أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استقرار في التشكيلة و اللاعبون يعدون بالانتصار

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بعيدا عن اجواء الشارع الرياضي بجرجيس المشحونة بتعاقب قرارات الرابطة والجامعة، والمتعلّقة خاصة برفع عقوبة عدم حضور جمهور على اتّحاد بنقردان في لقائه اليوم مع النجم الساحلي، والهادفة كلّها حسب انصار الترجي الجرجيسي الى الاساءة الى فريقهم و دفعه نحو الرابطة الثانية، فانّ المدرّب الياس السماعلي طلب من لاعبيه التركيز على مقابلتهم اليوم مع مضيّفهم نادي اولمبيك مدنين وعدم الاكتراث باجواء الشارع، ولا باخبار ما قبل لقاء منافسيهم في صراع البقاء اتّحاد بنقردان والملعب القابسي . وفي مصافحة سريعة مع بعض اللاعبين عقب اخر حصّة تدريبيّة لصباح امس الاربعاء، صرّحوا لنا بانّهم يعدون انصار فريقهم بتحقيق الانتصار والباقي على الله وفق ما ختم كل واحد منهم حديثه لـ(الشروق».
الجبالي يقود الهجوم
من المنتظر ان تحافظ تشكيلة الترجّي الجرجيسي على استقرارها بمناسبة لقاء الاجوار الختامي لبطولة هذا الموسم حيث سيقع تثبيت عناصر الدفاع و وسط الميدان في مراكزهم باستثناء تغيير وحيد يتعلّق بتعيين شهاب الجبالي في مركز مهاجم متقدّم مكان العاجي «اوسلان اموتو» الذي وقع التفريط فيه بالبيع الى احد الفرق الماليزيّة بقيمة ماليّة قدرها 50 الف دولار، وبذلك تخلّص الفريق من مرتّبه الشهري المقدّر بحوالي 20 الف دينار. وينتظر ان يخلف الجبالي في الرواق زميله الكنغولي « لورال مواندا « .
التشكيلة المتوقّعة
ايمن جابالله – مالك بحر – المختار فال – بهاء الدين بن عثمان – غيث المعروفي – حسام الشبلي – شاكر الرقيعي – اسامة البجاوي – لورال مواندا – علاء الدين عبّاس – شهاب الجبالي .
بعيدا عن اجواء الشارع الرياضي بجرجيس المشحونة بتعاقب قرارات الرابطة والجامعة، والمتعلّقة خاصة برفع عقوبة عدم حضور جمهور على اتّحاد بنقردان في لقائه اليوم مع النجم الساحلي، والهادفة كلّها حسب انصار الترجي الجرجيسي الى الاساءة الى فريقهم و دفعه نحو الرابطة الثانية، فانّ المدرّب الياس السماعلي طلب من لاعبيه التركيز على مقابلتهم اليوم مع مضيّفهم نادي اولمبيك مدنين وعدم الاكتراث باجواء الشارع، ولا باخبار ما قبل لقاء منافسيهم في صراع البقاء اتّحاد بنقردان والملعب القابسي . وفي مصافحة سريعة مع بعض اللاعبين عقب اخر حصّة تدريبيّة لصباح امس الاربعاء، صرّحوا لنا بانّهم يعدون انصار فريقهم بتحقيق الانتصار والباقي على الله وفق ما ختم كل واحد منهم حديثه لـ(الشروق».
الجبالي يقود الهجوم
من المنتظر ان تحافظ تشكيلة الترجّي الجرجيسي على استقرارها بمناسبة لقاء الاجوار الختامي لبطولة هذا الموسم حيث سيقع تثبيت عناصر الدفاع و وسط الميدان في مراكزهم باستثناء تغيير وحيد يتعلّق بتعيين شهاب الجبالي في مركز مهاجم متقدّم مكان العاجي «اوسلان اموتو» الذي وقع التفريط فيه بالبيع الى احد الفرق الماليزيّة بقيمة ماليّة قدرها 50 الف دولار، وبذلك تخلّص الفريق من مرتّبه الشهري المقدّر بحوالي 20 الف دينار. وينتظر ان يخلف الجبالي في الرواق زميله الكنغولي « لورال مواندا « .
التشكيلة المتوقّعة
ايمن جابالله – مالك بحر – المختار فال – بهاء الدين بن عثمان – غيث المعروفي – حسام الشبلي – شاكر الرقيعي – اسامة البجاوي – لورال مواندا – علاء الدين عبّاس – شهاب الجبالي .
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-