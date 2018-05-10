نكتة من الفايسبوك
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22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
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22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
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22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
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21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
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21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
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19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
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18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
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نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
عائلة سمعهم ضعيف
الابن بابا نحب دينار
الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار
الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك يلعب في القمار
البنت جدتي أمي دخل في ساقها مسمار
الجدة هذاكه الي ناقص يحبوا يخرجونا من الدار.
جدل بسبب رئاسة بلدية تونس
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
مازالت نتائج الانتخابات البلدية تؤثث مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وكان للاشكال الحاصل حول من له...المزيد >>
صحفيو وأعوان شمس أف أم في اضراب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قرر صحفيو وأعوان إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك...المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عائلة سمعهم ضعيف الابن بابا نحب دينار الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
الانفتاح على الآخرالمزيد >>
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018
عائلة سمعهم ضعيف
الابن بابا نحب دينار
الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار
الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك يلعب في القمار
البنت جدتي أمي دخل في ساقها مسمار
الجدة هذاكه الي ناقص يحبوا يخرجونا من الدار.
جدل بسبب رئاسة بلدية تونس
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
مازالت نتائج الانتخابات البلدية تؤثث مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وكان للاشكال الحاصل حول من له...المزيد >>
صحفيو وأعوان شمس أف أم في اضراب
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
قرر صحفيو وأعوان إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك...المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
عائلة سمعهم ضعيف الابن بابا نحب دينار الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
الانفتاح على الآخرالمزيد >>
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-
نورالدين بالطيبحقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...المزيد >>
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