أخبار الملعب التونسي.. تغييرات فرضتها الغيابات

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ينزل فريق باردو عشية اليوم ضيفا على الملعب القابسي في ختام الموسم الرياضي، ويأمل اهل القرار في باردو في تحقيق نتيجة طيبة تمكن الفريق من التقدم اكثر في سلم الترتيب.
تغييرات في التشكيلة
تشهد تشكيلة «البقلاوة» عديد الغيابات في لقاء اليوم على غرار القائد بسام البولعابي ومحمد علي الجويني بسبب الاصابة اضافة الى سيف العكرمي الذي لم يحضر تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة. وامام هذه الغيابات سيكون على الكوكي اعتماد ورقة متوسط الميدان أيمن الكثيري كلاعب محوري ليعاضد جاسر الخميري وسيضطلع بالجهة اليسرى للدفاع شريف شرفان.
فرصة للشبان
تألق شبان الفريق في سباق الكأس التي كانت من نصيب نخبة الملعب التونسي بعد الفوز في النهائي على نادي قربة، تتويج اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين الذين شاركوا في النهائي والذين الحقهم الكوكي بالفريق الاول على غرار حمزة الهمامي والياس الجريدي وغيرهم ومن المنتظر ان يمنح المدرب الفرصة لبعض هؤلاء في لقاء اليوم باعتبار انهم يمثلون مستقبل «البقلاوة»
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد بن علي – أيمن الكثيري – جاسر الخميري – شريف شرفان – خميس المعواني – حمزة الهمامي – الياس الجلاصي – يوسف الطرابلسي – ربيع الحمري – جاك بيسان.
ينزل فريق باردو عشية اليوم ضيفا على الملعب القابسي في ختام الموسم الرياضي، ويأمل اهل القرار في باردو في تحقيق نتيجة طيبة تمكن الفريق من التقدم اكثر في سلم الترتيب.
تغييرات في التشكيلة
تشهد تشكيلة «البقلاوة» عديد الغيابات في لقاء اليوم على غرار القائد بسام البولعابي ومحمد علي الجويني بسبب الاصابة اضافة الى سيف العكرمي الذي لم يحضر تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة. وامام هذه الغيابات سيكون على الكوكي اعتماد ورقة متوسط الميدان أيمن الكثيري كلاعب محوري ليعاضد جاسر الخميري وسيضطلع بالجهة اليسرى للدفاع شريف شرفان.
فرصة للشبان
تألق شبان الفريق في سباق الكأس التي كانت من نصيب نخبة الملعب التونسي بعد الفوز في النهائي على نادي قربة، تتويج اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين الذين شاركوا في النهائي والذين الحقهم الكوكي بالفريق الاول على غرار حمزة الهمامي والياس الجريدي وغيرهم ومن المنتظر ان يمنح المدرب الفرصة لبعض هؤلاء في لقاء اليوم باعتبار انهم يمثلون مستقبل «البقلاوة»
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد بن علي – أيمن الكثيري – جاسر الخميري – شريف شرفان – خميس المعواني – حمزة الهمامي – الياس الجلاصي – يوسف الطرابلسي – ربيع الحمري – جاك بيسان.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-