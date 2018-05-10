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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أصداء الجولة الثانية من البطولة .. الترجي يحترز على الزمال... واحتجاجات في منزل تميم
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كرة اليد
أصداء الجولة الثانية من البطولة .. الترجي يحترز على الزمال... واحتجاجات في منزل تميم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

قدم الترجي الرياضي احترازا على مشاركة لاعب مكارم المهدية الياس الزمال في المباراة التي جمعت الترجي بالمكارم وانتهت بفوز ابناء حاتم بوصفارة.
الترجي ارتكز على قرار لجنة الاستئناف التي اقرت بعدم شرعية مشاركة اللاعب في لقاء بعث بني خيار وتسبب في عقوبة فريقه بحذف نقطتين من رصيده ويعتبر الترجي ان الزمال يجب ان يكون تحت طائلة العقوبة في مباراة المكارم والترجي.
استحقاق المكارم
أكد مكارم المهدية انه فريق متميز وعائد بقوة ليكون احد كبار اللعبة كما كان سابقا وصراحة قدم المكارم على امتداد الموسم وجها استثنائيا ومنذ تولى رضا كريم المسؤولية في فرع كرة اليد تمكن من اصلاح عديد الامور وأعاد الثقة والهدوء للجمعية التي وجدت ابنها المدرب حاتم بوصفارة في الوقت المناسب ليستكمل العمل ويجني ثماره في مرحلة البلاي اوف والاكيد ان مكارم المهدية الذي يضم الموهبة الصاعدة يوسف معرف والمنسق المخضرم الياس الزمال والجناح الطائر خالد الحيدري وبقية ابناء الفريق قادرون على الأفضل.
وقد لعب المكارم كل مقابلاته ضد الفرق الكبرى بندية وتفوق على الافريقي والترجي وكاد يسقط النجم الساحلي في قاعته ولا شك في ان مستقبل مكارم المهدية سيكون افضل والالقاب ستكون ممكنة بتعزيز الفريق والمحافظة على هذا الرصيد.
احتجاجات
عرفت مباراة اتحاد منزل تميم وجمعية الحمامات احتجاجات كبيرة وفوضى عارمة وكان الفريق المنهزم اتحاد منزل تميم قد وجه اتهامات مباشرة لطاقم التحكيم المتكون من انيس الباجي وسامي فرح وأكد رئيس الجمعية عبد الرحيم المنصوري ان حكمي المباراة عرقلا فريقه ومنعاه من الفوز على جمعية الحمامات وقال انه لن يسكت على هذه المهزلة التحكيمية وفي المقابل فان مسؤولي جمعية الحمامات لم يقبلوا تواجد العضو الجامعي حسام بونني في قاعة منزل تميم وتدخله في التحكيم.
والغريب في هاته المباراة ان رئيس لجنة التحكيم لسعد الحليم تابع الشوط الاول من المباراة ثم انسحب وغادر القاعة بين الشوطين.
حكم الكلاسيكو يلهب الفايسبوك
تناقلت صفحات الفايسبوك المتابعة لكرة اليد صورة الحكم حمدي البزويش الذي ادار صحبة اسماعيل بوعلوشة لقاء كلاسيكو الافريقي والنجم وتندرت به لأنه ظهر بوزن زائد وتساءلت الجماهير هل يعقل ان يكون حكم بهذا اللياقة البدنية المثرة للانتباه. يذكر ان البزويش عوض زميله رمزي الخنيسي المصاب.
بنك النجم يصنع الفارق
اكدت مباراة الكلاسيكو ان نقطة قوة النجم الساحلي هذا الموسم هي في ثراء زاده البشري وهذا العنصر هو الذي جعل النجم يتصدر الترتيب ويتفوق في المقابلات الصعبة على غرار مواجهتي المكارم والافريقي في البلاي اوف ذلك انه كان ينهي الشوط الاول منهزما ثم يتدارك في الشوط الثاني ويتقدم في النتيجة النهائية وينتصر وعكس ذلك الافريقي لديه 7 لاعبين اساسيين ممتازين لكن ليس لديه معوضون في البنك في نفس المستوى وهذا ما يعيق الافريقي في المنافسة على اللقب.

منير الزوابي
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كرة اليد
أصداء الجولة الثانية من البطولة .. الترجي يحترز على الزمال... واحتجاجات في منزل تميم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

قدم الترجي الرياضي احترازا على مشاركة لاعب مكارم المهدية الياس الزمال في المباراة التي جمعت الترجي بالمكارم وانتهت بفوز ابناء حاتم بوصفارة.
الترجي ارتكز على قرار لجنة الاستئناف التي اقرت بعدم شرعية مشاركة اللاعب في لقاء بعث بني خيار وتسبب في عقوبة فريقه بحذف نقطتين من رصيده ويعتبر الترجي ان الزمال يجب ان يكون تحت طائلة العقوبة في مباراة المكارم والترجي.
استحقاق المكارم
أكد مكارم المهدية انه فريق متميز وعائد بقوة ليكون احد كبار اللعبة كما كان سابقا وصراحة قدم المكارم على امتداد الموسم وجها استثنائيا ومنذ تولى رضا كريم المسؤولية في فرع كرة اليد تمكن من اصلاح عديد الامور وأعاد الثقة والهدوء للجمعية التي وجدت ابنها المدرب حاتم بوصفارة في الوقت المناسب ليستكمل العمل ويجني ثماره في مرحلة البلاي اوف والاكيد ان مكارم المهدية الذي يضم الموهبة الصاعدة يوسف معرف والمنسق المخضرم الياس الزمال والجناح الطائر خالد الحيدري وبقية ابناء الفريق قادرون على الأفضل.
وقد لعب المكارم كل مقابلاته ضد الفرق الكبرى بندية وتفوق على الافريقي والترجي وكاد يسقط النجم الساحلي في قاعته ولا شك في ان مستقبل مكارم المهدية سيكون افضل والالقاب ستكون ممكنة بتعزيز الفريق والمحافظة على هذا الرصيد.
احتجاجات
عرفت مباراة اتحاد منزل تميم وجمعية الحمامات احتجاجات كبيرة وفوضى عارمة وكان الفريق المنهزم اتحاد منزل تميم قد وجه اتهامات مباشرة لطاقم التحكيم المتكون من انيس الباجي وسامي فرح وأكد رئيس الجمعية عبد الرحيم المنصوري ان حكمي المباراة عرقلا فريقه ومنعاه من الفوز على جمعية الحمامات وقال انه لن يسكت على هذه المهزلة التحكيمية وفي المقابل فان مسؤولي جمعية الحمامات لم يقبلوا تواجد العضو الجامعي حسام بونني في قاعة منزل تميم وتدخله في التحكيم.
والغريب في هاته المباراة ان رئيس لجنة التحكيم لسعد الحليم تابع الشوط الاول من المباراة ثم انسحب وغادر القاعة بين الشوطين.
حكم الكلاسيكو يلهب الفايسبوك
تناقلت صفحات الفايسبوك المتابعة لكرة اليد صورة الحكم حمدي البزويش الذي ادار صحبة اسماعيل بوعلوشة لقاء كلاسيكو الافريقي والنجم وتندرت به لأنه ظهر بوزن زائد وتساءلت الجماهير هل يعقل ان يكون حكم بهذا اللياقة البدنية المثرة للانتباه. يذكر ان البزويش عوض زميله رمزي الخنيسي المصاب.
بنك النجم يصنع الفارق
اكدت مباراة الكلاسيكو ان نقطة قوة النجم الساحلي هذا الموسم هي في ثراء زاده البشري وهذا العنصر هو الذي جعل النجم يتصدر الترتيب ويتفوق في المقابلات الصعبة على غرار مواجهتي المكارم والافريقي في البلاي اوف ذلك انه كان ينهي الشوط الاول منهزما ثم يتدارك في الشوط الثاني ويتقدم في النتيجة النهائية وينتصر وعكس ذلك الافريقي لديه 7 لاعبين اساسيين ممتازين لكن ليس لديه معوضون في البنك في نفس المستوى وهذا ما يعيق الافريقي في المنافسة على اللقب.

منير الزوابي
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