الترجي يحتفل بالبطولة ... الخنيسي يريد لقب الهدّافين والمدب يستدعي قدماء اللاعبين

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يستعدّ الترجي الرياضي اليوم في رادس لتسلّم رمز البطولة للمرّة الثامنة والعشرين في تاريخه الطّويل والحافل بالألقاب على كلّ الواجهات.
هذا الحَدث المُميّز في مَسيرة الجمعية ستواكبه الجماهير الصّفراء والحمراء بعد أن كانت قد «مُنعت» من الدّخول في المقابلات السابقة بفعل «الويكلو» الذي كاد أن يُفسد هذا العُرس الكُروي لولا القرار الصّادر عن الجامعة التي كانت تُدرك أن غياب الأنصار لحظة تسليم اللّقب سيشكّل «فضيحة» للكرة التونسية.
القدماء في الموعد
يفتخر الترجي بحاضره الواعد ويَعتزّ أيضا بماضيه السعيد وفي هذا السياق لم تغفل هيئة حمدي المدب عن استدعاء ثلّة من قدماء الجمعية ليشهدوا حفل التتويج بالبطولة المحلية.
قائمة الحَاضرين سيكون على رأسها اللاعب المُبدع عبد المجيد بن مراد وقد تتضمّن أيضا لطفي العروسي وعبد الجبّار مشوش... وغيرهم كثير.
حتّى تكتمل الفرحة
حَسم الترجي الرياضي أمر اللّقب قبل ثلاث مَحطّات من خطّ النهاية وستكون مباراة اليوم أمام الشبيبة القيروانية شكلية. لكن ذلك لا يُخفي الرّغبة الكبيرة للجمعية في تحقيق الانتصار مع الإقناع خاصّة أن الفريق لم يتذوّق طعم الفوز طيلة المواجهات الثلاث الأخيرة (تعادل ضدّ الملعب القابسي والأهلي المصري وهزيمة أمام الترجي الجرجيسي).
الترجي في حاجة إلى الانتصار لتكتمل فرحة الأحباء بالتّاج المحلي وأيضا في سبيل الحصول على جرعة معنوية قبل خوض المباراة القارية أمام «تَاونشيب رولرز» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال وذلك يوم الثلاثاء القادم في رادس الذي سيتسلّم فيه الفريق اليوم رمز البطولة وستكون الفرحة فرحتين بما أنه سيقع أيضا تكريم فرع الكرة الطائرة الفائز بالثنائي.
الجمهور بين الفرح والغضب
رغم رَفع «الحظر» عن الجمهور الأصفر والأحمر والسّماح له بحضور حفل التتويج بالبطولة فإنّ فئة من الأنصار تَعتبر أن الفرح لن يكتمل إلاّ بعد حلّ ملف «القَمع». ومن الواضح أن هذا الأمر أثّر سلبيا في نسب الإقبال على تذاكر لقاء اليوم أمام الشبيبة.
هذا ونشير إلى أن تذاكر المباراة مازالت مُتوفّرة في شبابيك الحديقة والمنزه ومن المفروض أن تتواصل عملية البيع إلى حُدود الثالثة بعد الزوال.
الخنيسي جاهز
تَجاوز هدّاف الفريق طه ياسين الخنيسي مُخلّفات الإصابة التي تعرّض لها في لقاء «برج العرب» وسيكون جاهزا لمواجهة اليوم أمام شبيبة القيروان شأنه شأن محمّد علي منصر وذلك على عكس هيثم الجويني الذي يَحتاج إلى فترة من الراحة.
الخنيسي يسعى لإستغلال لقاء اليوم ضدّ الشبيبة «المُنهارة» بسبب مشاكلها الداخلية للظّفر بلقب الهدافين ويُنافس طه كما هو معروف مرزوقي الـ»سي .آس. آس» وخليفة الإفريقي على هذا اللّقب الشرفي والمهمّ للمعنويات خاصّة مع اقتراب موعد المونديال الذي من المفروض أن يحمل فيه طه آمال التونسيين في الهجوم.
يستعدّ الترجي الرياضي اليوم في رادس لتسلّم رمز البطولة للمرّة الثامنة والعشرين في تاريخه الطّويل والحافل بالألقاب على كلّ الواجهات.
هذا الحَدث المُميّز في مَسيرة الجمعية ستواكبه الجماهير الصّفراء والحمراء بعد أن كانت قد «مُنعت» من الدّخول في المقابلات السابقة بفعل «الويكلو» الذي كاد أن يُفسد هذا العُرس الكُروي لولا القرار الصّادر عن الجامعة التي كانت تُدرك أن غياب الأنصار لحظة تسليم اللّقب سيشكّل «فضيحة» للكرة التونسية.
القدماء في الموعد
يفتخر الترجي بحاضره الواعد ويَعتزّ أيضا بماضيه السعيد وفي هذا السياق لم تغفل هيئة حمدي المدب عن استدعاء ثلّة من قدماء الجمعية ليشهدوا حفل التتويج بالبطولة المحلية.
قائمة الحَاضرين سيكون على رأسها اللاعب المُبدع عبد المجيد بن مراد وقد تتضمّن أيضا لطفي العروسي وعبد الجبّار مشوش... وغيرهم كثير.
حتّى تكتمل الفرحة
حَسم الترجي الرياضي أمر اللّقب قبل ثلاث مَحطّات من خطّ النهاية وستكون مباراة اليوم أمام الشبيبة القيروانية شكلية. لكن ذلك لا يُخفي الرّغبة الكبيرة للجمعية في تحقيق الانتصار مع الإقناع خاصّة أن الفريق لم يتذوّق طعم الفوز طيلة المواجهات الثلاث الأخيرة (تعادل ضدّ الملعب القابسي والأهلي المصري وهزيمة أمام الترجي الجرجيسي).
الترجي في حاجة إلى الانتصار لتكتمل فرحة الأحباء بالتّاج المحلي وأيضا في سبيل الحصول على جرعة معنوية قبل خوض المباراة القارية أمام «تَاونشيب رولرز» البوتسواني في نطاق الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال وذلك يوم الثلاثاء القادم في رادس الذي سيتسلّم فيه الفريق اليوم رمز البطولة وستكون الفرحة فرحتين بما أنه سيقع أيضا تكريم فرع الكرة الطائرة الفائز بالثنائي.
الجمهور بين الفرح والغضب
رغم رَفع «الحظر» عن الجمهور الأصفر والأحمر والسّماح له بحضور حفل التتويج بالبطولة فإنّ فئة من الأنصار تَعتبر أن الفرح لن يكتمل إلاّ بعد حلّ ملف «القَمع». ومن الواضح أن هذا الأمر أثّر سلبيا في نسب الإقبال على تذاكر لقاء اليوم أمام الشبيبة.
هذا ونشير إلى أن تذاكر المباراة مازالت مُتوفّرة في شبابيك الحديقة والمنزه ومن المفروض أن تتواصل عملية البيع إلى حُدود الثالثة بعد الزوال.
الخنيسي جاهز
تَجاوز هدّاف الفريق طه ياسين الخنيسي مُخلّفات الإصابة التي تعرّض لها في لقاء «برج العرب» وسيكون جاهزا لمواجهة اليوم أمام شبيبة القيروان شأنه شأن محمّد علي منصر وذلك على عكس هيثم الجويني الذي يَحتاج إلى فترة من الراحة.
الخنيسي يسعى لإستغلال لقاء اليوم ضدّ الشبيبة «المُنهارة» بسبب مشاكلها الداخلية للظّفر بلقب الهدافين ويُنافس طه كما هو معروف مرزوقي الـ»سي .آس. آس» وخليفة الإفريقي على هذا اللّقب الشرفي والمهمّ للمعنويات خاصّة مع اقتراب موعد المونديال الذي من المفروض أن يحمل فيه طه آمال التونسيين في الهجوم.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-