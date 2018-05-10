جدل بسبب رئاسة بلدية تونس

مازالت نتائج الانتخابات البلدية تؤثث مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وكان للاشكال الحاصل حول من له الأحقية برئاسة منصب رئيس المجلس البلدي سعاد عبد الرحيم أو كمال ايدير محور جدل واسع.

فقد اعتبر البعض من الفايسبوكيين أن هذه القضية لا تستحق كل هذا الجدل وأن حركة النهضة هي التي تمتلك الأحقية والشرعية لرئاسة المجلس البلدي وهذا ما أكده صلاح السديري في تدوينة له :» رغم أن النهضة لا تمتلك الأغلبية المطلقة فان سعاد عبد الرحيم هي الأولى بتولي رئاسة منصب رئيس المجلس البلدي لأنها أكثر الرؤساء الذين تحصلوا على الأصوات وحلولها في المرتبة الأولى حتى ولو أنها لا تمتلك الأغلبية كفيل بأن يمنحها الشرعية الأخلاقية .

ودونت ألفة بن فرج « علينا احترام اللعبة الديمقراطية التي أفرزت فوز سعاد عبد الرحيم ...حتى وان كنت من خصوم حركة النهضة فأنا على يقين أنها تمتلك الأحقية في رئاسة بلدية تونس»

من جهته دعا غازي الرياحي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى الكف عن افتعال قضايا خاطئة لأن السيدة سعاد عبد الرحيم هي الأكثر أصواتا وهي التي تم انتخابها انتخابا شفافا ونزيها .

ولكن البعض الآخر من الفايسبوكيين من لهم نظرة مغايرة حول من له الأحقية في رئاسة بلدية تونس فقد أكد هادي القادري في تدوينة له أن السيد كمال ايدير له الأسبقية في تولي منصب رئاسة بلدية تونس وستقوم حركته نداء تونس بالتحالف مع الأحزاب المستقلة الأخرى من أجل تولي هذا المنصب.

في حين يذهب البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك – وهم أغلبية – الى رأي يعتبرونه أكثر واقعية فالنهضة والنداء ومن منطلق فوزهما سيسعيان الى مزيد التحالف والتشاور بينهما من أجل التوافق حول منصب رئاسة المجلس البلدي وهذا ما قصده كيلاني بن مصطفى والذي دون:» النهضة والنداء تحصلا على أغلبية المقاعد وهما سيواصلان في سياسة التوافق للخروج من مأزق رئاسة بلدية تونس وقد يعقدان صفقة حول هذه القضية ..ويبقى حل الاشكال حسب اعتقادي في يد النهضة والنداء.

وأكد عبد القادر بن زين في تدوينة له أن مختلف الفائزين في الانتخابات البلدية مدعوون للتشاور وعقد حوار بينهم من أجل تقريب وجهات النظر والتوافق حول الشخصية الامثل والأنسب لتولي رئاسة المجلس البلدي والمهم أن يكون الحوار حوارا هادئا ويغلب المصلحة الوطنية.

صفحة من اعداد : رضا بركة