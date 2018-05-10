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يوم الخميس 10 ماي 2018
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مبــــروك الصعــــود .. مكارم المهدية ... مسيــرة مثاليـــة وأرقـــام قياسيـــة
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كرة القدم
مبــــروك الصعــــود .. مكارم المهدية ... مسيــرة مثاليـــة وأرقـــام قياسيـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تمكّن فريق مكارم المهدية لكرة القدم من تحقيق الصعود بامتياز إلى رابطة الهواة المستوى الأول بفارق 9 نقاط عن ملاحقه المباشر ودون أن يتلقى أية هزيمة طيلة الموسم.
فبعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية آخر لقاء في بطولة الهواة المستوى الثاني بنتيجة التعادل دون أهداف أما فريق كوكب منزل النور انطلقت الأفراح في المركب الرياضي «أحمد خواجة» بالمهدية على أنغام الموسيقى، والتكريمات للاعبين قدامى أعطوا عصارة شبابهم لفريق المكارم العريق أيام الماضي التليد ليتسلم الجيل الجديد المشعل من أياديهم علّه يعيد فريق عاصمة الفاطميين إلى مداره الطبيعي بين كبار اللعبة الشعبية الأولى في البلاد في قادم السنوات. وأكد حافظ السبع رئيس جمعية مكارم المهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الفريق عرف في موسم النزول صعوبات جمّة ما دفع الهيئة المديرة إلى الاعتماد أولا على أبناء النادي من الشبان لتكوين نواة صلبة لفريق جديد، وفي مرحلة ثانية تم تعزيز المجموعة بانتدابات موجهة، ومدروسة أضافت الكثير للفريق، ليتمكّن من تحقيق نتائج ممتازة توجت بالصعود الذي ساهم فيه الاطار الفني، والهيئة، والجماهير المساندة كل من موقعه. واكد رئيس الجمعية أن الاعداد للموسم المقبل سيكون مبكرا هذه السنة من أجل توفير كل ظروف النجاح، و العودة إلى مصاف الكبار.
ومن جهته قال مدرب الفريق عبد المناف التركي إن حصيلة الفريق في موسم الصعود كانت ممتازة على جميع الأصعدة، حيث حصد 11 انتصارا، وتعادل في 5 مناسبات، ولم ينهزم ولو مرة واحدة، مضيفا «سنحاول المواصلة على نفس المسار الموسم القادم مع تطعيم الفريق بعناصر أخرى إن بقيت على رأس الفريق وسنقوم بالاعداد المبكر، والجيد لضمان الصعود إلى الرابطة الثانية بإذن الله.»
أبطال الصعود
محمد علي الطرابلسي، فهمي عبد السلام، جبران لزعر، البشير بن محمد، زياد عبد السلام، نجم الدين العرفاوي، حمدي الزوالي، وجدي بن فرج، مروان عبيد، محمد منصور، خليفة حسين، نصيب بن الهادي، نسيم بن سلطانة، منير المقنن، حسين السافي، معز جلاب، أحمد بوسعايدي، وجدي الخياري، عز الدين الكيلاني، ياسر بن بلقاسم، وسام بن فرج، عبد القادر بوشناق، وائل الهاتفي. الممرن: عبد المناف التركي، مساعد: كمال الشمخ، ممرن الحراس: الصادق أيوب، الملك: فاخر حمودة، المرافق: لطفي بوشناق، رئيس الفرع: حسن بوشناق.
رئيس الجمعية: حافظ السبع، نائب الرئيس: أحمد خواجة، الكاتب العام: علي الزواري، أمين المال: محمد مصدق.

الهادي الهلالي
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كرة القدم
مبــــروك الصعــــود .. مكارم المهدية ... مسيــرة مثاليـــة وأرقـــام قياسيـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

تمكّن فريق مكارم المهدية لكرة القدم من تحقيق الصعود بامتياز إلى رابطة الهواة المستوى الأول بفارق 9 نقاط عن ملاحقه المباشر ودون أن يتلقى أية هزيمة طيلة الموسم.
فبعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية آخر لقاء في بطولة الهواة المستوى الثاني بنتيجة التعادل دون أهداف أما فريق كوكب منزل النور انطلقت الأفراح في المركب الرياضي «أحمد خواجة» بالمهدية على أنغام الموسيقى، والتكريمات للاعبين قدامى أعطوا عصارة شبابهم لفريق المكارم العريق أيام الماضي التليد ليتسلم الجيل الجديد المشعل من أياديهم علّه يعيد فريق عاصمة الفاطميين إلى مداره الطبيعي بين كبار اللعبة الشعبية الأولى في البلاد في قادم السنوات. وأكد حافظ السبع رئيس جمعية مكارم المهدية في تصريح لـ»الشروق» أن الفريق عرف في موسم النزول صعوبات جمّة ما دفع الهيئة المديرة إلى الاعتماد أولا على أبناء النادي من الشبان لتكوين نواة صلبة لفريق جديد، وفي مرحلة ثانية تم تعزيز المجموعة بانتدابات موجهة، ومدروسة أضافت الكثير للفريق، ليتمكّن من تحقيق نتائج ممتازة توجت بالصعود الذي ساهم فيه الاطار الفني، والهيئة، والجماهير المساندة كل من موقعه. واكد رئيس الجمعية أن الاعداد للموسم المقبل سيكون مبكرا هذه السنة من أجل توفير كل ظروف النجاح، و العودة إلى مصاف الكبار.
ومن جهته قال مدرب الفريق عبد المناف التركي إن حصيلة الفريق في موسم الصعود كانت ممتازة على جميع الأصعدة، حيث حصد 11 انتصارا، وتعادل في 5 مناسبات، ولم ينهزم ولو مرة واحدة، مضيفا «سنحاول المواصلة على نفس المسار الموسم القادم مع تطعيم الفريق بعناصر أخرى إن بقيت على رأس الفريق وسنقوم بالاعداد المبكر، والجيد لضمان الصعود إلى الرابطة الثانية بإذن الله.»
أبطال الصعود
محمد علي الطرابلسي، فهمي عبد السلام، جبران لزعر، البشير بن محمد، زياد عبد السلام، نجم الدين العرفاوي، حمدي الزوالي، وجدي بن فرج، مروان عبيد، محمد منصور، خليفة حسين، نصيب بن الهادي، نسيم بن سلطانة، منير المقنن، حسين السافي، معز جلاب، أحمد بوسعايدي، وجدي الخياري، عز الدين الكيلاني، ياسر بن بلقاسم، وسام بن فرج، عبد القادر بوشناق، وائل الهاتفي. الممرن: عبد المناف التركي، مساعد: كمال الشمخ، ممرن الحراس: الصادق أيوب، الملك: فاخر حمودة، المرافق: لطفي بوشناق، رئيس الفرع: حسن بوشناق.
رئيس الجمعية: حافظ السبع، نائب الرئيس: أحمد خواجة، الكاتب العام: علي الزواري، أمين المال: محمد مصدق.

الهادي الهلالي
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