قصد ترويجها في مقابلة النادي الصفاقس والنادي الإفريقي:ضبط 97 شمروخا بشاحنة لدى تاجر شاب بصفاقس

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(الشروق) - مكتب صفاقس
تمكّنت فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ «فلامات» على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان اليوم الخميس 10 ماي 2018 والتي تجمع النادي الصفاقس بالنادي الإفريقي.
وأوضح بلاغ صادر عن الداخلية أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا «فلام» كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.
وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه اعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
(الشروق) - مكتب صفاقس
تمكّنت فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ «فلامات» على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان اليوم الخميس 10 ماي 2018 والتي تجمع النادي الصفاقس بالنادي الإفريقي.
وأوضح بلاغ صادر عن الداخلية أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا «فلام» كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.
وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه اعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-