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حكايتنا مع المونديال .. منير بوقديدة .. احتفظ بتوقيع مانديلا... والمنتخب قادر على بلوغ الدور الثاني
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كرة القدم
حكايتنا مع المونديال .. منير بوقديدة .. احتفظ بتوقيع مانديلا... والمنتخب قادر على بلوغ الدور الثاني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ولد منير بوقديدة يوم 24 اكتوبر 1967 بسوسة، ولعب لفائدة النجم الساحلي اين سطع نجمه وتوّج بعديد الالقاب المحلية والافريقية كما تألق مع المنتخب الوطني في «كان» 96 وشارك في مونديال 98 بفرنسا الذي اكتفى خلاله منتخبنا بالدور الاول برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل مع كولومبيا وهزيمتين امام انقلترا ورومانيا.
المدافع السابق للنجم والمنتخب الوطني منير بوقديدة من اللاعبين القلائل الذين نحتوا مسيرة وردية مع فرقهم، ويشهد له سجله مع النجمة الساحلية كلاعب ومسؤول بالكفاءة التي منحته الاحترام والتقدير من الجماهير على مرّ السنين. بوقديدة الذي صال وجال في افريقيا مع النجم والمنتخب، لم يغادر مركب النادي حتى بعد اعتزاله اللعب ليكون اقرب للاعبين بعد ان شغل خطة مرافق مع الرئيس السابق للنجم حامد كمون ثم عاد مجددا لميدان التدريب كمدرب مساعد مع الرئيس رضا شرف الدين.
سيطرة افريقية
عرف النجم الساحلي افضل فتراته في تسعينات القرن الماضي حيث نال عديد الالقاب الافريقية وكان المدافع منير بوقديدة من اللاعبين الذين ساهموا في هذه التتويجات مع جيل من النجوم الذين كتبوا تاريخ النجم وزينوا خزائنه بعديد الالقاب. بوقديدة انضم الى النجم سنة 1988 مع الاصناف الشابة وكان اول ظهور له مع الفريق الاول سنة 1993. تواصلت تجربته مع النجم حتى سنة 99 وتوّج خلالها بثلاثة القاب افريقية ولقبين محليين، وكانت البداية مع كأس الاتحاد الافريقي سنة 1995 ثم كأس تونس سنة 1996 وبطولة تونس سنة 1997 وكأس افريقيا للاندية الفائزة بالكأس في نفس السنة وآخرها كأس السوبر الافريقي سنة 1998.
خيبة «كان» 94
انضم بوقديدة للمنتخب الوطني سنة 91 مع المدرب مراد محجوب ثم المدرب يوسف الزواوي الذي قاد المنتخب في كأس افريقيا التي احتضنتها تونس سنة 1994. هذه الكأس الافريقية مثّلت الخيبة الكبرى للكرة التونسية بعد ان انسحب المنتخب من الدور الاول برصيد نقطة وحيدة. ويعتبر بوقديدة ان الضغط المسلط على لاعبي المنتخب في نسخة 94 كان كبيرا وخاصة من قبل المسؤولين والاعلام والجماهير وهو ما انقلب الى عوامل سلبية أثرت على اذهان اللاعبين وجعلتهم يقدمون أسوأ مردود لينالوا الانسحاب من الدور الاول على ملعبهم وامام جماهيرهم. بوقديدة يرى ان جيل 94 ضم خيرة اللاعبين.
كاسبارجاك وانجاز 96
بعد خيبة «كان» 94 تسلم البولوني هنري كاسبارجاك قيادة المنتخب الذي شهد اعادة هيكلة وتشبيب وتمكن بعدها من تحقيق انجاز تاريخي ببلوغه نهائي كأس افريقيا في جنوب افريقيا. ويقول بوقديدة ان اغلب المتفائلين لم يكن يتوقع ترشح المنتخب الى نهائي المسابقة حتى ان اغلب الجماهير عادت الى تونس بعد التعادل في اللقاء الافتتاحي مع الموزمبيق. كاسبارجاك قاد المنتخب للنهائي الذي لم يكن يتوقعه احد ويقول بوقديدة في هذا الشأن «كانت جنوب افريقيا في تلك السنة تمرّ بإنتقال سياسي كبير وحتى لو لعب المنتخب البرازيلي النهائي مع منتخب جنوب افريقيا كان لينهزم يومها لأن المطلوب هو تتويج منتخب البلد المنظم بالبطولة مهما كان الامر وذلك لغايات سياسية».
لقاء مع الزعيم مانديلا
يؤكد مدافع المنتخب منير بوقديدة ان المشاركات الافريقية والعالمية للمنتخب تمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك بالنجوم ومقابلة الزعماء على غرار لقائه بالزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا عند تسليم الميداليات للمنتخب التونسي. بوقديدة يحتفظ الى اليوم بكرة تحمل توقيع نيلسون مانديلا ويعتبرها من افضل الذكريات التي عاشها في تجربته الكروية.
عقدة الدور الأول
بعد غياب عن المونديال دام عشرون سنة كاملة، عاد المنتخب الوطني ليشارك في مونديال 98 في ثاني مشاركاته العالمية ويعتبر بوقديدة ان اللاعبين الذين بلغوا مع المنتخب نهائي «كان» 96 شاركوا في مونديال 98 الذي احتضنته فرنسا التي تعجّ بالجالية التونسية اضافة الى القرب الجغرافي لكن نتائج منتخبنا لم تكن في مستوى توقعات الجماهير وتواصلت عقدة الدور الاول لينسحب منتخبنا بعد هزيمتين امام الانقليز ورومانيا وتعادل مع كولومبيا. ويعتبر بوقديدة ان نقص الخبرة لدى اللاعبين الذين شاركوا في مونديال 98 هو العامل الذي جعل مردودهم دون المستوى المأمول.
حظوظ «النسور» في روسيا
يرى منير بوقديدة ان منتخبنا قادر على بلوغ الدور الثاني في مونديال روسيا رغم قيمة المنافسين وخاصة انقلترا وبلجيكيا،و حسب رأيه فإن منتخبنا مطالب باللعب دون مركبات وعدم الخوف من المنافسين مهما كان حجمهم مع ضرورة ايمان اللاعبين بإمكاناتهم ويرى بوقديدة ان مفتاح النجاح هو اللقاء الاول امام الانقليز لأن التعادل او الانتصار سيمنح اللاعبين شحنة معنوية كبرى.
بوقديدة اليوم
بعد نجاحه مع النجم خاض بوقديدة تجربة احترافية في المانيا وعند اعتزاله اللعب لم يبتعد ان اجواء كرة القدم وتقلّد اكثر من مسؤولية صلب فريقه كمدير فني للشبان ومساعد مدرب. بوقديدة يعمل اليوم محللا فنيا في قناة الزيتونة سبور ويشتغل استاذ رياضة بدنية في كلية الحقوق بسوسة.

مراد الخترشي
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كرة القدم
حكايتنا مع المونديال .. منير بوقديدة .. احتفظ بتوقيع مانديلا... والمنتخب قادر على بلوغ الدور الثاني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ولد منير بوقديدة يوم 24 اكتوبر 1967 بسوسة، ولعب لفائدة النجم الساحلي اين سطع نجمه وتوّج بعديد الالقاب المحلية والافريقية كما تألق مع المنتخب الوطني في «كان» 96 وشارك في مونديال 98 بفرنسا الذي اكتفى خلاله منتخبنا بالدور الاول برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل مع كولومبيا وهزيمتين امام انقلترا ورومانيا.
المدافع السابق للنجم والمنتخب الوطني منير بوقديدة من اللاعبين القلائل الذين نحتوا مسيرة وردية مع فرقهم، ويشهد له سجله مع النجمة الساحلية كلاعب ومسؤول بالكفاءة التي منحته الاحترام والتقدير من الجماهير على مرّ السنين. بوقديدة الذي صال وجال في افريقيا مع النجم والمنتخب، لم يغادر مركب النادي حتى بعد اعتزاله اللعب ليكون اقرب للاعبين بعد ان شغل خطة مرافق مع الرئيس السابق للنجم حامد كمون ثم عاد مجددا لميدان التدريب كمدرب مساعد مع الرئيس رضا شرف الدين.
سيطرة افريقية
عرف النجم الساحلي افضل فتراته في تسعينات القرن الماضي حيث نال عديد الالقاب الافريقية وكان المدافع منير بوقديدة من اللاعبين الذين ساهموا في هذه التتويجات مع جيل من النجوم الذين كتبوا تاريخ النجم وزينوا خزائنه بعديد الالقاب. بوقديدة انضم الى النجم سنة 1988 مع الاصناف الشابة وكان اول ظهور له مع الفريق الاول سنة 1993. تواصلت تجربته مع النجم حتى سنة 99 وتوّج خلالها بثلاثة القاب افريقية ولقبين محليين، وكانت البداية مع كأس الاتحاد الافريقي سنة 1995 ثم كأس تونس سنة 1996 وبطولة تونس سنة 1997 وكأس افريقيا للاندية الفائزة بالكأس في نفس السنة وآخرها كأس السوبر الافريقي سنة 1998.
خيبة «كان» 94
انضم بوقديدة للمنتخب الوطني سنة 91 مع المدرب مراد محجوب ثم المدرب يوسف الزواوي الذي قاد المنتخب في كأس افريقيا التي احتضنتها تونس سنة 1994. هذه الكأس الافريقية مثّلت الخيبة الكبرى للكرة التونسية بعد ان انسحب المنتخب من الدور الاول برصيد نقطة وحيدة. ويعتبر بوقديدة ان الضغط المسلط على لاعبي المنتخب في نسخة 94 كان كبيرا وخاصة من قبل المسؤولين والاعلام والجماهير وهو ما انقلب الى عوامل سلبية أثرت على اذهان اللاعبين وجعلتهم يقدمون أسوأ مردود لينالوا الانسحاب من الدور الاول على ملعبهم وامام جماهيرهم. بوقديدة يرى ان جيل 94 ضم خيرة اللاعبين.
كاسبارجاك وانجاز 96
بعد خيبة «كان» 94 تسلم البولوني هنري كاسبارجاك قيادة المنتخب الذي شهد اعادة هيكلة وتشبيب وتمكن بعدها من تحقيق انجاز تاريخي ببلوغه نهائي كأس افريقيا في جنوب افريقيا. ويقول بوقديدة ان اغلب المتفائلين لم يكن يتوقع ترشح المنتخب الى نهائي المسابقة حتى ان اغلب الجماهير عادت الى تونس بعد التعادل في اللقاء الافتتاحي مع الموزمبيق. كاسبارجاك قاد المنتخب للنهائي الذي لم يكن يتوقعه احد ويقول بوقديدة في هذا الشأن «كانت جنوب افريقيا في تلك السنة تمرّ بإنتقال سياسي كبير وحتى لو لعب المنتخب البرازيلي النهائي مع منتخب جنوب افريقيا كان لينهزم يومها لأن المطلوب هو تتويج منتخب البلد المنظم بالبطولة مهما كان الامر وذلك لغايات سياسية».
لقاء مع الزعيم مانديلا
يؤكد مدافع المنتخب منير بوقديدة ان المشاركات الافريقية والعالمية للمنتخب تمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك بالنجوم ومقابلة الزعماء على غرار لقائه بالزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا عند تسليم الميداليات للمنتخب التونسي. بوقديدة يحتفظ الى اليوم بكرة تحمل توقيع نيلسون مانديلا ويعتبرها من افضل الذكريات التي عاشها في تجربته الكروية.
عقدة الدور الأول
بعد غياب عن المونديال دام عشرون سنة كاملة، عاد المنتخب الوطني ليشارك في مونديال 98 في ثاني مشاركاته العالمية ويعتبر بوقديدة ان اللاعبين الذين بلغوا مع المنتخب نهائي «كان» 96 شاركوا في مونديال 98 الذي احتضنته فرنسا التي تعجّ بالجالية التونسية اضافة الى القرب الجغرافي لكن نتائج منتخبنا لم تكن في مستوى توقعات الجماهير وتواصلت عقدة الدور الاول لينسحب منتخبنا بعد هزيمتين امام الانقليز ورومانيا وتعادل مع كولومبيا. ويعتبر بوقديدة ان نقص الخبرة لدى اللاعبين الذين شاركوا في مونديال 98 هو العامل الذي جعل مردودهم دون المستوى المأمول.
حظوظ «النسور» في روسيا
يرى منير بوقديدة ان منتخبنا قادر على بلوغ الدور الثاني في مونديال روسيا رغم قيمة المنافسين وخاصة انقلترا وبلجيكيا،و حسب رأيه فإن منتخبنا مطالب باللعب دون مركبات وعدم الخوف من المنافسين مهما كان حجمهم مع ضرورة ايمان اللاعبين بإمكاناتهم ويرى بوقديدة ان مفتاح النجاح هو اللقاء الاول امام الانقليز لأن التعادل او الانتصار سيمنح اللاعبين شحنة معنوية كبرى.
بوقديدة اليوم
بعد نجاحه مع النجم خاض بوقديدة تجربة احترافية في المانيا وعند اعتزاله اللعب لم يبتعد ان اجواء كرة القدم وتقلّد اكثر من مسؤولية صلب فريقه كمدير فني للشبان ومساعد مدرب. بوقديدة يعمل اليوم محللا فنيا في قناة الزيتونة سبور ويشتغل استاذ رياضة بدنية في كلية الحقوق بسوسة.

مراد الخترشي
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