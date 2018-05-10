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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار اتحاد بن قردان.. منحة ملكية لهزم «ليتوال»
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان.. منحة ملكية لهزم «ليتوال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لا حديث في بن قردان في الأيام الأخيرة إلا عن مباراة اليوم ضد النجم الساحلي والتي أصبح فيها ابناء المدرب سمير السليمي مطالبين بالانتصار لتفادي النزول وانتظار بقية اللقاءات سواء بالبقاء نهائيا أو خوض مباراة الباراج.
تحضيرات زملاء لسعد الجزيري تميزت في الفترة الأخيرة باجوائها الطيبة وـ التركيز الكبير من طرف اللاعبين اللذين تحدوهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار.
من جهتها وفرت الهيئة المديرة كل سبل النجاح للاطار الفني لإعداد المجموعة التي دخلت في تربص بجربة كان ناجحا الى أبعد الحدود وأصبح على اثره الفريق جاهزا على كل المستويات وـ خاصة منها الذهنية والنفسية.
تشكيلة مثالية
تشهد تشكيلة الاتحاد اليوم عودة اللاعب بهاء الدين السلامي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث وـ من المنتظر أن تكون التشكيلة التي ستواجه النجم على النحو التالي:
مروان بريك ـ ياسين بوفالغة ـ ادريسا كوليبالي ـ احمد الرداوي ـ بهاء الدين السلامي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ خالد يحي ـ لسعد الجزيري ـ شهاب الزغلامي ـ لوا لوا .
منحة ملكية
خصصت هيئة اتحاد بن قردان منحة ملكية ستصرفها فورا في صورة تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي وـ قد تصل إلى حدود خمسة آلاف دينار .

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار اتحاد بن قردان.. منحة ملكية لهزم «ليتوال»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لا حديث في بن قردان في الأيام الأخيرة إلا عن مباراة اليوم ضد النجم الساحلي والتي أصبح فيها ابناء المدرب سمير السليمي مطالبين بالانتصار لتفادي النزول وانتظار بقية اللقاءات سواء بالبقاء نهائيا أو خوض مباراة الباراج.
تحضيرات زملاء لسعد الجزيري تميزت في الفترة الأخيرة باجوائها الطيبة وـ التركيز الكبير من طرف اللاعبين اللذين تحدوهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار.
من جهتها وفرت الهيئة المديرة كل سبل النجاح للاطار الفني لإعداد المجموعة التي دخلت في تربص بجربة كان ناجحا الى أبعد الحدود وأصبح على اثره الفريق جاهزا على كل المستويات وـ خاصة منها الذهنية والنفسية.
تشكيلة مثالية
تشهد تشكيلة الاتحاد اليوم عودة اللاعب بهاء الدين السلامي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث وـ من المنتظر أن تكون التشكيلة التي ستواجه النجم على النحو التالي:
مروان بريك ـ ياسين بوفالغة ـ ادريسا كوليبالي ـ احمد الرداوي ـ بهاء الدين السلامي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ خالد يحي ـ لسعد الجزيري ـ شهاب الزغلامي ـ لوا لوا .
منحة ملكية
خصصت هيئة اتحاد بن قردان منحة ملكية ستصرفها فورا في صورة تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي وـ قد تصل إلى حدود خمسة آلاف دينار .

الطاهر الحمروني
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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