أخبار الاتحاد الرياضي المنستيري .. الفوز... والمرتبة الخامسة

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يخوض الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ظهر اليوم لقاء الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بالمتلوي أمام نجم المكان ولئن يتحدث البعض عن أن المقابلة شكلية بالنسبة إلى الفريقين اللذين ضمنا بقاءهما بالرابطة الأولى فان أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري يعتبرون المقابلة مصيرية من اجل إنهاء الموسم في المرتبة الخامسة.. وهي مرتبة راهنت عليها الهيئة المديرة منذ بداية البطولة.
وبالنظر إلى المباراة السهلة التي يخوضها النادي البنزرتي منافس الاتحاد للظفر بهذه المرتبة المشرفة فان الاتحاد يبقى مطالبا بالانتصار لإرضاء أحبائه.
عقم هجومي
تراجعت نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة ملحوظة خلال المباريات الأخيرة ولم يحقق الفريق أي انتصار طيلة ست جولات كاملة كما لم يسجل خط هجومه سوى ثلاثة أهداف فقط في الست مباريات الأخيرة ويبدو أن الهيئة المديرة عجزت عن توفير البديل لمهاجمها هشام السيفي الذي أعارته لفريق احد السعودي وكذلك لمهاجمها عثمان السعيدي الذي أعارته لنادي حمام الأنف. وللإشارة فان هذا الثنائي سجل 19 هدفا خلال أشهر وكان يمكن أن يجعل الاتحاد في مرتبة أفضل لو تم الإبقاء عليه خاصة وان العائدات المالية من خلال الإعارة ليست مغرية ولم تنعش خزينة الجمعية بالشكل المطلوب.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول مدرب الاتحاد المنستيري اليوم أمام نجم المتلوي على التشكيلة المثالية والمتركبة من: مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري - - سليم ألقاسمي – أمير الصباحي – حسام الدين السديري – مجدي المسراطي – رفيق كابو – المانع بن حسين – حسن المسعدي
يخوض الاتحاد الرياضي المنستيري بعد ظهر اليوم لقاء الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بالمتلوي أمام نجم المكان ولئن يتحدث البعض عن أن المقابلة شكلية بالنسبة إلى الفريقين اللذين ضمنا بقاءهما بالرابطة الأولى فان أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري يعتبرون المقابلة مصيرية من اجل إنهاء الموسم في المرتبة الخامسة.. وهي مرتبة راهنت عليها الهيئة المديرة منذ بداية البطولة.
وبالنظر إلى المباراة السهلة التي يخوضها النادي البنزرتي منافس الاتحاد للظفر بهذه المرتبة المشرفة فان الاتحاد يبقى مطالبا بالانتصار لإرضاء أحبائه.
عقم هجومي
تراجعت نتائج الاتحاد الرياضي المنستيري بصفة ملحوظة خلال المباريات الأخيرة ولم يحقق الفريق أي انتصار طيلة ست جولات كاملة كما لم يسجل خط هجومه سوى ثلاثة أهداف فقط في الست مباريات الأخيرة ويبدو أن الهيئة المديرة عجزت عن توفير البديل لمهاجمها هشام السيفي الذي أعارته لفريق احد السعودي وكذلك لمهاجمها عثمان السعيدي الذي أعارته لنادي حمام الأنف. وللإشارة فان هذا الثنائي سجل 19 هدفا خلال أشهر وكان يمكن أن يجعل الاتحاد في مرتبة أفضل لو تم الإبقاء عليه خاصة وان العائدات المالية من خلال الإعارة ليست مغرية ولم تنعش خزينة الجمعية بالشكل المطلوب.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول مدرب الاتحاد المنستيري اليوم أمام نجم المتلوي على التشكيلة المثالية والمتركبة من: مكرم البديري – زياد المشموم – فهمي بن رمضان – وليد الهيشري - - سليم ألقاسمي – أمير الصباحي – حسام الدين السديري – مجدي المسراطي – رفيق كابو – المانع بن حسين – حسن المسعدي
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-