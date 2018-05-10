صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟

مصطفى اللموشي (متقاعد)

لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ للمياه. وألاحظ أن هذه الظاهرة شملت مناطق عديدة. شخصيا اعتقد ان الظاهرة طبيعية بسبب القيام بأشغال الصيانة ومقاولات الطرقات. وعلى المواطن ان يتفهم في صورة تم إعلامه بموعد قطع الماء كي يستعد.

علي بن خليفة (موظف)

انقطع الماء في العوينة لثلاثة ايام. وكان الوضع صعبا خاصة مع وجود الابناء الصغار في المنزل. والمشاكل المعاشية تعقدت. الإشكال يتمثل في أن هناك عمليات قطع للمياه دون إعلام مسبق لا يستطيع فيها المستهلك أن يرد الفعل ولا يعرف كيف يتصرف. فمن المفروض ان تكون هناك شبكات موازية للحالات الخاصة.

وسيم بالطيب (طالب)

تحول قطع المياه في أماكن عديدة إلى ظاهرة متكررة. وهو مشكل نعاني منه لساعات ولأيام. وهناك مخـاوف من تكــرر المشكل في رمضـان والصيف.

خليفة كمون (متقاعد)

قطع الماء من أكبر المشاكل التي يعاني منها التونسي. شخصيا عانيت مع العائلة أسبوعا كاملا من انقطاع المياه في رادس. واضطررنا لاستعمال المياه المعدنية. تصوروا ان العائلات اضطرت لتعبئة مياه البحر لتنظيف الاواني والمنزل وللحمام. انقطاع المياه أكبر معاناة للتونسي عاشها بعد الثورة.

اعداد ابتسام جمال صور طارق سلتان