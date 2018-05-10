أورنج تونس و«Technovation Tunisia» يدعمان فتيات المعاهـــد الثانويـــة فـي مجـــال المهـــــن التكنولوجيــــــة فــــي المستقبــــــل



بدعم شركة أورنج تونس، تعدّ «Technovation» مسابقة علمية موجّهة لفائدة الفتيات الشابات التونسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 سنة والمهتمات بمجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ومدى إسهام التكنولوجيات الجديدة في تحسين وتوفير حلول مبتكرة للمشاكل التي تؤثر على مجتمعهم. وقد عملت أورنج تونس الموقعة على مبادئ دعم المرأة (Weps) لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2016 على تشجيع وتدريب الفتيات الشابات على المهن التكنولوجية المستقبلية ومزيد دعم الطاقات الشابة خاصة الاناث من خلال تنمية قدراتهن باعتبار أن هؤلاء الفتيات يمثّلن جيلا جديدا ودعامة للمستقبل.

وشهدت دورة 2018 التي انطلقت خلال شهر جانفي الفارط مشاركة أكثر من 200 فتاة من مختلف جهات الجمهورية استفدن خلالها بدورات تكوينية تحت اشراف وتأطير خبراء وأساتذة مختصين سواء في مركز أورنج للتطوير أو في الجهات وشهدت أيضا مساهمة فعالة من موظفي أورنج تونس من مختلف المهن والوظائف في هذا التدريب. وفي هذا الإطار سعت أورنج تونس من خلال مختلف مبادراتها وبرامجها في مركز أورنج للتطوير والابتكار وفي Orange Tech Clubs والجامعات في مختلف أنحاء البلاد إلى المراهنة على الفتيات الشابات وتعزيز امكانياتهن وقدراتهن المعرفية وتدعيم ذلك من خلال الشراكة مع Technovation Tunisia لدعم فتيات المعاهد الاعدادية والثانوية وتشجيعهن على مجال المهن التكنولوجية المستقبلية، والعمل على تأطيرهن عبر تطوير المشاريع المطروحة من خلال إعداد خطة أعمال متكاملة وقد تمّ عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء تونسيين ودوليين وذلك يوم السبت الفارط خلال فعاليات الحفل الذي أقيم بحضور كلّ من السيّد محمد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والسيّد تييري مايي المدير العام لشركة أورنج تونس قدّمت خلاله الفرق المشاركة مشاريعهن التكنولوجية بعرض عدد من التطبيقات والحلول المبتكرة التي تتناول مواضيع مختلفة مثل: مقاومة الفقر، البيئة، المساواة، التعليم والصحة. وتجدر الإشارة إلى أنّ 85٪ من الوظائف والمهن خلال سنة 2030 لم يتم اكتشافها بعد وأن حجم التغيير سيكون سريعا وبالتالي فإن استعمالات التكنولوجيات الحديثة لم يعد خيارًا خاصّا وأن العجز الاقتصادي في مشاركة المرأة في خلق القيمة المضافة في هذه المجالات يصل إلى 47٪ (أي ما يعادل 2.7 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتالي يصبح حتميا العمل على مزيد تشجيع ودعم الفتيات وإدماجهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وللتذكير فقد أطلقت هذه مسابقة Technovation للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2010، ويتمّ تنظيمها في أكثر من 100 بلد هذه السنة، وقد انتظمت في تونس لأوّل مرة خلال شهر جانفي 2015، كما سيتم الإعلان عن 12 فريقا مشاركا في النهائيات من جميع أنحاء العالم خلال شهر جوان وستكون أمامهن فرصة لعرض مشاريعهن في التظاهرة العالمية فيSilicon Valley خلال شهر أوت ومحاولة الفوز بالجائزة الأولى التي تصل قيمتها المالية إلى 10 الاف دولار.

وفي ما يلي المشاريع الفائزة:

وتوّج فريق Techtiica بالجائزة الأولى بفضل المنصة الرقمية « FeedUce » التي تسمح للمواطنين بالتبرع بفائض من الغذاء والطعام إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تنظيم وتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين وتهدف المنصة إلى التقليص من التبذير الغذائي والربط بين المؤسسات الخيرية ومختلف الجهات المانحة.

أما الجائزة الثانية فكانت من نصيب فريق WORK’S team عن تطبيقة «Smart Green Tech »، وهي عبارة سوق افتراضي للفلاحين والهدف منها تسويق منتجاتهم الفلاحية وتمنح كذلك النصائح والارشادات بخصوص إنتاج المنتوجات العضوية اضافة الربط بين طالبي الشغل والفلاحين.

فيما منحت الجائزة الثالثة لفريق C.P.K عن تطبيقاتهم « Tuniseek » التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال السياحة البديلة، والهدف يتمثّل في تشجيع السياح على اكتشاف المخزون الثقافي في الجهات عبر مسارات محددة.

لمزيد من المعلوماتhttp://www.technovationtunisia.com/