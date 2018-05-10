صحفيو وأعوان شمس أف أم في اضراب

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قرر صحفيو وأعوان إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك لـ»الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق اتفاقية المؤسسة قبل عملية التفويت فيها»، وفق ما أكدته غاية الماجري، عضو النقابة الأساسية للإذاعة في تصريح لـــها. ويأتي هذا القرار وفق الماجري، عقب اجتماع عام انعقد بمقر إذاعة «شمس أف أم»، بدعوة من النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة، في انتظار إصدار برقية الإضراب واللائحة المهنية . وأوضحت أن مطالب العاملين بالراديو، من صحفيين وتقنيين وإداريين وكافة الأعوان، تتمثل في ضرورة المصادقة على اتفاقية المؤسسة وتسوية وضعية المتعاقدين قبل التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، إلى جانب إلزام مؤسسة «الكرامة القابضة» بتوفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لسير إذاعة «شمس أف أم
قرر صحفيو وأعوان إذاعة «شمس أف أم» المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك لـ»الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق اتفاقية المؤسسة قبل عملية التفويت فيها»، وفق ما أكدته غاية الماجري، عضو النقابة الأساسية للإذاعة في تصريح لـــها. ويأتي هذا القرار وفق الماجري، عقب اجتماع عام انعقد بمقر إذاعة «شمس أف أم»، بدعوة من النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة، في انتظار إصدار برقية الإضراب واللائحة المهنية . وأوضحت أن مطالب العاملين بالراديو، من صحفيين وتقنيين وإداريين وكافة الأعوان، تتمثل في ضرورة المصادقة على اتفاقية المؤسسة وتسوية وضعية المتعاقدين قبل التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، إلى جانب إلزام مؤسسة «الكرامة القابضة» بتوفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لسير إذاعة «شمس أف أم
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-