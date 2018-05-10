الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
الوطنية
صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مصطفى اللموشي (متقاعد)
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ للمياه. وألاحظ أن هذه الظاهرة شملت مناطق عديدة. شخصيا اعتقد ان الظاهرة طبيعية بسبب القيام بأشغال الصيانة ومقاولات الطرقات. وعلى المواطن ان يتفهم في صورة تم إعلامه بموعد قطع الماء كي يستعد.

علي بن خليفة (موظف)
انقطع الماء في العوينة لثلاثة ايام. وكان الوضع صعبا خاصة مع وجود الابناء الصغار في المنزل. والمشاكل المعاشية تعقدت. الإشكال يتمثل في أن هناك عمليات قطع للمياه دون إعلام مسبق لا يستطيع فيها المستهلك أن يرد الفعل ولا يعرف كيف يتصرف. فمن المفروض ان تكون هناك شبكات موازية للحالات الخاصة.

وسيم بالطيب (طالب)
تحول قطع المياه في أماكن عديدة إلى ظاهرة متكررة. وهو مشكل نعاني منه لساعات ولأيام. وهناك مخـاوف من تكــرر المشكل في رمضـان والصيف.

خليفة كمون (متقاعد)
قطع الماء من أكبر المشاكل التي يعاني منها التونسي. شخصيا عانيت مع العائلة أسبوعا كاملا من انقطاع المياه في رادس. واضطررنا لاستعمال المياه المعدنية. تصوروا ان العائلات اضطرت لتعبئة مياه البحر لتنظيف الاواني والمنزل وللحمام. انقطاع المياه أكبر معاناة للتونسي عاشها بعد الثورة.

اعداد ابتسام جمال صور طارق سلتان
تقرؤون أيضا
توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018 السّاعة 22:25
وقع الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، عشية اليوم الخميس 10 ماي 2018،...
المزيد >>
الظاهرة تكرّرت و«الصوناد» متّهمة:انقطاع الماء... كابوس يؤرّق التونسيين
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تحوّل انقطاع الماء إلى كابوس يؤرّق التونسيين...
المزيد >>
صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ...
المزيد >>
الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

مصطفى اللموشي (متقاعد)
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ للمياه. وألاحظ أن هذه الظاهرة شملت مناطق عديدة. شخصيا اعتقد ان الظاهرة طبيعية بسبب القيام بأشغال الصيانة ومقاولات الطرقات. وعلى المواطن ان يتفهم في صورة تم إعلامه بموعد قطع الماء كي يستعد.

علي بن خليفة (موظف)
انقطع الماء في العوينة لثلاثة ايام. وكان الوضع صعبا خاصة مع وجود الابناء الصغار في المنزل. والمشاكل المعاشية تعقدت. الإشكال يتمثل في أن هناك عمليات قطع للمياه دون إعلام مسبق لا يستطيع فيها المستهلك أن يرد الفعل ولا يعرف كيف يتصرف. فمن المفروض ان تكون هناك شبكات موازية للحالات الخاصة.

وسيم بالطيب (طالب)
تحول قطع المياه في أماكن عديدة إلى ظاهرة متكررة. وهو مشكل نعاني منه لساعات ولأيام. وهناك مخـاوف من تكــرر المشكل في رمضـان والصيف.

خليفة كمون (متقاعد)
قطع الماء من أكبر المشاكل التي يعاني منها التونسي. شخصيا عانيت مع العائلة أسبوعا كاملا من انقطاع المياه في رادس. واضطررنا لاستعمال المياه المعدنية. تصوروا ان العائلات اضطرت لتعبئة مياه البحر لتنظيف الاواني والمنزل وللحمام. انقطاع المياه أكبر معاناة للتونسي عاشها بعد الثورة.

اعداد ابتسام جمال صور طارق سلتان
تقرؤون أيضا
توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018 السّاعة 22:25
وقع الكاتب العام للحكومة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الهادي الماكني، عشية اليوم الخميس 10 ماي 2018،...
المزيد >>
الظاهرة تكرّرت و«الصوناد» متّهمة:انقطاع الماء... كابوس يؤرّق التونسيين
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تحوّل انقطاع الماء إلى كابوس يؤرّق التونسيين...
المزيد >>
صوت الشارع:مارأيك في تكرّر انقطاع مياه «الصوناد»؟
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
لم تخل منطقة المرسى حيث أقطن من انقطاع مفاجئ...
المزيد >>
الذكرى التاسعة لوفاة عائشة قديش
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
(10 ماي 2010 – 10 ماي 2018)
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿