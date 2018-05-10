الدكتور الحبيب صالحة .. الحقائب الاكاديمية مشروع ريادي للتعريف بالإبداع خارج الحدود

كشف الدكتورالجامعي الحبيب صالحة عن مبادرة رائدة احتضنتها الدورة الرابعة والثلاثون لعرض تونس الدولي للكتاب، تتمثل في التعريف والترويج للكتاب خارج الحدود، وتبادل المعارف في شتى المجالات من خلال مشروع « الحقائب الاكاديمية«.

وتتمثل خصوصية هذا المشروع الذي جاء ببادرة من مخبر الدراسات المغاربية والفرنكوفونية والمقارنية بجامعة منوبة، في تركيز قاعدة بيانات حول الكتب التونسية في اطار التواصل والتفاعل الثقافي المغاربي, بهدف الرقي بمستوى البحث العلمي ودعم الباحثين من خلال توفير مجالات ارحب للفكر والبحث والمناقشة بتبني منهج الوساطة الثقافية .

وتتمثل هذه الوساطة الثقافية – والكلام للدكتور الحبيب بن صالحة في تبادل حقائب اكاديمية لبي تنقل الباحثين والكتب من اجل تعميم القين والمفاهيم.

واوضح الدكتور الحبيب صالحة انه في 2016 تم انشاء منتدى الكتاب التونسي ليتعهد بتجميع احدث الاصدارات في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والعلمية والاقتصادية وغيرها وتجميعها في حقائب ثم السفر بها الى احدى النقاط في العالم لعرضها هناك من خلال جلسات فكرية للتعرف على مضامينها ومناقشتها واهذاء هذه الحقائب الى احدى الجامعات هناك.

ويقوم منتدى الكتاب التونسي بزيارة المعارض العربية والدولية محملا بالحقائب الاكاديمية وبم تحويه من احدث الإصدارات تحت شعار « لقرا تونسيا»، على ان تأتي الحقائب الاكاديمية من مؤسسات جامعية عربية ودولية الى تونس بأحدث الإصدارات في تلك البلاد لتعم الفائدة.

وقال الدكتور الحبيب صالحة لقد سعينا الى تطوير صيغ التعاون والشراكة في هذا المجال مع الجزائر اسهاما في النهوض بقطاع الكتاب من خلال فقرات فكرية ثقافية للتعريف بالكتاب من اجل نشر المعرفة وتداولها على نطاق مغاربي وقاري.

حقائب مغاربية في بلغراد

واعلن الدكتور الحبيب صالحة انه يجري الاعداد حاليا لرحلة الى بلغراد بحقائب مغاربية لأول مرة، متضمنة احدث الإصدارات والانتاجات الفكرية والادبية والعلمية على مستوى دول المغرب العربي لعرضها وتقديمها والتعريف بها ثم إهداءها بعد ذلك الى مكتبة بلغراد.

ونوه الدكتور الحبيب صالحة بمساهمة مركز الزربية والنسيج بتونس من خلال تصميم هذه الحقائب من الصناعات التقليدية التونسية الاصيلة وفي ذلك تعريف بخصوصيات النسيج في تونس والتعرف به خارج الحدود .

وختم ب, بان الحلم يبقى في تشريك رجال الاعمال في المجال الاقتصادي بدرجة اولى لصنع الاقتصاد التونسي انطلاقا من الثقافة موجها تحية الى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الثقافية والنقل والشؤون الخارجية والسياحة على دعمهم المتواصل والايجابي لهذا المشروع الابداعي الفريد.

محسن بن احمد