشاب ضبطت بحوزته كمية من المخدرات كان بصدد الشروع في ترويجها بعد أقل من أسبوع فقط من مغادرته السجن.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره من سكان الجبل الاحمر ويحمل كنية معروفة، غادر السجن خلال الأيام الاولى لشهر ماي الجاري بعد أن قضى عقوبة سجنية مدتها أربعة أعوام. وبعد خمسة أيام فقط من مغادرته السجن وردت معلومة على أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران مفادها تمكنه من جلب كمية من المخدرات من رأس الجبل ببنزرت لترويجها بالجبل الاحمر والعمران فتمت مراقبة تحركاته الى أن تيقن الأعوان من شروعه في الإعداد لترويج تلك الكمية، فقاموا بمداهمته داخل منزل صغير ومنزو بالجهة حيث تم ضبطه بصدد قص كمية المخدرات الى قطع صغير الحجم وتم حجز حوالي 100 غرام من مخدر القنب الهندي «الزطلة» بالاضافة الى آلة صغيرة الحجم تستعمل في قص المخدرات، كما تم حجز سكّينين ومبلغ مالي متأت من ترويج المخدرات، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمباشرة الابحاث اللازمة في شأنه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران في الإطاحة بشاب ضبطت بحوزته كمية من المخدرات كان بصدد الشروع في ترويجها بعد أقل من أسبوع فقط من مغادرته السجن.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في الخامسة والعشرين من عمره من سكان الجبل الاحمر ويحمل كنية معروفة، غادر السجن خلال الأيام الاولى لشهر ماي الجاري بعد أن قضى عقوبة سجنية مدتها أربعة أعوام. وبعد خمسة أيام فقط من مغادرته السجن وردت معلومة على أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران مفادها تمكنه من جلب كمية من المخدرات من رأس الجبل ببنزرت لترويجها بالجبل الاحمر والعمران فتمت مراقبة تحركاته الى أن تيقن الأعوان من شروعه في الإعداد لترويج تلك الكمية، فقاموا بمداهمته داخل منزل صغير ومنزو بالجهة حيث تم ضبطه بصدد قص كمية المخدرات الى قطع صغير الحجم وتم حجز حوالي 100 غرام من مخدر القنب الهندي «الزطلة» بالاضافة الى آلة صغيرة الحجم تستعمل في قص المخدرات، كما تم حجز سكّينين ومبلغ مالي متأت من ترويج المخدرات، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمباشرة الابحاث اللازمة في شأنه في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-