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يوم الخميس 10 ماي 2018
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جهّز عرضا قيمته 700 مليار.. مبعوث ريال مدريد في البرازيل من أجل نيمار
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كرة القدم
جهّز عرضا قيمته 700 مليار.. مبعوث ريال مدريد في البرازيل من أجل نيمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ذكرت تقارير إخبارية أن مبعوث من ريال مدريد اجتمع مرتين مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمناقشة ضم اللاعب الصيف القادم في صفقة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو أي حوالي 700 مليار. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية امس الأربعاء، أن مبعوث الريال اجتمع مرتين مع لاعب باريس سان جرمان في منزله بريو دي جانيرو. وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لديه حليف في محاولة إتمام الصفقة، وهو الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو الذي يحاول إقناع نجم السيلساو بالانتقال لقلعة سانتياغو بيرنابيو. وأشارت بعض المصادر إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو، علما بأن المهاجم البرازيلي انتقل الصيف الماضي من صفوف برشلونة لنادي العاصمة الفرنسية في صفقة مدوية وصلت قيمتها لـ230 مليون أورو.

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كرة القدم
جهّز عرضا قيمته 700 مليار.. مبعوث ريال مدريد في البرازيل من أجل نيمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ذكرت تقارير إخبارية أن مبعوث من ريال مدريد اجتمع مرتين مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمناقشة ضم اللاعب الصيف القادم في صفقة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو أي حوالي 700 مليار. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية امس الأربعاء، أن مبعوث الريال اجتمع مرتين مع لاعب باريس سان جرمان في منزله بريو دي جانيرو. وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لديه حليف في محاولة إتمام الصفقة، وهو الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو الذي يحاول إقناع نجم السيلساو بالانتقال لقلعة سانتياغو بيرنابيو. وأشارت بعض المصادر إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو، علما بأن المهاجم البرازيلي انتقل الصيف الماضي من صفوف برشلونة لنادي العاصمة الفرنسية في صفقة مدوية وصلت قيمتها لـ230 مليون أورو.

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