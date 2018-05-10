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يوم الخميس 10 ماي 2018
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

عائلة سمعهم ضعيف
الابن بابا نحب دينار
الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار
الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك يلعب في القمار
البنت جدتي أمي دخل في ساقها مسمار
الجدة هذاكه الي ناقص يحبوا يخرجونا من الدار.

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الفايس بوك
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

عائلة سمعهم ضعيف
الابن بابا نحب دينار
الأب اجريلي يا مرا ولدك يحب يشعل النار
الأم يوه اجريلي يا بنتي خوك يلعب في القمار
البنت جدتي أمي دخل في ساقها مسمار
الجدة هذاكه الي ناقص يحبوا يخرجونا من الدار.

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