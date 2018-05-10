أخبار الملعب التونسي.. تغييرات فرضتها الغيابات

ينزل فريق باردو عشية اليوم ضيفا على الملعب القابسي في ختام الموسم الرياضي، ويأمل اهل القرار في باردو في تحقيق نتيجة طيبة تمكن الفريق من التقدم اكثر في سلم الترتيب.

تغييرات في التشكيلة

تشهد تشكيلة «البقلاوة» عديد الغيابات في لقاء اليوم على غرار القائد بسام البولعابي ومحمد علي الجويني بسبب الاصابة اضافة الى سيف العكرمي الذي لم يحضر تمارين الفريق خلال الايام الاخيرة. وامام هذه الغيابات سيكون على الكوكي اعتماد ورقة متوسط الميدان أيمن الكثيري كلاعب محوري ليعاضد جاسر الخميري وسيضطلع بالجهة اليسرى للدفاع شريف شرفان.

فرصة للشبان

تألق شبان الفريق في سباق الكأس التي كانت من نصيب نخبة الملعب التونسي بعد الفوز في النهائي على نادي قربة، تتويج اعطى دفعا معنويا كبيرا للاعبين الذين شاركوا في النهائي والذين الحقهم الكوكي بالفريق الاول على غرار حمزة الهمامي والياس الجريدي وغيرهم ومن المنتظر ان يمنح المدرب الفرصة لبعض هؤلاء في لقاء اليوم باعتبار انهم يمثلون مستقبل «البقلاوة»

التشكيلة المحتملة

قيس العمدوني – محمد بن علي – أيمن الكثيري – جاسر الخميري – شريف شرفان – خميس المعواني – حمزة الهمامي – الياس الجلاصي – يوسف الطرابلسي – ربيع الحمري – جاك بيسان.





مراد الخترشي