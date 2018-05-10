جدل بسبب رئاسة بلدية تونس

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مازالت نتائج الانتخابات البلدية تؤثث مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وكان للاشكال الحاصل حول من له الأحقية برئاسة منصب رئيس المجلس البلدي سعاد عبد الرحيم أو كمال ايدير محور جدل واسع.
فقد اعتبر البعض من الفايسبوكيين أن هذه القضية لا تستحق كل هذا الجدل وأن حركة النهضة هي التي تمتلك الأحقية والشرعية لرئاسة المجلس البلدي وهذا ما أكده صلاح السديري في تدوينة له :» رغم أن النهضة لا تمتلك الأغلبية المطلقة فان سعاد عبد الرحيم هي الأولى بتولي رئاسة منصب رئيس المجلس البلدي لأنها أكثر الرؤساء الذين تحصلوا على الأصوات وحلولها في المرتبة الأولى حتى ولو أنها لا تمتلك الأغلبية كفيل بأن يمنحها الشرعية الأخلاقية .
ودونت ألفة بن فرج « علينا احترام اللعبة الديمقراطية التي أفرزت فوز سعاد عبد الرحيم ...حتى وان كنت من خصوم حركة النهضة فأنا على يقين أنها تمتلك الأحقية في رئاسة بلدية تونس»
من جهته دعا غازي الرياحي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى الكف عن افتعال قضايا خاطئة لأن السيدة سعاد عبد الرحيم هي الأكثر أصواتا وهي التي تم انتخابها انتخابا شفافا ونزيها .
ولكن البعض الآخر من الفايسبوكيين من لهم نظرة مغايرة حول من له الأحقية في رئاسة بلدية تونس فقد أكد هادي القادري في تدوينة له أن السيد كمال ايدير له الأسبقية في تولي منصب رئاسة بلدية تونس وستقوم حركته نداء تونس بالتحالف مع الأحزاب المستقلة الأخرى من أجل تولي هذا المنصب.
في حين يذهب البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك – وهم أغلبية – الى رأي يعتبرونه أكثر واقعية فالنهضة والنداء ومن منطلق فوزهما سيسعيان الى مزيد التحالف والتشاور بينهما من أجل التوافق حول منصب رئاسة المجلس البلدي وهذا ما قصده كيلاني بن مصطفى والذي دون:» النهضة والنداء تحصلا على أغلبية المقاعد وهما سيواصلان في سياسة التوافق للخروج من مأزق رئاسة بلدية تونس وقد يعقدان صفقة حول هذه القضية ..ويبقى حل الاشكال حسب اعتقادي في يد النهضة والنداء.
وأكد عبد القادر بن زين في تدوينة له أن مختلف الفائزين في الانتخابات البلدية مدعوون للتشاور وعقد حوار بينهم من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق حول الشخصية الامثل والأنسب لتولي رئاسة المجلس البلدي والمهم أن يكون الحوار حوارا هادئا ويغلب المصلحة الوطنية.
مازالت نتائج الانتخابات البلدية تؤثث مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وكان للاشكال الحاصل حول من له الأحقية برئاسة منصب رئيس المجلس البلدي سعاد عبد الرحيم أو كمال ايدير محور جدل واسع.
فقد اعتبر البعض من الفايسبوكيين أن هذه القضية لا تستحق كل هذا الجدل وأن حركة النهضة هي التي تمتلك الأحقية والشرعية لرئاسة المجلس البلدي وهذا ما أكده صلاح السديري في تدوينة له :» رغم أن النهضة لا تمتلك الأغلبية المطلقة فان سعاد عبد الرحيم هي الأولى بتولي رئاسة منصب رئيس المجلس البلدي لأنها أكثر الرؤساء الذين تحصلوا على الأصوات وحلولها في المرتبة الأولى حتى ولو أنها لا تمتلك الأغلبية كفيل بأن يمنحها الشرعية الأخلاقية .
ودونت ألفة بن فرج « علينا احترام اللعبة الديمقراطية التي أفرزت فوز سعاد عبد الرحيم ...حتى وان كنت من خصوم حركة النهضة فأنا على يقين أنها تمتلك الأحقية في رئاسة بلدية تونس»
من جهته دعا غازي الرياحي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى الكف عن افتعال قضايا خاطئة لأن السيدة سعاد عبد الرحيم هي الأكثر أصواتا وهي التي تم انتخابها انتخابا شفافا ونزيها .
ولكن البعض الآخر من الفايسبوكيين من لهم نظرة مغايرة حول من له الأحقية في رئاسة بلدية تونس فقد أكد هادي القادري في تدوينة له أن السيد كمال ايدير له الأسبقية في تولي منصب رئاسة بلدية تونس وستقوم حركته نداء تونس بالتحالف مع الأحزاب المستقلة الأخرى من أجل تولي هذا المنصب.
في حين يذهب البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك – وهم أغلبية – الى رأي يعتبرونه أكثر واقعية فالنهضة والنداء ومن منطلق فوزهما سيسعيان الى مزيد التحالف والتشاور بينهما من أجل التوافق حول منصب رئاسة المجلس البلدي وهذا ما قصده كيلاني بن مصطفى والذي دون:» النهضة والنداء تحصلا على أغلبية المقاعد وهما سيواصلان في سياسة التوافق للخروج من مأزق رئاسة بلدية تونس وقد يعقدان صفقة حول هذه القضية ..ويبقى حل الاشكال حسب اعتقادي في يد النهضة والنداء.
وأكد عبد القادر بن زين في تدوينة له أن مختلف الفائزين في الانتخابات البلدية مدعوون للتشاور وعقد حوار بينهم من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق حول الشخصية الامثل والأنسب لتولي رئاسة المجلس البلدي والمهم أن يكون الحوار حوارا هادئا ويغلب المصلحة الوطنية.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-