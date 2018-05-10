إصــــدارات

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17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
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18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
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دراسات أدبيّة: مباحث، أشكال وشخصيات أدبيّة
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.
الدماغ والديانات
الدماغ والديانات كتاب باللغتين العربية والفرنسية صدر هذه الأيام عن بيت الحكمة للدكتور رفيق بوخريص وهو في الأصل محاضرة ألقيت باللغة الفرنسية يوم 11 أفريل قدمها الدكتور رفيق بوخريص وترجمها الى العربية الدكتور أحمد ذياب ويدرس الكتاب تطور الدماغ الآنساني وعلاقته بالدِّين وعلم الأعصاب الديني ويقول الدكتور في نهاية المطاف يطرح سؤال كبير حول دماغنا هل هو نهاية مجيدة للتطور البيولوجي الطويل أو هو وفقط عند البشر صنع وهدية من قوة ميتافيزيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة ؟ حيَّر هذا السؤال الكبير البشر باستمرار فهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت أفكارهم ووعيهم ونفسيتهم فقط نتيجة بيولوجية لعمل دماغهم بمليار من خلاياه العصًبية وآلاف المليارات من الاتصالات وعشرات الملايين من الشبكات أو إذا كانت حقيقة نفسية تعتمد على شيء آخر ربما الروح ؟
دراسات أدبيّة: مباحث، أشكال وشخصيات أدبيّة
عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.
الدماغ والديانات
الدماغ والديانات كتاب باللغتين العربية والفرنسية صدر هذه الأيام عن بيت الحكمة للدكتور رفيق بوخريص وهو في الأصل محاضرة ألقيت باللغة الفرنسية يوم 11 أفريل قدمها الدكتور رفيق بوخريص وترجمها الى العربية الدكتور أحمد ذياب ويدرس الكتاب تطور الدماغ الآنساني وعلاقته بالدِّين وعلم الأعصاب الديني ويقول الدكتور في نهاية المطاف يطرح سؤال كبير حول دماغنا هل هو نهاية مجيدة للتطور البيولوجي الطويل أو هو وفقط عند البشر صنع وهدية من قوة ميتافيزيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة ؟ حيَّر هذا السؤال الكبير البشر باستمرار فهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت أفكارهم ووعيهم ونفسيتهم فقط نتيجة بيولوجية لعمل دماغهم بمليار من خلاياه العصًبية وآلاف المليارات من الاتصالات وعشرات الملايين من الشبكات أو إذا كانت حقيقة نفسية تعتمد على شيء آخر ربما الروح ؟
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-