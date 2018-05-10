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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار شبيبة القيروان.. مواجهة الترجي بالتشكيلة الأساسية
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. مواجهة الترجي بالتشكيلة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد الاضراب يومي الإثنين والثلاثاء استأنفت الشبيبة صباح أمس الأربعاء التمارين ثم شد الأغالبة الرحال الى العاصمة لمواجهة الترجي الرياضي التونسي اليوم في ملعب رادس بحضور 22 ألف متفرج وقد وضع المدرب نجيب خواجة خلال هذه الحصة التدريبية اللمسات الأخيرة للخطة التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيعول عليها ضد فريق باب سويقة .

«سيلا » و«تراوري» في الموعد
في الوسط ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « في الفترة الأخيرة فإنهما سيكونان اليوم في الموعد امام الترجي وسيعول عليهما الإطار الفني في وسط الميدان في خطة ثنائي ارتكاز الى جانب اللاعب المخضرم محمد العويشي في خطة صانع العاب .

التشكيلة المحتملة
علي القلعي - حسام بنينة - علاء حمدي - سليم باشا - رامي بوشنيبة - «الخليل تراوري « - « ابو بكر سيلا « - محمد العويشي - صبري الزايدي - مصعب ساسي و لؤي حمدي

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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. مواجهة الترجي بالتشكيلة الأساسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد الاضراب يومي الإثنين والثلاثاء استأنفت الشبيبة صباح أمس الأربعاء التمارين ثم شد الأغالبة الرحال الى العاصمة لمواجهة الترجي الرياضي التونسي اليوم في ملعب رادس بحضور 22 ألف متفرج وقد وضع المدرب نجيب خواجة خلال هذه الحصة التدريبية اللمسات الأخيرة للخطة التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيعول عليها ضد فريق باب سويقة .

«سيلا » و«تراوري» في الموعد
في الوسط ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « في الفترة الأخيرة فإنهما سيكونان اليوم في الموعد امام الترجي وسيعول عليهما الإطار الفني في وسط الميدان في خطة ثنائي ارتكاز الى جانب اللاعب المخضرم محمد العويشي في خطة صانع العاب .

التشكيلة المحتملة
علي القلعي - حسام بنينة - علاء حمدي - سليم باشا - رامي بوشنيبة - «الخليل تراوري « - « ابو بكر سيلا « - محمد العويشي - صبري الزايدي - مصعب ساسي و لؤي حمدي

رضا العلويني
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نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018 السّاعة 21:15
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه...
المزيد >>
الجولة الختامية من البطولة ... حاسمة للإفريقي والنجم ... احتفالية للترجي ومصيرية في صراع البقاء
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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