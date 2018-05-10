دوّنوا على جدرانهم

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لطفي زيتون:
التوافق
الانفتاح على الآخر
المواقف المعتدلة
تحرير الاسلام من الصراع السياسي
الخط السياسي الصحيح
يعود بالنهضة الى صدارة المشهد
التهاني الخالصة والشكر الموصول لكل المرابطين والمرابطات من ابناء النهضة وجماهيرها
ولقائدها ومؤسساته
التعليقات
فخري النفزي
نعم يا سي لطفي تغير النهضة وميلها نحو الاعتدال والمدنية والتوافق مكنها من كسب الاستحقاق الانتخابي فألف مبروك والمهم أن تواصل على نفس النهج.
سلوى الشرفي
عندما تقر سعاد عبد الرحيم بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال ..الكاملة بما في ذلك الميراث ..عندما تتراجع عن ادانة المرأة العزباء ..حينما تقر بانتصارها للمنظومة العالمية لحقوق الانسان . وقتها أن تكون مرشحة النهضة أو أي حزب آخر لرئاسة بلدية تونس لن يغير في الأمر شيئا .
التعليقات
رياض الودرني
ولكن يا أستاذة سلوى هذه المرأة رغم فوزها في الانتخابات فهي لا تمتلك الأغلبية التي تخول لها رئاسة بلدية تونس
محمد الغرياني
على اثر دعوة الأخت عبير موسي للمثول أمام القضاء و إذ أؤكد إحترامي لاستقلالية هذه السلطة فإني أؤكد تضامني الكامل معها و ان الخلاف لا يمكن أن يمنع افراد الاسرة الواحدة من التضامن في مثل هذه الظروف الصعبة و انا على يقين أن المستقبل سيجمعنا مجددا من أجل تونس الجديدة
التعليقات
لطفي بالشاوش
برافو يا سي محمد وستبقى كبيرا في قلوبنا
عبد الله صادق
هذا من كرم أخلاقك وخبرتك السياسية وتبقى كبيرا يا كبير
لطفي زيتون:
التوافق
الانفتاح على الآخر
المواقف المعتدلة
تحرير الاسلام من الصراع السياسي
الخط السياسي الصحيح
يعود بالنهضة الى صدارة المشهد
التهاني الخالصة والشكر الموصول لكل المرابطين والمرابطات من ابناء النهضة وجماهيرها
ولقائدها ومؤسساته
التعليقات
فخري النفزي
نعم يا سي لطفي تغير النهضة وميلها نحو الاعتدال والمدنية والتوافق مكنها من كسب الاستحقاق الانتخابي فألف مبروك والمهم أن تواصل على نفس النهج.
سلوى الشرفي
عندما تقر سعاد عبد الرحيم بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال ..الكاملة بما في ذلك الميراث ..عندما تتراجع عن ادانة المرأة العزباء ..حينما تقر بانتصارها للمنظومة العالمية لحقوق الانسان . وقتها أن تكون مرشحة النهضة أو أي حزب آخر لرئاسة بلدية تونس لن يغير في الأمر شيئا .
التعليقات
رياض الودرني
ولكن يا أستاذة سلوى هذه المرأة رغم فوزها في الانتخابات فهي لا تمتلك الأغلبية التي تخول لها رئاسة بلدية تونس
محمد الغرياني
على اثر دعوة الأخت عبير موسي للمثول أمام القضاء و إذ أؤكد إحترامي لاستقلالية هذه السلطة فإني أؤكد تضامني الكامل معها و ان الخلاف لا يمكن أن يمنع افراد الاسرة الواحدة من التضامن في مثل هذه الظروف الصعبة و انا على يقين أن المستقبل سيجمعنا مجددا من أجل تونس الجديدة
التعليقات
لطفي بالشاوش
برافو يا سي محمد وستبقى كبيرا في قلوبنا
عبد الله صادق
هذا من كرم أخلاقك وخبرتك السياسية وتبقى كبيرا يا كبير
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-