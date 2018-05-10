أخبار النادي البنزرتي.. استياء شديد من غياب الجمهور... وعـــزم علــى الفــــــوز

يخوض النادي البنزرتي اليوم مباراته الختامية لحساب الموسم الحالي حيث يستضيف مستقبل قابس بملعب المنزه دون حضور الجمهور بقرار فوقي وغير مبرر حسب المتابعين. الأحباء يشيرون الى انه في الوقت الذي ترفع فيه الرابطة عقوبة الويكلو على جماهير أندية اخرى معاقبة بقرارات باتة يحرم النادي البنزرتي للمباراة الثانية من دعم جمهوره دون مبرر ودون عقوبة ما يؤكد أن الفريق مستهدف.

ميدانيا يطمح المدرب جلال القادري اليوم الى إنهاء موسمه مع النادي البنزرتي دون هزيمة ويريد الانتصار الذي قد يقفز بالفريق إلى المرتبة الخامسة في صورة تعثر اتحاد المنستير. ولأجل ذلك أكد جلال القادري في تصريح للشروق انه سيعول على التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم التي سيخوضها الفريق بروح انتصارية.

غيابان بارزان

ستشهد تشكيلة الفريق غياب كل من آليو سيسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث ومهدي الرصايصي الذي سافر مطلع الأسبوع بإذن من إدارة النادي لقضاء شؤون عائلية. وكان اللاعبون قد طالبوا قبل حصة تمارين يوم الثلاثاء ببقية مستحقاتهم المتمثلة أساسا في أجور متخلدة بذمة ادارة الفريق وهددوا بعدم التدرب قبل تدخل الاطار الفني.





مراد الدلاجي