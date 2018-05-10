إصــــدارات

دراسات أدبيّة: مباحث، أشكال وشخصيات أدبيّة

عن بيت الحكمة صدر كتاب جديد في جزئين باللغة الفرنسية للباحث محمد رضا بوقرة عن الأدب المغاربي.

الدماغ والديانات

الدماغ والديانات كتاب باللغتين العربية والفرنسية صدر هذه الأيام عن بيت الحكمة للدكتور رفيق بوخريص وهو في الأصل محاضرة ألقيت باللغة الفرنسية يوم 11 أفريل قدمها الدكتور رفيق بوخريص وترجمها الى العربية الدكتور أحمد ذياب ويدرس الكتاب تطور الدماغ الآنساني وعلاقته بالدِّين وعلم الأعصاب الديني ويقول الدكتور في نهاية المطاف يطرح سؤال كبير حول دماغنا هل هو نهاية مجيدة للتطور البيولوجي الطويل أو هو وفقط عند البشر صنع وهدية من قوة ميتافيزيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة ؟ حيَّر هذا السؤال الكبير البشر باستمرار فهم يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت أفكارهم ووعيهم ونفسيتهم فقط نتيجة بيولوجية لعمل دماغهم بمليار من خلاياه العصًبية وآلاف المليارات من الاتصالات وعشرات الملايين من الشبكات أو إذا كانت حقيقة نفسية تعتمد على شيء آخر ربما الروح ؟