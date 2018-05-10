أخبار نجم المتلوي... عودة نيانغ وغياب ديارا

شهدت الحصص التدريبية لنجم المتلوي خلال الأسبوع الجاري غياب عدَة لاعبين احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية .

قضيـــة

رفعت هيئة نجم المتلوي قضية ضد اللاعبين بلال السويسي وفؤاد الخرايفي نظرا لعدم إلتزام الأخيرين بمقررات لجنة التاديب .

عـــودة

شهدت الحصص التدريبة لفريق نجم المتلوي عودة اللاعب إدريسا نيانغ بعد خلافه مع هيئة الفريق حول المسائل المالية .

غيــاب

رغم خضوعه للتأهيل البدني سيغيب اللاعب بوبكر ديارا عن مقابلة عشية اليوم لينتهي مشواره مع نجم المتلوي على أمل أن يجدد تعاقده مع الفريق لاحقا .

التشكيلة المحتملة

عبد السلام الحلاوي - عاطف المازني - محمد علي سالم - أيمن العياري - محمد أمين لكحل - محمد جمعة خليج - عماد المنياوي - برهان الحكيمي - فهمي المعواني - ياسين ماجدي - زياد البكوش .





الباهي الديناري