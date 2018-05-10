صحفيو وأعوان شمس أف أم في اضراب

قرر صحفيو وأعوان إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك لـ»الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق اتفاقية المؤسسة قبل عملية التفويت فيها»، وفق ما أكدته غاية الماجري، عضو النقابة الأساسية للإذاعة في تصريح لـــها. ويأتي هذا القرار وفق الماجري، عقب اجتماع عام انعقد بمقر إذاعة «شمس أف أم»، بدعوة من النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة، في انتظار إصدار برقية الإضراب واللائحة المهنية . وأوضحت أن مطالب العاملين بالراديو، من صحفيين وتقنيين وإداريين وكافة الأعوان، تتمثل في ضرورة المصادقة على اتفاقية المؤسسة وتسوية وضعية المتعاقدين قبل التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، إلى جانب إلزام مؤسسة «الكرامة القابضة» بتوفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لسير إذاعة «شمس أف أم