أخبار النجم الساحلي .. البريقي في الرواق ... وامتحان «مونديالي» لمرعي

يدخل فريق جوهرة الساحل لقاء اليوم ضد اتحاد بن قردان لتحقيق غاية وحيدة تتمثل في الانفراد بالمركز الثاني... هذه الغاية لن تتحول الى واقع الا اذا عاد أبناء خير الدين مضوي بالنقاط الثلاث وانتظار سقوط النادي الافريقي في فخ النادي الصفاقسي بالهزيمة او التعادل. وفي كل الحالات سيدخل النجم لقاء اليوم رافعا شعار الانتصار والانتظار.

اختبار

يمثل لقاء اليوم كذلك اختبارا حقيقيا للفريق للوقوف على مدى جاهزيته 72 ساعة قبل موعد الدور النهائي لكأس الجمهورية ضد فريق باب الجديد... مواجهة اليوم تعد أيضا أفضل محك لزملاء رامي البدوي للوقوف على درجة جاهزيتهم خاصة على المستوى الذهني والبدني بعد العودة من رحلة أنغولا الأخيرة.

بوغطاس والبدوي

يستعيد زياد بوغطاس مكانه في محور الدفاع وسيكون عشية اليوم الى جانب رامي البدوي في ظل غياب زميله عمار الجمل الموجود تحت طائلة عقوبة الانذار الثالث وما على هذا اللاعب الا استغلال هذه الفرصة وإثبات جدارته باللعب كأساسي وبالتالي استعادة ثقة الاطار الفني حتى يواصل التعويل على خدماته في قادم المواعيد.

أحلام مرعي

يبذل المصري عمرو مرعي مجهودات كبيرة على عكس العادة فاللاعب المذكور يريد أن يشارك في مباراة اليوم على اعتبار ان مدرب المنتخب المصري سوف يتابعه أيضا في مقابلة الدور النهائي لكأس تونس هذا الأحد وفي ظل الحديث عن القائمة الجديدة للفراعنة يحلم المهاجم المذكور بدعوة من طرف منتخب بلاده.

الهجمة المعاكسة

يتوقع مدرب النجم الساحلي أن يكون اتحاد بن قردان متقدما أكثر ما يمكن للهجوم ويترك المساحات في خطه الخلفي وهذا ما جعله يركز على لعب الهجمة السريعة بأقل ما يمكن من التمريرات.

ظهور محتمل للبريقي

الأكيد ان جاهزية علية البريقي قد تدفع خير الدين مضوي الى التعويل عليه كأساسي ليشغل بعد ظهر اليوم خطة مهاجم رواق.

التشكيلة المحتملة

رغم التكتم على العناصر التي سيقع الاعتماد عليها في مواجهة اتحاد بن قردان فإن التركيبة قد تتألف من الاسماء التالية:

اشرف كرير ـ وجدي كشريدة ـ زياد بوغطاس ـ رامي البدوي ـ عامر العمراني ـ أيمن الطرابلسي ـ محمد المثناني ـ عمرو زكي ـ سليم بن بلقاسم ـ أيمن الصفاقسي ـ عمرو مرعي.

ريبة حول النقل المزدوج

رغم استيائها العميق من قرار جامعة كرة القدم برفع عقوبة «الويكلو» عن ملعب وجماهير اتحاد بن قردان أبدت جماهير النجم الساحلي تخوّفها من قرار إدارة التلفزة الوطنية القاضي ببث مزدوج لمباراتي النجم واتحاد بن قردان وأولمبيك مدنين وترجي جرجيس وهو ما سيكون مجالا لحرمان المشاهدين من متابعة كاملة لأطوار المباراة الأولى الأكثر أهمية وإمكانية وقوع تجاوزات فوق الميدان وخارجه لن ترصدها الكاميرا أثناء البث من ملعب مدنين.

تهديدات لأشرف كرير

إضافة الى تحول فريق جوهرة الساحل الى بن قردان لخوض الجولة الختامية للبطولة الوطنية دون ضمانات ملموسة لحمايته من الاعتداءات المحتملة وبالتالي تفادي تكرار سيناريو الاعتداءات التي تعرض لها مقعد بدلاء فريق النادي الافريقي في الجولة 23 وحادثة الاعتداء على المدرب المساعد لفريق باب الجديد حمدة التويري وإصابته بمقذوفة على مستوى الرأس تأكد لدينا أن الحارس أشرف كرير تلقى خلال اليومين الماضيين تهديدات وتحذيرات من مغبة المشاركة في مباراة اليوم المصيرية.

حديث عن عودة الشيخاوي

ذكرت إذاعة موزاييك في احدى نشراتها الاخيرة ان النجم الساحلي قريب من استعادة صانع الألعاب ياسين الشيخاوي انطلاقا من شهر جويلية القادم باعتبار انتهاء عقده موفى شهر جوان المقبل مع نادي الأهلي القطري خاصة أن اللاعب المذكور أعطى موافقته المبدئية للعودة والنسج على منواله زميله أمين الشرميطي.





محمد باللطيفة