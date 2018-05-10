بسبب الاجاحة وارتفاع كلفة الانتاج:خسائر الفلاحين بلغت 500 مليار ولا عزاء لأمننا الغذائي

خسائر الفلاحين في قطاع الزراعات الكبرى بلغت 500 مليار وناقوس الخطر يدق منذرا بسنة غذائية صعبة فيما الحكومة تتعامل مع هذه التهديدات كمن ينظر تحت انفه.

تونس ـ الشروق:

حدثني وسيم السلاوتي فلاح شاب ومكثر بذور وعضو بلجنة التعاضدية المركزية للمشاتل والبذور عن الوضع الصعب الذي يعيشه فلاحو قطاع الزراعات الكبرى قائلا:»خسائر الفلاحين بلغت 500 مليار 90 بولايات زغوان والكاف وسليانة ومناطق فاقت المائة بالمائة لتتحول الى مراع للماشية «

واوضح ان نسبة تمويل البنوك لهؤلاء الفلاحين لم تتعد 70 بالمائة من الكلفة بمعنى ان الفلاح صرف كل ما لديه ولم يجن غير الخسارة وللاسف الموسم القادم سيكون غير قادر على تجديد عملية الزراعة.

ارتفاع الكلفة

وتكبد فلاحو الزراعات الكبرى الخسائر في ظل سنة صعبة من حيث ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج بانواعها ونقص الامطار في عديد المناطق ووفقا للسلاوتي تراوح ارتفاع الكلفة بين 12 و50 بالمائة حيث ارتفعت اسعارالبذور 12 بالمائة وسجلت المحروقات زيادة ب150 مليم انعكس عنها ارتفاع في كلفة النقل في سعر اللتر وتل الربط بين 600 و800 مي في الكلغ الواحد والاكياس بين 700 و750 مي وقطاع الغيار والالات الفلاحية زيادة بين 30 و40 بالمائة وهناك مطالب للترفيع في اجر اليد العاملة بالاضافة الى انها مفقودة.

وهذا الوضع ترتب عنه الترفيع في سعر الحصاد والحرث و»البريسة» وهذا سينجر عنه ارتفاع في اسعار الاعلاف وبالتالي تفاقم مشاكل قطاع الحليب وتربية الماشية المتفاقمة بطبعها.

مطالب الفلاحين

نادى فلاحو الزراعات الكبرى بضرورة تفعيل صندوق الاجاحة لانقاذ مايمكن انقاذه اضافة الى تعميم الحصول على منحة المعدات الفلاحية التي لم يحصل عليها غير الفلاحين الذين اعتصموا في سليانة وفقا للسلاوتي.

ودعا الى ضرورة تحيين التكلفة الحقيقية لهكتار الحبوب لان البنك المركزي اورد انه في 2015 بلغت الكلفة 1400 دينار في المناطق شبه المطرية و1200 دينار في المناطق الاخرى بينما نحن في 2018 والتقديرات تكشف عن بلوغها 1600دينار وتختلف حسب الخصوصية المناخية لكل منطقة.

وتتابع النقابة التونسية للفلاحين بانشغال كبير تطور موسم الحبوب في ظل الجفاف الذي أصاب معظم ولايات الجمهورية ما عدا ولايات بنزرت وجندوبة وأريانة والذي أضر بموسم الزراعات الكبرى على مساحة تقدر بـ700000هك وبكلفة إنتاج تناهز 400 مليون دينار تحولت الى خسائر تكبدها الفلاحون.

وطالبت الحكومة بالتدخل الفوري لتفعيل صندوق الجوائح ومراجعة وتحديد مقاييس معقولة للصرف والتمويل ومراجعة السعر المرجعي عند الانتاج للحبوب ومراجعة فترة قبول الحبوب.

أرقام ودلالات

ارتفعت كلفة مستلزمات الانتاج بصفة ملحوظة ومنها:

ـ ارتفاع اسعار البذور بين 10 و12 دينار

ـ ارتفاع اسعار الادوية والاسمدة الى حدود 50 بالمائة

ـ ارتفاع اليد العاملة ب10 دنانير في اليوم.

ـ 700 الف هك تضررت

ـ 500 مليار خسائر الفلاحين

نزيهة بوسعيدي