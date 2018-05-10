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يوم الخميس 10 ماي 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لطفي زيتون:
التوافق
الانفتاح على الآخر
المواقف المعتدلة
تحرير الاسلام من الصراع السياسي
الخط السياسي الصحيح
يعود بالنهضة الى صدارة المشهد
التهاني الخالصة والشكر الموصول لكل المرابطين والمرابطات من ابناء النهضة وجماهيرها
ولقائدها ومؤسساته
التعليقات
فخري النفزي
نعم يا سي لطفي تغير النهضة وميلها نحو الاعتدال والمدنية والتوافق مكنها من كسب الاستحقاق الانتخابي فألف مبروك والمهم أن تواصل على نفس النهج.

سلوى الشرفي
عندما تقر سعاد عبد الرحيم بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال ..الكاملة بما في ذلك الميراث ..عندما تتراجع عن ادانة المرأة العزباء ..حينما تقر بانتصارها للمنظومة العالمية لحقوق الانسان . وقتها أن تكون مرشحة النهضة أو أي حزب آخر لرئاسة بلدية تونس لن يغير في الأمر شيئا .
التعليقات
رياض الودرني
ولكن يا أستاذة سلوى هذه المرأة رغم فوزها في الانتخابات فهي لا تمتلك الأغلبية التي تخول لها رئاسة بلدية تونس

محمد الغرياني
على اثر دعوة الأخت عبير موسي للمثول أمام القضاء و إذ أؤكد إحترامي لاستقلالية هذه السلطة فإني أؤكد تضامني الكامل معها و ان الخلاف لا يمكن أن يمنع افراد الاسرة الواحدة من التضامن في مثل هذه الظروف الصعبة و انا على يقين أن المستقبل سيجمعنا مجددا من أجل تونس الجديدة
التعليقات

لطفي بالشاوش
برافو يا سي محمد وستبقى كبيرا في قلوبنا
عبد الله صادق
هذا من كرم أخلاقك وخبرتك السياسية وتبقى كبيرا يا كبير

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

لطفي زيتون:
التوافق
الانفتاح على الآخر
المواقف المعتدلة
تحرير الاسلام من الصراع السياسي
الخط السياسي الصحيح
يعود بالنهضة الى صدارة المشهد
التهاني الخالصة والشكر الموصول لكل المرابطين والمرابطات من ابناء النهضة وجماهيرها
ولقائدها ومؤسساته
التعليقات
فخري النفزي
نعم يا سي لطفي تغير النهضة وميلها نحو الاعتدال والمدنية والتوافق مكنها من كسب الاستحقاق الانتخابي فألف مبروك والمهم أن تواصل على نفس النهج.

سلوى الشرفي
عندما تقر سعاد عبد الرحيم بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال ..الكاملة بما في ذلك الميراث ..عندما تتراجع عن ادانة المرأة العزباء ..حينما تقر بانتصارها للمنظومة العالمية لحقوق الانسان . وقتها أن تكون مرشحة النهضة أو أي حزب آخر لرئاسة بلدية تونس لن يغير في الأمر شيئا .
التعليقات
رياض الودرني
ولكن يا أستاذة سلوى هذه المرأة رغم فوزها في الانتخابات فهي لا تمتلك الأغلبية التي تخول لها رئاسة بلدية تونس

محمد الغرياني
على اثر دعوة الأخت عبير موسي للمثول أمام القضاء و إذ أؤكد إحترامي لاستقلالية هذه السلطة فإني أؤكد تضامني الكامل معها و ان الخلاف لا يمكن أن يمنع افراد الاسرة الواحدة من التضامن في مثل هذه الظروف الصعبة و انا على يقين أن المستقبل سيجمعنا مجددا من أجل تونس الجديدة
التعليقات

لطفي بالشاوش
برافو يا سي محمد وستبقى كبيرا في قلوبنا
عبد الله صادق
هذا من كرم أخلاقك وخبرتك السياسية وتبقى كبيرا يا كبير

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صحفيو وأعوان شمس أف أم في اضراب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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