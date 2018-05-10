أخبار اتحاد بن قردان.. منحة ملكية لهزم «ليتوال»

لا حديث في بن قردان في الأيام الأخيرة إلا عن مباراة اليوم ضد النجم الساحلي والتي أصبح فيها ابناء المدرب سمير السليمي مطالبين بالانتصار لتفادي النزول وانتظار بقية اللقاءات سواء بالبقاء نهائيا أو خوض مباراة الباراج.

تحضيرات زملاء لسعد الجزيري تميزت في الفترة الأخيرة باجوائها الطيبة وـ التركيز الكبير من طرف اللاعبين اللذين تحدوهم رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار.

من جهتها وفرت الهيئة المديرة كل سبل النجاح للاطار الفني لإعداد المجموعة التي دخلت في تربص بجربة كان ناجحا الى أبعد الحدود وأصبح على اثره الفريق جاهزا على كل المستويات وـ خاصة منها الذهنية والنفسية.

تشكيلة مثالية

تشهد تشكيلة الاتحاد اليوم عودة اللاعب بهاء الدين السلامي الذي استوفى عقوبة الانذار الثالث وـ من المنتظر أن تكون التشكيلة التي ستواجه النجم على النحو التالي:

مروان بريك ـ ياسين بوفالغة ـ ادريسا كوليبالي ـ احمد الرداوي ـ بهاء الدين السلامي ـ رفيق المدنيني ـ محمد علي الطرابلسي ـ خالد يحي ـ لسعد الجزيري ـ شهاب الزغلامي ـ لوا لوا .

منحة ملكية

خصصت هيئة اتحاد بن قردان منحة ملكية ستصرفها فورا في صورة تحقيق الانتصار على حساب النجم الساحلي وـ قد تصل إلى حدود خمسة آلاف دينار .





الطاهر الحمروني