جهّز عرضا قيمته 700 مليار.. مبعوث ريال مدريد في البرازيل من أجل نيمار

ذكرت تقارير إخبارية أن مبعوث من ريال مدريد اجتمع مرتين مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لمناقشة ضم اللاعب الصيف القادم في صفقة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو أي حوالي 700 مليار. وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية امس الأربعاء، أن مبعوث الريال اجتمع مرتين مع لاعب باريس سان جرمان في منزله بريو دي جانيرو. وأكدت الصحيفة أن النادي الملكي لديه حليف في محاولة إتمام الصفقة، وهو الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو الذي يحاول إقناع نجم السيلساو بالانتقال لقلعة سانتياغو بيرنابيو. وأشارت بعض المصادر إلى أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها لـ260 مليون أورو، علما بأن المهاجم البرازيلي انتقل الصيف الماضي من صفوف برشلونة لنادي العاصمة الفرنسية في صفقة مدوية وصلت قيمتها لـ230 مليون أورو.