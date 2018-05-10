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يوم الخميس 10 ماي 2018
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«الرّاوي المقتول» في «كتابة القتل» لـ .د.آمنة الرّميلي 2 ـ 4
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الثقافي
«الرّاوي المقتول» في «كتابة القتل» لـ .د.آمنة الرّميلي 2 ـ 4
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

وركّزت الباحثة في نصيب طيّب من كتابها على هذه الخصائص الجماليّة التي تجعل لغة السّرد في أدب المقاتل متوهّجة تنفذ إلى الذّات وتبقى تفاصيل المقتل حاضرة بعنف في وجدان القارئ.
وراحت تستقصي طرائق الرّاوي في تصوير الألم في مجموعة من أخبار المقاتل لترصد بعض التقنيات مثل الاقتضاب بجمل بسيطة سريعة الحركة متشابهة البنية أو تقنية التكثيف للحظة الألم فلا تجد سوى جملة واحدة بسيطة التركيب شديدة القصر (مثلما هو الحال في خبر عديّ بن زيد: رماه بسهم، وضعه بين كتفيه، فلق قلبه) أو بالتكثيف الحادّ بتصوير مشهد سرديّ مرعب ينعقد على فعلين: واحد يجمل والآخر يفصّل (كالحال في خبر خالد بن جعفر بن كلّاب: قطّعه إرْبا إربا حتّى قتله) ووقفت عند آليّة التفصيل التي توسّع من تصوّر فعل الألم والإيلام حين تتحوّل الشخصيّة من متألّمة إلى مؤلمة (مثل خبر رياح بن الأسكّ: والفارس المستدمي يقطع كرسوعيها بنصله) وأبانت عن طريقة أخرى من طرائق تصوير الألم أيضا وهي التركيب المشهديّ في خبر طويل من أفعال وأقوال وأحوال وهو مشهد حركيّ كثير الفواعل والأحداث يُسلّط فيه الألم على الفارس وفرسه (كمشهد مقتل زهير بن جذيمة العبسي) وحلّلت القصد من هذا التصوير وهو الإيغال في الإثارة واستفزاز كوامن الذات المتلقّية لتمثّل الإحساس بالألم (مثلما يُستقرأ ذلك في أقوال حندج وهو يصف ما علق بطرف سيفه من دماغ المضروب بعد أن ضرب به رأس زهير بن جذيمة»: ورأيت على ظُبَته مثل ثمر المُرار وذقته فكان حلوا)
ولا تني الكاتبة تعدّد طرائق الرّاوي في لعبة السّرد لصياغة أخباره لتستجلي تقنية التخطيط لاسيّما من خلال التركيز على خبر بشّار بن برد هذا الشاعر الذي خضع إلى النهي والمنع استجابة للمؤسّستين الدّينيّة والسياسيّة فتوسّعت محنته. وأثبتت الباحثة أنّ الرّاوي في خبر بشّار اعتمد خطّة في خطابه السّرديّ تقتضي طمس الدّافع الأصليّ للقتل (الهجاء) وتأسيس دوافع أخرى تناسب تنفيذ فعل القتل(السكر والزندقة) وتبرّر الكاتبة احتفاء السّارد بمقتل بشّار لأنّه حدث منطقيّ لتطاول بشار على رموز الدّين والسّلطة لذلك ينسج الرّاوي للقارئ اللّحظة السّرديّة بتفاصيل مؤثّرة في ذات المتلقّي وباستدعاء أدوات القتل وروايات أخرى تقتضيها لعبة السّرد فيروي الحدث الواحد بأشكال مختلفة لتكتشف الباحثة أنّ هذه الرّوايات ليست إلّا خططا لإحياء لحظة الموت وإثارة كوامن القارئ.
وما تركيز الباحثة على تتبّع اختيارات الرّاوي وطرائقه في تصوير الألم القاتل إلّا لتؤكّد على أدبيّة أخبار المقاتل وإتقان صنعتها وعلى تفنّن الرّاوي في بنائها وعيا منه بمقروئيّة هذا الصّنف من الأخبار وشغف الجمهور بخصائصها التعبيريّة ورغبةً في تقوية خوف الإنسان من سلطة الألم الجبّارة باستفزازه وإثارته.
ولا نغالي إن قلنا إنّ كتابة القتل هي عمليّة إحياء للحظات القتل وما أدب الموت والمقاتل إلّا أدب الحياة والمحافل.
و تمكّنت الباحثة من تتبّع مسالك الأدبيّة في كتابة أخبار القتل لتقف عند أهمّها وهو المسلك التراجيدي أو«السّمت المأساوي» وأشارت إلى أنّ المأساة لا تستقيم دون ألم وعنف: فيهما ترتفع درجة التعبيريّة برسم ملامح الشخصيّات المعنِّفة المؤلمة والمعنَّفة المتألّمة وبالتفنّن في وصف الإيذاء والتعذيب معجما وتركيبا وتصويرا فيتحوّل كلّ من الألم والعنف من الواقع إلى عنف اللّغة باعتبار هذه الجماليّة اللّغويّة الرّهان الفنّيّ الأهمّ المولّد للأدبيّة في أخبار المقاتل في الخطاب السّردي والقادر على توليد أقصى إثارة في المتلقّي.

بقلم الأستاذة إلهام بوصفارة
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الثقافي
«الرّاوي المقتول» في «كتابة القتل» لـ .د.آمنة الرّميلي 2 ـ 4
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

وركّزت الباحثة في نصيب طيّب من كتابها على هذه الخصائص الجماليّة التي تجعل لغة السّرد في أدب المقاتل متوهّجة تنفذ إلى الذّات وتبقى تفاصيل المقتل حاضرة بعنف في وجدان القارئ.
وراحت تستقصي طرائق الرّاوي في تصوير الألم في مجموعة من أخبار المقاتل لترصد بعض التقنيات مثل الاقتضاب بجمل بسيطة سريعة الحركة متشابهة البنية أو تقنية التكثيف للحظة الألم فلا تجد سوى جملة واحدة بسيطة التركيب شديدة القصر (مثلما هو الحال في خبر عديّ بن زيد: رماه بسهم، وضعه بين كتفيه، فلق قلبه) أو بالتكثيف الحادّ بتصوير مشهد سرديّ مرعب ينعقد على فعلين: واحد يجمل والآخر يفصّل (كالحال في خبر خالد بن جعفر بن كلّاب: قطّعه إرْبا إربا حتّى قتله) ووقفت عند آليّة التفصيل التي توسّع من تصوّر فعل الألم والإيلام حين تتحوّل الشخصيّة من متألّمة إلى مؤلمة (مثل خبر رياح بن الأسكّ: والفارس المستدمي يقطع كرسوعيها بنصله) وأبانت عن طريقة أخرى من طرائق تصوير الألم أيضا وهي التركيب المشهديّ في خبر طويل من أفعال وأقوال وأحوال وهو مشهد حركيّ كثير الفواعل والأحداث يُسلّط فيه الألم على الفارس وفرسه (كمشهد مقتل زهير بن جذيمة العبسي) وحلّلت القصد من هذا التصوير وهو الإيغال في الإثارة واستفزاز كوامن الذات المتلقّية لتمثّل الإحساس بالألم (مثلما يُستقرأ ذلك في أقوال حندج وهو يصف ما علق بطرف سيفه من دماغ المضروب بعد أن ضرب به رأس زهير بن جذيمة»: ورأيت على ظُبَته مثل ثمر المُرار وذقته فكان حلوا)
ولا تني الكاتبة تعدّد طرائق الرّاوي في لعبة السّرد لصياغة أخباره لتستجلي تقنية التخطيط لاسيّما من خلال التركيز على خبر بشّار بن برد هذا الشاعر الذي خضع إلى النهي والمنع استجابة للمؤسّستين الدّينيّة والسياسيّة فتوسّعت محنته. وأثبتت الباحثة أنّ الرّاوي في خبر بشّار اعتمد خطّة في خطابه السّرديّ تقتضي طمس الدّافع الأصليّ للقتل (الهجاء) وتأسيس دوافع أخرى تناسب تنفيذ فعل القتل(السكر والزندقة) وتبرّر الكاتبة احتفاء السّارد بمقتل بشّار لأنّه حدث منطقيّ لتطاول بشار على رموز الدّين والسّلطة لذلك ينسج الرّاوي للقارئ اللّحظة السّرديّة بتفاصيل مؤثّرة في ذات المتلقّي وباستدعاء أدوات القتل وروايات أخرى تقتضيها لعبة السّرد فيروي الحدث الواحد بأشكال مختلفة لتكتشف الباحثة أنّ هذه الرّوايات ليست إلّا خططا لإحياء لحظة الموت وإثارة كوامن القارئ.
وما تركيز الباحثة على تتبّع اختيارات الرّاوي وطرائقه في تصوير الألم القاتل إلّا لتؤكّد على أدبيّة أخبار المقاتل وإتقان صنعتها وعلى تفنّن الرّاوي في بنائها وعيا منه بمقروئيّة هذا الصّنف من الأخبار وشغف الجمهور بخصائصها التعبيريّة ورغبةً في تقوية خوف الإنسان من سلطة الألم الجبّارة باستفزازه وإثارته.
ولا نغالي إن قلنا إنّ كتابة القتل هي عمليّة إحياء للحظات القتل وما أدب الموت والمقاتل إلّا أدب الحياة والمحافل.
و تمكّنت الباحثة من تتبّع مسالك الأدبيّة في كتابة أخبار القتل لتقف عند أهمّها وهو المسلك التراجيدي أو«السّمت المأساوي» وأشارت إلى أنّ المأساة لا تستقيم دون ألم وعنف: فيهما ترتفع درجة التعبيريّة برسم ملامح الشخصيّات المعنِّفة المؤلمة والمعنَّفة المتألّمة وبالتفنّن في وصف الإيذاء والتعذيب معجما وتركيبا وتصويرا فيتحوّل كلّ من الألم والعنف من الواقع إلى عنف اللّغة باعتبار هذه الجماليّة اللّغويّة الرّهان الفنّيّ الأهمّ المولّد للأدبيّة في أخبار المقاتل في الخطاب السّردي والقادر على توليد أقصى إثارة في المتلقّي.

بقلم الأستاذة إلهام بوصفارة
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