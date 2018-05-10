صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟

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مصطفى اللموشي (متقاعد)
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ للمياه. وألاحظ أن هذه الظاهرة شملت مناطق عديدة. شخصيا اعتقد ان الظاهرة طبيعية بسبب القيام بأشغال الصيانة ومقاولات الطرقات. وعلى المواطن ان يتفهم في صورة تم إعلامه بموعد قطع الماء كي يستعد.
علي بن خليفة (موظف)
انقطع الماء في العوينة لثلاثة ايام. وكان الوضع صعبا خاصة مع وجود الابناء الصغار في المنزل. والمشاكل المعاشية تعقدت. الإشكال يتمثل في أن هناك عمليات قطع للمياه دون إعلام مسبق لا يستطيع فيها المستهلك أن يرد الفعل ولا يعرف كيف يتصرف. فمن المفروض ان تكون هناك شبكات موازية للحالات الخاصة.
وسيم بالطيب (طالب)
تحول قطع المياه في أماكن عديدة إلى ظاهرة متكررة. وهو مشكل نعاني منه لساعات ولأيام. وهناك مخـاوف من تكــرر المشكل في رمضـان والصيف.
خليفة كمون (متقاعد)
قطع الماء من أكبر المشاكل التي يعاني منها التونسي. شخصيا عانيت مع العائلة أسبوعا كاملا من انقطاع المياه في رادس. واضطررنا لاستعمال المياه المعدنية. تصوروا ان العائلات اضطرت لتعبئة مياه البحر لتنظيف الاواني والمنزل وللحمام. انقطاع المياه أكبر معاناة للتونسي عاشها بعد الثورة.
مصطفى اللموشي (متقاعد)
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ للمياه. وألاحظ أن هذه الظاهرة شملت مناطق عديدة. شخصيا اعتقد ان الظاهرة طبيعية بسبب القيام بأشغال الصيانة ومقاولات الطرقات. وعلى المواطن ان يتفهم في صورة تم إعلامه بموعد قطع الماء كي يستعد.
علي بن خليفة (موظف)
انقطع الماء في العوينة لثلاثة ايام. وكان الوضع صعبا خاصة مع وجود الابناء الصغار في المنزل. والمشاكل المعاشية تعقدت. الإشكال يتمثل في أن هناك عمليات قطع للمياه دون إعلام مسبق لا يستطيع فيها المستهلك أن يرد الفعل ولا يعرف كيف يتصرف. فمن المفروض ان تكون هناك شبكات موازية للحالات الخاصة.
وسيم بالطيب (طالب)
تحول قطع المياه في أماكن عديدة إلى ظاهرة متكررة. وهو مشكل نعاني منه لساعات ولأيام. وهناك مخـاوف من تكــرر المشكل في رمضـان والصيف.
خليفة كمون (متقاعد)
قطع الماء من أكبر المشاكل التي يعاني منها التونسي. شخصيا عانيت مع العائلة أسبوعا كاملا من انقطاع المياه في رادس. واضطررنا لاستعمال المياه المعدنية. تصوروا ان العائلات اضطرت لتعبئة مياه البحر لتنظيف الاواني والمنزل وللحمام. انقطاع المياه أكبر معاناة للتونسي عاشها بعد الثورة.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-