قصد ترويجها في مقابلة النادي الصفاقس والنادي الإفريقي:ضبط 97 شمروخا بشاحنة لدى تاجر شاب بصفاقس

(الشروق) - مكتب صفاقس

تمكّنت فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ «فلامات» على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان اليوم الخميس 10 ماي 2018 والتي تجمع النادي الصفاقس بالنادي الإفريقي.

وأوضح بلاغ صادر عن الداخلية أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا «فلام» كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.

وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه اعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.





راشد