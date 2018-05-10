الذّات المؤنثــــة، تجلّياتهـــا السرديّــــــة فــي روايـــــــــة «ليت شهــــــدا...!» 1

قبل البدء أريد أن أسألكم: ما شعوركم وأنتم تراقصون الكلمات في عنق زجاجة، وتحلمون أنكم أحرار لولا ضيق الأفق، وأنّ لكم حياة غير أنها ما عادت تتسع لخطاكم؟

ما شعوركم ولحظة وعي نزقة، متفلّتة من الرقابة، تأتي لتقضّ مضجعكم وتذكركم أنّ لغتكم على ثرائها، ما عادت تثمر غير أدوات الاستفهام والاستدراك والتعجب والحسرة...؟

تراكم كنتم سترضون بموتكم وتتقبّلون العزاء في وجودكم، أم أنّكم ستتمرّدون وتحاولون إعادة صياغة الحكاية على هواكم؟

سؤال تطرحه «صفية قم بن عبد الجليل» بحثا عن معنى مّا قد يولد من الحكايات القتيلة... سؤال أنطقت به شخصيتها «شهدا» فانقلبت حياتها علقما... وانبرت تبحث عن المعنى من أجل بعث محتمل وحياة تؤمن أنها لا تزال في حيّز الإمكان تلك هي حكاية «شهد» الذّات المتأزّمة والمكابرة....

وسأبدأ في هذا العمل ببيان تجلّيات أزمة الذات في شخصيتها ثمّ أتحوّل إلى إبراز دور الخطّ السردي الذي اختارته الكاتبة في رسم ملامح هذه الشخصية..

ـ 1 ـ تجليات أزمة الذات في شخصيّة « شهد»:في نصّ «ليت شهدا» لصفيّة قم بن عبد الجليل» يشير عقرب الوقت إلى الثورة. لكن أيّة ثورة؟

أهي ثورتها على قدر ما برحت ترزح تحته منذ القديم في صورة شهرزاد الحكاية، وهي سليلة اسمها الذي تبعها ثقافة منحوتة كالوشم في ذاكرتها؟ أم هي ثورة «شهد» المرأة التونسية الحديثة التي ترقص في أغلال لامرئيّة، تعجز عن الانعتاق منها، إذ لا أحد يراها؟

فكيف ستقنع الآخر بالحوار في موضوع غير ذي موضوع؟ كيف ستعلن عن جريمة ولا أثر لضحيّة؟

هي ثورة «شهدزاد» في أغلالها اللاّ مرئية، رقصة المهرّج المسكين على خيط رفيع، إن مال عنه يمينا سقط، وإن مال عنه شمالا هوى... يراه الآخرون باسما والقلب منه جريح...

هي لحظة ثورية، تتناسل إلى لحظات انفجاريّة غير محسوبة موزّعة بين الوعي واللاّوعي.

هذه اللحظة تبدو حاسمة في حياة «شهد» ولا تتطلّب منها تملّك آليات صياغتها في خطاب متوازن يؤثّر في الآخر فحسب، بل تتطلّب منها أيضا تملّك رؤيا متجدّدة بديلة لواقع متهاو.

فكيف صاغت شهد أسئلتها الثوريّة؟ وهل كانت في مستوى اللحظة النفسيّة التي بلغتها؟

في بداية الرواية تحيّرت في ذهن شهد أسئلة كثيرة، وطفت على سطح النصّ تبعا لذلك مواقف وتصوّرات مختلفة، خلنا معها أن أزمتها الوجودية تكاد تصل إلى اللّحظة الانفجارية الكبرى، وانتظرنا تغييرا قريبا في هندسة خارطتها العائلية والاجتماعية. إلاّ أنّنا كلّما تقدّمنا في المسار السردي، اكتشفنا أنّ المسافات بين البركان الذي يعتمل في أعماقها والنقلة النوعية التي قد تحصل في حياتها تتباعد.. وكأنّنا بالكاتبة تحاول أن تشير إلى فكرة مفادها: أنّ الإرادة مهما جنّحت لن تتحوّل إلى فعل مثمر في غياب المعرفة والقدرة على الفعل.

ما كان يؤرّق الشخصيّة، ويصلنا من خلال ثنايا خطابها هو سؤال كيف؟

+ كيف تعترف بفشلها وهي التي تصوّرت أنها تجاوزت أسبابه بالحبّ؟

+ كيف تصنع منه دوافع لحلم جديد؟

+ كيف تقنع شريك حياتها برداءة الواقع الذي يعيشانه، وما يؤرّقها لا يهمّه ولا يعدّ من أولويّاته؟

+ كيف تقنعه بالتغيير وهي التي تقف بلا سند معرفيّ ولا اجتماعيّ= في عائلة مستقيلة عن الخوض في هذه المواضيع فكريا، وبين صداقات هشة، ضيعها الغياب وفي إطار منظومة اجتماعية وأخلاقية تحمّلها مزيدا من المسؤوليات وتدعوها إلى مزيد من الصبر والتضحية. تقول أمّها في محاولة لإقناعها بالعودة إلى حياتها الطبيعيّة، اجتماعيا، ص282: «أعلم ذلك يا كبدي ولكن المرأة الصّالحة تطأ على الجمر محافظة على بيتها وأبنائها، البيت قوامه رجل أو حتّى ظلّ رجل».

+ وأخيرا كيف لمن قلّم جناحيه بنفسه وأغلق دونه الأبواب ورضي بنصيبه من الدنيا أن ينقلب على كلّ ذلك؟

كلّ هذه الأسئلة تعود بنا إلى بوابات النصّ خطابا.

يتبع

بقلم نبيهة العيسى