أخبار نجم المتلوي... عودة نيانغ وغياب ديارا

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21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
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21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
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20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
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17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
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19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
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19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
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18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
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18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
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شهدت الحصص التدريبية لنجم المتلوي خلال الأسبوع الجاري غياب عدَة لاعبين احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية .
قضيـــة
رفعت هيئة نجم المتلوي قضية ضد اللاعبين بلال السويسي وفؤاد الخرايفي نظرا لعدم إلتزام الأخيرين بمقررات لجنة التاديب .
عـــودة
شهدت الحصص التدريبة لفريق نجم المتلوي عودة اللاعب إدريسا نيانغ بعد خلافه مع هيئة الفريق حول المسائل المالية .
غيــاب
رغم خضوعه للتأهيل البدني سيغيب اللاعب بوبكر ديارا عن مقابلة عشية اليوم لينتهي مشواره مع نجم المتلوي على أمل أن يجدد تعاقده مع الفريق لاحقا .
التشكيلة المحتملة
عبد السلام الحلاوي - عاطف المازني - محمد علي سالم - أيمن العياري - محمد أمين لكحل - محمد جمعة خليج - عماد المنياوي - برهان الحكيمي - فهمي المعواني - ياسين ماجدي - زياد البكوش .
شهدت الحصص التدريبية لنجم المتلوي خلال الأسبوع الجاري غياب عدَة لاعبين احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية .
قضيـــة
رفعت هيئة نجم المتلوي قضية ضد اللاعبين بلال السويسي وفؤاد الخرايفي نظرا لعدم إلتزام الأخيرين بمقررات لجنة التاديب .
عـــودة
شهدت الحصص التدريبة لفريق نجم المتلوي عودة اللاعب إدريسا نيانغ بعد خلافه مع هيئة الفريق حول المسائل المالية .
غيــاب
رغم خضوعه للتأهيل البدني سيغيب اللاعب بوبكر ديارا عن مقابلة عشية اليوم لينتهي مشواره مع نجم المتلوي على أمل أن يجدد تعاقده مع الفريق لاحقا .
التشكيلة المحتملة
عبد السلام الحلاوي - عاطف المازني - محمد علي سالم - أيمن العياري - محمد أمين لكحل - محمد جمعة خليج - عماد المنياوي - برهان الحكيمي - فهمي المعواني - ياسين ماجدي - زياد البكوش .
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-