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يوم الخميس 10 ماي 2018
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للتواصل بين المستثمرين الكبار والجدد:«كونكت» تنظم أول اجتماع B2B بالقصرين
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الإقتصادي
للتواصل بين المستثمرين الكبار والجدد:«كونكت» تنظم أول اجتماع B2B بالقصرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، ينظم غدا برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري اجتماعا سيمثل فرصة للقاء والتواصل بين أصحاب المؤسسات الراسخين وذوي الخبرة مع رواد أعمال جدد مدعومين من قبل ثنيتي. وقد تم دعوة نحو ثلاثين من رواد الأعمال الجدد من القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس وأكثر من عشرين من رجال الأعمال إلى هذا اللقاء. وقد دعم برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري 72 صاحب فكرة مشروع بالجهات الخمسة المذكورة: القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس، وتم تأطيرهم الى غاية بعث مشاريعهم. وشملت هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والحرف والسياحة والصناعة والطاقة والخدمات والإعلامية
 ويتمثل الهدف النهائي من هذا الاجتماع في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في الجهة والولايات المجاورة وخلق فرص عمل وتدعيما للتبادلات بين رجال الأعمال في هذه المناطق. كما ستمكن هذه اللقاءات الإقليمية من تعزيز ثقافة التوجيه والإشراف لرواد الأعمال الشباب بدعم من قادة الأعمال ذوي الخبرة.

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الإقتصادي
للتواصل بين المستثمرين الكبار والجدد:«كونكت» تنظم أول اجتماع B2B بالقصرين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، ينظم غدا برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري اجتماعا سيمثل فرصة للقاء والتواصل بين أصحاب المؤسسات الراسخين وذوي الخبرة مع رواد أعمال جدد مدعومين من قبل ثنيتي. وقد تم دعوة نحو ثلاثين من رواد الأعمال الجدد من القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس وأكثر من عشرين من رجال الأعمال إلى هذا اللقاء. وقد دعم برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري 72 صاحب فكرة مشروع بالجهات الخمسة المذكورة: القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس، وتم تأطيرهم الى غاية بعث مشاريعهم. وشملت هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والحرف والسياحة والصناعة والطاقة والخدمات والإعلامية
 ويتمثل الهدف النهائي من هذا الاجتماع في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في الجهة والولايات المجاورة وخلق فرص عمل وتدعيما للتبادلات بين رجال الأعمال في هذه المناطق. كما ستمكن هذه اللقاءات الإقليمية من تعزيز ثقافة التوجيه والإشراف لرواد الأعمال الشباب بدعم من قادة الأعمال ذوي الخبرة.

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