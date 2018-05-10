الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الملعب التونسي.. تغييرات فرضتها الغيابات
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. تغييرات فرضتها الغيابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ينزل فريق باردو عشية اليوم ضيفا على الملعب القابسي في ختام الموسم الرياضي، ويأمل اهل القرار في باردو في تحقيق نتيجة طيبة تمكن الفريق من التقدم اكثر في سلم الترتيب.

تغييرات في التشكيلة
تشهد تشكيلة «البقلاوة» عديد الغيابات في لقاء اليوم على غرار القائد بسام البولعابي ومحمد علي الجويني بسبب الاصابة اضافة الى سيف العكرمي الذي لم يحضر تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة. وامام هذه الغيابات سيكون على الكوكي اعتماد ورقة متوسط الميدان أيمن الكثيري كلاعب محوري ليعاضد جاسر الخميري وسيضطلع بالجهة اليسرى للدفاع شريف شرفان.
فرصة للشبان
تألق شبان الفريق في سباق الكأس التي كانت من نصيب نخبة الملعب التونسي بعد الفوز في النهائي على نادي قربة، تتويج اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين الذين شاركوا في النهائي والذين الحقهم الكوكي بالفريق الاول على غرار حمزة الهمامي والياس الجريدي وغيرهم ومن المنتظر ان يمنح المدرب الفرصة لبعض هؤلاء في لقاء اليوم باعتبار انهم يمثلون مستقبل «البقلاوة»
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد بن علي – أيمن الكثيري – جاسر الخميري – شريف شرفان – خميس المعواني – حمزة الهمامي – الياس الجلاصي – يوسف الطرابلسي – ربيع الحمري – جاك بيسان.

مراد الخترشي
تقرؤون أيضا
نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018 السّاعة 21:15
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه...
المزيد >>
الجولة الختامية من البطولة ... حاسمة للإفريقي والنجم ... احتفالية للترجي ومصيرية في صراع البقاء
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار الملعب التونسي.. تغييرات فرضتها الغيابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ينزل فريق باردو عشية اليوم ضيفا على الملعب القابسي في ختام الموسم الرياضي، ويأمل اهل القرار في باردو في تحقيق نتيجة طيبة تمكن الفريق من التقدم اكثر في سلم الترتيب.

تغييرات في التشكيلة
تشهد تشكيلة «البقلاوة» عديد الغيابات في لقاء اليوم على غرار القائد بسام البولعابي ومحمد علي الجويني بسبب الاصابة اضافة الى سيف العكرمي الذي لم يحضر تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة. وامام هذه الغيابات سيكون على الكوكي اعتماد ورقة متوسط الميدان أيمن الكثيري كلاعب محوري ليعاضد جاسر الخميري وسيضطلع بالجهة اليسرى للدفاع شريف شرفان.
فرصة للشبان
تألق شبان الفريق في سباق الكأس التي كانت من نصيب نخبة الملعب التونسي بعد الفوز في النهائي على نادي قربة، تتويج اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين الذين شاركوا في النهائي والذين الحقهم الكوكي بالفريق الاول على غرار حمزة الهمامي والياس الجريدي وغيرهم ومن المنتظر ان يمنح المدرب الفرصة لبعض هؤلاء في لقاء اليوم باعتبار انهم يمثلون مستقبل «البقلاوة»
التشكيلة المحتملة
قيس العمدوني – محمد بن علي – أيمن الكثيري – جاسر الخميري – شريف شرفان – خميس المعواني – حمزة الهمامي – الياس الجلاصي – يوسف الطرابلسي – ربيع الحمري – جاك بيسان.

مراد الخترشي
تقرؤون أيضا
نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018 السّاعة 21:15
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه...
المزيد >>
الجولة الختامية من البطولة ... حاسمة للإفريقي والنجم ... احتفالية للترجي ومصيرية في صراع البقاء
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿