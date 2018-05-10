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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استقرار في التشكيلة و اللاعبون يعدون بالانتصار
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كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استقرار في التشكيلة و اللاعبون يعدون بالانتصار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعيدا عن اجواء الشارع الرياضي بجرجيس المشحونة بتعاقب قرارات الرابطة والجامعة، والمتعلّقة خاصة برفع عقوبة عدم حضور جمهور على اتّحاد بنقردان في لقائه اليوم مع النجم الساحلي، والهادفة كلّها حسب انصار الترجي الجرجيسي الى الاساءة الى فريقهم و دفعه نحو الرابطة الثانية، فانّ المدرّب الياس السماعلي طلب من لاعبيه التركيز على مقابلتهم اليوم مع مضيّفهم نادي اولمبيك مدنين وعدم الاكتراث باجواء الشارع، ولا باخبار ما قبل لقاء منافسيهم في صراع البقاء اتّحاد بنقردان والملعب القابسي . وفي مصافحة سريعة مع بعض اللاعبين عقب اخر حصّة تدريبيّة لصباح امس الاربعاء، صرّحوا لنا بانّهم يعدون انصار فريقهم بتحقيق الانتصار والباقي على الله وفق ما ختم كل واحد منهم حديثه لـ(الشروق».
الجبالي يقود الهجوم
من المنتظر ان تحافظ تشكيلة الترجّي الجرجيسي على استقرارها بمناسبة لقاء الاجوار الختامي لبطولة هذا الموسم حيث سيقع تثبيت عناصر الدفاع و وسط الميدان في مراكزهم باستثناء تغيير وحيد يتعلّق بتعيين شهاب الجبالي في مركز مهاجم متقدّم مكان العاجي «اوسلان اموتو» الذي وقع التفريط فيه بالبيع الى احد الفرق الماليزيّة بقيمة ماليّة قدرها 50 الف دولار، وبذلك تخلّص الفريق من مرتّبه الشهري المقدّر بحوالي 20 الف دينار. وينتظر ان يخلف الجبالي في الرواق زميله الكنغولي « لورال مواندا « .
التشكيلة المتوقّعة
ايمن جابالله – مالك بحر – المختار فال – بهاء الدين بن عثمان – غيث المعروفي – حسام الشبلي – شاكر الرقيعي – اسامة البجاوي – لورال مواندا – علاء الدين عبّاس – شهاب الجبالي .

محمد نجيب العليوي
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كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استقرار في التشكيلة و اللاعبون يعدون بالانتصار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعيدا عن اجواء الشارع الرياضي بجرجيس المشحونة بتعاقب قرارات الرابطة والجامعة، والمتعلّقة خاصة برفع عقوبة عدم حضور جمهور على اتّحاد بنقردان في لقائه اليوم مع النجم الساحلي، والهادفة كلّها حسب انصار الترجي الجرجيسي الى الاساءة الى فريقهم و دفعه نحو الرابطة الثانية، فانّ المدرّب الياس السماعلي طلب من لاعبيه التركيز على مقابلتهم اليوم مع مضيّفهم نادي اولمبيك مدنين وعدم الاكتراث باجواء الشارع، ولا باخبار ما قبل لقاء منافسيهم في صراع البقاء اتّحاد بنقردان والملعب القابسي . وفي مصافحة سريعة مع بعض اللاعبين عقب اخر حصّة تدريبيّة لصباح امس الاربعاء، صرّحوا لنا بانّهم يعدون انصار فريقهم بتحقيق الانتصار والباقي على الله وفق ما ختم كل واحد منهم حديثه لـ(الشروق».
الجبالي يقود الهجوم
من المنتظر ان تحافظ تشكيلة الترجّي الجرجيسي على استقرارها بمناسبة لقاء الاجوار الختامي لبطولة هذا الموسم حيث سيقع تثبيت عناصر الدفاع و وسط الميدان في مراكزهم باستثناء تغيير وحيد يتعلّق بتعيين شهاب الجبالي في مركز مهاجم متقدّم مكان العاجي «اوسلان اموتو» الذي وقع التفريط فيه بالبيع الى احد الفرق الماليزيّة بقيمة ماليّة قدرها 50 الف دولار، وبذلك تخلّص الفريق من مرتّبه الشهري المقدّر بحوالي 20 الف دينار. وينتظر ان يخلف الجبالي في الرواق زميله الكنغولي « لورال مواندا « .
التشكيلة المتوقّعة
ايمن جابالله – مالك بحر – المختار فال – بهاء الدين بن عثمان – غيث المعروفي – حسام الشبلي – شاكر الرقيعي – اسامة البجاوي – لورال مواندا – علاء الدين عبّاس – شهاب الجبالي .

محمد نجيب العليوي
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الجولة الختامية من البطولة ... حاسمة للإفريقي والنجم ... احتفالية للترجي ومصيرية في صراع البقاء
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
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أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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