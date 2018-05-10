للتواصل بين المستثمرين الكبار والجدد:«كونكت» تنظم أول اجتماع B2B بالقصرين

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في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، ينظم غدا برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري اجتماعا سيمثل فرصة للقاء والتواصل بين أصحاب المؤسسات الراسخين وذوي الخبرة مع رواد أعمال جدد مدعومين من قبل ثنيتي. وقد تم دعوة نحو ثلاثين من رواد الأعمال الجدد من القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس وأكثر من عشرين من رجال الأعمال إلى هذا اللقاء. وقد دعم برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري 72 صاحب فكرة مشروع بالجهات الخمسة المذكورة: القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس، وتم تأطيرهم الى غاية بعث مشاريعهم. وشملت هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والحرف والسياحة والصناعة والطاقة والخدمات والإعلامية
ويتمثل الهدف النهائي من هذا الاجتماع في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في الجهة والولايات المجاورة وخلق فرص عمل وتدعيما للتبادلات بين رجال الأعمال في هذه المناطق. كما ستمكن هذه اللقاءات الإقليمية من تعزيز ثقافة التوجيه والإشراف لرواد الأعمال الشباب بدعم من قادة الأعمال ذوي الخبرة.
في إطار مجهوداته الرامية إلى تعزيز المبادرة الخاصة وريادة الأعمال، ينظم غدا برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري اجتماعا سيمثل فرصة للقاء والتواصل بين أصحاب المؤسسات الراسخين وذوي الخبرة مع رواد أعمال جدد مدعومين من قبل ثنيتي. وقد تم دعوة نحو ثلاثين من رواد الأعمال الجدد من القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس وأكثر من عشرين من رجال الأعمال إلى هذا اللقاء. وقد دعم برنامج «ثنيتي» لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وصندوق الصداقة القطري 72 صاحب فكرة مشروع بالجهات الخمسة المذكورة: القصرين وسيدي بوزيد والقيروان والمهدية وصفاقس، وتم تأطيرهم الى غاية بعث مشاريعهم. وشملت هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والحرف والسياحة والصناعة والطاقة والخدمات والإعلامية
ويتمثل الهدف النهائي من هذا الاجتماع في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في الجهة والولايات المجاورة وخلق فرص عمل وتدعيما للتبادلات بين رجال الأعمال في هذه المناطق. كما ستمكن هذه اللقاءات الإقليمية من تعزيز ثقافة التوجيه والإشراف لرواد الأعمال الشباب بدعم من قادة الأعمال ذوي الخبرة.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-