أخبار شبيبة القيروان.. مواجهة الترجي بالتشكيلة الأساسية

بعد الاضراب يومي الإثنين والثلاثاء استأنفت الشبيبة صباح أمس الأربعاء التمارين ثم شد الأغالبة الرحال الى العاصمة لمواجهة الترجي الرياضي التونسي اليوم في ملعب رادس بحضور 22 ألف متفرج وقد وضع المدرب نجيب خواجة خلال هذه الحصة التدريبية اللمسات الأخيرة للخطة التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيعول عليها ضد فريق باب سويقة .

«سيلا » و«تراوري» في الموعد

في الوسط ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الثنائي الغيني « أبو بكر سيلا « و»الخليل تراوري « في الفترة الأخيرة فإنهما سيكونان اليوم في الموعد امام الترجي وسيعول عليهما الإطار الفني في وسط الميدان في خطة ثنائي ارتكاز الى جانب اللاعب المخضرم محمد العويشي في خطة صانع العاب .

التشكيلة المحتملة

علي القلعي - حسام بنينة - علاء حمدي - سليم باشا - رامي بوشنيبة - «الخليل تراوري « - « ابو بكر سيلا « - محمد العويشي - صبري الزايدي - مصعب ساسي و لؤي حمدي





رضا العلويني