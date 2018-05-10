أخبار اتحاد بن قردان.. منحة ملكية لهزم «ليتوال»

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لا حديث في بن قردان في الأيام الأخيرة إلا عن مباراة اليوم ضد النجم الساحلي والتي أصبح فيها ابناء المدرب سمير السليمي مطالبين بالانتصار لتفادي النزول وانتظار بقية اللقاءات سواء بالبقاء نهائيا أو خوض مباراة الباراج.
تحضيرات زملاء لسعد الجزيري تميزت في الفترة الأخيرة باجوائها الطيبة وـ التركيز الكبير من طرف اللاعبين اللذين تحدوهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار.
من جهتها وفرت الهيئة المديرة كل سبل النجاح للاطار الفني لإعداد المجموعة التي دخلت في تربص بجربة كان ناجحا الى أبعد الحدود وأصبح على اثره الفريق جاهزا على كل المستويات وـ خاصة منها الذهنية والنفسية.
تشكيلة مثالية
تشهد تشكيلة الاتحاد اليوم عودة اللاعب بهاء الدين السلامي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث وـ من المنتظر أن تكون التشكيلة التي ستواجه النجم على النحو التالي:
مروان بريك ـ ياسين بوفالغة ـ ادريسا كوليبالي ـ احمد الرداوي ـ بهاء الدين السلامي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ خالد يحي ـ لسعد الجزيري ـ شهاب الزغلامي ـ لوا لوا .
منحة ملكية
خصصت هيئة اتحاد بن قردان منحة ملكية ستصرفها فورا في صورة تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي وـ قد تصل إلى حدود خمسة آلاف دينار .
لا حديث في بن قردان في الأيام الأخيرة إلا عن مباراة اليوم ضد النجم الساحلي والتي أصبح فيها ابناء المدرب سمير السليمي مطالبين بالانتصار لتفادي النزول وانتظار بقية اللقاءات سواء بالبقاء نهائيا أو خوض مباراة الباراج.
تحضيرات زملاء لسعد الجزيري تميزت في الفترة الأخيرة باجوائها الطيبة وـ التركيز الكبير من طرف اللاعبين اللذين تحدوهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار.
من جهتها وفرت الهيئة المديرة كل سبل النجاح للاطار الفني لإعداد المجموعة التي دخلت في تربص بجربة كان ناجحا الى أبعد الحدود وأصبح على اثره الفريق جاهزا على كل المستويات وـ خاصة منها الذهنية والنفسية.
تشكيلة مثالية
تشهد تشكيلة الاتحاد اليوم عودة اللاعب بهاء الدين السلامي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث وـ من المنتظر أن تكون التشكيلة التي ستواجه النجم على النحو التالي:
مروان بريك ـ ياسين بوفالغة ـ ادريسا كوليبالي ـ احمد الرداوي ـ بهاء الدين السلامي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ خالد يحي ـ لسعد الجزيري ـ شهاب الزغلامي ـ لوا لوا .
منحة ملكية
خصصت هيئة اتحاد بن قردان منحة ملكية ستصرفها فورا في صورة تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي وـ قد تصل إلى حدود خمسة آلاف دينار .
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-