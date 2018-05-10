أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا

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بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق معه على كل كبيرة وصغيرة و ان المفاوضات بين الطرفين كانت ايجابية جدا. أكد النائب الأول للرئيس محمد جليل من جهته ان لومار وصل امس الى صفاقس وسيتابع اليوم المباراة التي ستجمع في حدود الساعة الثالثة والنصف النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بملعب الطيب المهيري وقد يتسلم المشعل عن غازي الغرايري بعد الاجتماع بالهيئة و الاتفاق حول عديد التفاصيل كما أن لومار سيبحث في عديد المسائل مثل الرصيد البشري و الامكانات المالية للفريق .
بروز اللواتي في الدانمارك
برز اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عماد اللواتي في الجولة الفارطة من القسم الثاني الدانماركي وسجل هدفين وعبد طريق الصعود لفريقه «فايل بي كا» نحو القسم الممتاز و يذكر ان اللواتي وبعد خوضه لـ 24 مباراة سجل 7 اهداف و منح 3 تمريرات حاسمة وللتذكير فإن عماد اللواتي غادر النادي الصفاقسي سنة2015 وانضم الى الفريق الصيني غرين تاون بايعاز من المدرب الفرنسي فيليب تروسيي المعجب باللواتي قبل ان ينتقل للعب في البطولة الكورية ومنها الى الدانمارك .
تأجيل قضية الدربالي مرة اخرى
كان في الحسبان ان تتخذ امس الاول لجنة الاستئناف قرارها النهائي في ما يتعلق بالطعن الذي تقدم به اللاعب زياد الدربالي ضد فريقه السابق النادي الصفاقسي غير ان التصريح بالحكم تم تأجيله مرة اخرى الى يوم 22 ماي الجاري بطلب من محامي الدربالي .
مجموعة «الفايترز» تقاطع مباراة اليوم
اصدرت مجموعة «الفايترز» بيانا رسميا على موقعها الخاص اكدت فيه مقاطعتها لمباراة اليوم التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي معبرة بذلك عن غضبها للوضع الذي عاشه النادي في الموسم الحالي و الذي خرج منه صفر اليدين وبهذه الطريقة اكدت المجموعة احتجاجها وعدم رضاها عن نتائج الفريق وهو يستعد للاحتفال بالتسعينية (28 ماي 2018)
نفس التشكيلة تقريبا
بالرغم من عدم أهمية نتيجة مباراة اليوم التي ستجمعه بالنادي الافريقي بعد ان عرف النادي الصفاقسي مصيره منذ الجولة الماضية فإن ابناء المدرب غازي الغرايري عاقدون العزم على تحقيق الانتصار حتى يكون هدية للجمهور الحاضر وبالتالي انهاء الموسم في حلة حسنة قبل التحضيرات للموسم الجديد وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة وستكون تشكيلة اليوم على النحو التالي: الجريدي – المثلوثي – دقدوق (أو الزواغي )– هنيد- عمامو – الهذلي - سوكاري –الحناشي -الراقوبي – الحمدوني – شواط .
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق معه على كل كبيرة وصغيرة و ان المفاوضات بين الطرفين كانت ايجابية جدا. أكد النائب الأول للرئيس محمد جليل من جهته ان لومار وصل امس الى صفاقس وسيتابع اليوم المباراة التي ستجمع في حدود الساعة الثالثة والنصف النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بملعب الطيب المهيري وقد يتسلم المشعل عن غازي الغرايري بعد الاجتماع بالهيئة و الاتفاق حول عديد التفاصيل كما أن لومار سيبحث في عديد المسائل مثل الرصيد البشري و الامكانات المالية للفريق .
بروز اللواتي في الدانمارك
برز اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عماد اللواتي في الجولة الفارطة من القسم الثاني الدانماركي وسجل هدفين وعبد طريق الصعود لفريقه «فايل بي كا» نحو القسم الممتاز و يذكر ان اللواتي وبعد خوضه لـ 24 مباراة سجل 7 اهداف و منح 3 تمريرات حاسمة وللتذكير فإن عماد اللواتي غادر النادي الصفاقسي سنة2015 وانضم الى الفريق الصيني غرين تاون بايعاز من المدرب الفرنسي فيليب تروسيي المعجب باللواتي قبل ان ينتقل للعب في البطولة الكورية ومنها الى الدانمارك .
تأجيل قضية الدربالي مرة اخرى
كان في الحسبان ان تتخذ امس الاول لجنة الاستئناف قرارها النهائي في ما يتعلق بالطعن الذي تقدم به اللاعب زياد الدربالي ضد فريقه السابق النادي الصفاقسي غير ان التصريح بالحكم تم تأجيله مرة اخرى الى يوم 22 ماي الجاري بطلب من محامي الدربالي .
مجموعة «الفايترز» تقاطع مباراة اليوم
اصدرت مجموعة «الفايترز» بيانا رسميا على موقعها الخاص اكدت فيه مقاطعتها لمباراة اليوم التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي معبرة بذلك عن غضبها للوضع الذي عاشه النادي في الموسم الحالي و الذي خرج منه صفر اليدين وبهذه الطريقة اكدت المجموعة احتجاجها وعدم رضاها عن نتائج الفريق وهو يستعد للاحتفال بالتسعينية (28 ماي 2018)
نفس التشكيلة تقريبا
بالرغم من عدم أهمية نتيجة مباراة اليوم التي ستجمعه بالنادي الافريقي بعد ان عرف النادي الصفاقسي مصيره منذ الجولة الماضية فإن ابناء المدرب غازي الغرايري عاقدون العزم على تحقيق الانتصار حتى يكون هدية للجمهور الحاضر وبالتالي انهاء الموسم في حلة حسنة قبل التحضيرات للموسم الجديد وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة وستكون تشكيلة اليوم على النحو التالي: الجريدي – المثلوثي – دقدوق (أو الزواغي )– هنيد- عمامو – الهذلي - سوكاري –الحناشي -الراقوبي – الحمدوني – شواط .
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-