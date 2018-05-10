أخبار النادي البنزرتي.. استياء شديد من غياب الجمهور... وعـــزم علــى الفــــــوز

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يخوض النادي البنزرتي اليوم مباراته الختامية لحساب الموسم الحالي حيث يستضيف مستقبل قابس بملعب المنزه دون حضور الجمهور بقرار فوقي وغير مبرر حسب المتابعين. الأحباء يشيرون الى انه في الوقت الذي ترفع فيه الرابطة عقوبة الويكلو على جماهير أندية اخرى معاقبة بقرارات باتة يحرم النادي البنزرتي للمباراة الثانية من دعم جمهوره دون مبرر ودون عقوبة ما يؤكد أن الفريق مستهدف.
ميدانيا يطمح المدرب جلال القادري اليوم الى إنهاء موسمه مع النادي البنزرتي دون هزيمة ويريد الانتصار الذي قد يقفز بالفريق إلى المرتبة الخامسة في صورة تعثر اتحاد المنستير. ولأجل ذلك أكد جلال القادري في تصريح للشروق انه سيعول على التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم التي سيخوضها الفريق بروح انتصارية.
غيابان بارزان
ستشهد تشكيلة الفريق غياب كل من آليو سيسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث ومهدي الرصايصي الذي سافر مطلع الأسبوع بإذن من إدارة النادي لقضاء شؤون عائلية. وكان اللاعبون قد طالبوا قبل حصة تمارين يوم الثلاثاء ببقية مستحقاتهم المتمثلة أساسا في أجور متخلدة بذمة ادارة الفريق وهددوا بعدم التدرب قبل تدخل الاطار الفني.
يخوض النادي البنزرتي اليوم مباراته الختامية لحساب الموسم الحالي حيث يستضيف مستقبل قابس بملعب المنزه دون حضور الجمهور بقرار فوقي وغير مبرر حسب المتابعين. الأحباء يشيرون الى انه في الوقت الذي ترفع فيه الرابطة عقوبة الويكلو على جماهير أندية اخرى معاقبة بقرارات باتة يحرم النادي البنزرتي للمباراة الثانية من دعم جمهوره دون مبرر ودون عقوبة ما يؤكد أن الفريق مستهدف.
ميدانيا يطمح المدرب جلال القادري اليوم الى إنهاء موسمه مع النادي البنزرتي دون هزيمة ويريد الانتصار الذي قد يقفز بالفريق إلى المرتبة الخامسة في صورة تعثر اتحاد المنستير. ولأجل ذلك أكد جلال القادري في تصريح للشروق انه سيعول على التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم التي سيخوضها الفريق بروح انتصارية.
غيابان بارزان
ستشهد تشكيلة الفريق غياب كل من آليو سيسي بسبب عقوبة الإنذار الثالث ومهدي الرصايصي الذي سافر مطلع الأسبوع بإذن من إدارة النادي لقضاء شؤون عائلية. وكان اللاعبون قد طالبوا قبل حصة تمارين يوم الثلاثاء ببقية مستحقاتهم المتمثلة أساسا في أجور متخلدة بذمة ادارة الفريق وهددوا بعدم التدرب قبل تدخل الاطار الفني.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-