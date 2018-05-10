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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري .. الفوز... والمرتبة الخامسة
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كرة القدم
أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري .. الفوز... والمرتبة الخامسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

يخوض الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ظهر اليوم لقاء الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بالمتلوي أمام نجم المكان ولئن يتحدث البعض عن أن المقابلة شكلية بالنسبة إلى الفريقين اللذين ضمنا بقاءهما بالرابطة الأولى فان أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري يعتبرون المقابلة مصيرية من اجل إنهاء الموسم في المرتبة الخامسة.. وهي مرتبة راهنت عليها الهيئة المديرة منذ بداية البطولة.
وبالنظر إلى المباراة السهلة التي يخوضها النادي البنزرتي منافس الاتحاد للظفر بهذه المرتبة المشرفة فان الاتحاد يبقى مطالبا بالانتصار لإرضاء أحبائه.
عقم هجومي
تراجعت نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة ملحوظة خلال المباريات الأخيرة ولم يحقق الفريق أي انتصار طيلة ست جولات كاملة كما لم يسجل خط هجومه سوى ثلاثة أهداف فقط في الست مباريات الأخيرة ويبدو أن الهيئة المديرة عجزت عن توفير البديل لمهاجمها هشام السيفي الذي أعارته لفريق احد السعودي وكذلك لمهاجمها عثمان السعيدي الذي أعارته لنادي حمام الأنف. وللإشارة فان هذا الثنائي سجل 19 هدفا خلال أشهر وكان يمكن أن يجعل الاتحاد في مرتبة أفضل لو تم الإبقاء عليه خاصة وان العائدات المالية من خلال الإعارة ليست مغرية ولم تنعش خزينة الجمعية بالشكل المطلوب.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول مدرب الاتحاد المنستيري اليوم أمام نجم المتلوي على التشكيلة المثالية والمتركبة من: مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري - - سليم ألقاسمي – أمير الصباحي – حسام الدين السديري – مجدي المسراطي – رفيق كابو – المانع بن حسين – حسن المسعدي

المهدي خليفة
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كرة القدم
أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري .. الفوز... والمرتبة الخامسة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

يخوض الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ظهر اليوم لقاء الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بالمتلوي أمام نجم المكان ولئن يتحدث البعض عن أن المقابلة شكلية بالنسبة إلى الفريقين اللذين ضمنا بقاءهما بالرابطة الأولى فان أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري يعتبرون المقابلة مصيرية من اجل إنهاء الموسم في المرتبة الخامسة.. وهي مرتبة راهنت عليها الهيئة المديرة منذ بداية البطولة.
وبالنظر إلى المباراة السهلة التي يخوضها النادي البنزرتي منافس الاتحاد للظفر بهذه المرتبة المشرفة فان الاتحاد يبقى مطالبا بالانتصار لإرضاء أحبائه.
عقم هجومي
تراجعت نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة ملحوظة خلال المباريات الأخيرة ولم يحقق الفريق أي انتصار طيلة ست جولات كاملة كما لم يسجل خط هجومه سوى ثلاثة أهداف فقط في الست مباريات الأخيرة ويبدو أن الهيئة المديرة عجزت عن توفير البديل لمهاجمها هشام السيفي الذي أعارته لفريق احد السعودي وكذلك لمهاجمها عثمان السعيدي الذي أعارته لنادي حمام الأنف. وللإشارة فان هذا الثنائي سجل 19 هدفا خلال أشهر وكان يمكن أن يجعل الاتحاد في مرتبة أفضل لو تم الإبقاء عليه خاصة وان العائدات المالية من خلال الإعارة ليست مغرية ولم تنعش خزينة الجمعية بالشكل المطلوب.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول مدرب الاتحاد المنستيري اليوم أمام نجم المتلوي على التشكيلة المثالية والمتركبة من: مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري - - سليم ألقاسمي – أمير الصباحي – حسام الدين السديري – مجدي المسراطي – رفيق كابو – المانع بن حسين – حسن المسعدي

المهدي خليفة
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أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
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