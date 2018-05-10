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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق معه على كل كبيرة وصغيرة و ان المفاوضات بين الطرفين كانت ايجابية جدا. أكد النائب الأول للرئيس محمد جليل من جهته ان لومار وصل امس الى صفاقس وسيتابع اليوم المباراة التي ستجمع في حدود الساعة الثالثة والنصف النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بملعب الطيب المهيري وقد يتسلم المشعل عن غازي الغرايري بعد الاجتماع بالهيئة و الاتفاق حول عديد التفاصيل كما أن لومار سيبحث في عديد المسائل مثل الرصيد البشري و الامكانات المالية للفريق .
بروز اللواتي في الدانمارك
برز اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عماد اللواتي في الجولة الفارطة من القسم الثاني الدانماركي وسجل هدفين وعبد طريق الصعود لفريقه «فايل بي كا» نحو القسم الممتاز و يذكر ان اللواتي وبعد خوضه لـ 24 مباراة سجل 7 اهداف و منح 3 تمريرات حاسمة وللتذكير فإن عماد اللواتي غادر النادي الصفاقسي سنة2015 وانضم الى الفريق الصيني غرين تاون بايعاز من المدرب الفرنسي فيليب تروسيي المعجب باللواتي قبل ان ينتقل للعب في البطولة الكورية ومنها الى الدانمارك .
تأجيل قضية الدربالي مرة اخرى
كان في الحسبان ان تتخذ امس الاول لجنة الاستئناف قرارها النهائي في ما يتعلق بالطعن الذي تقدم به اللاعب زياد الدربالي ضد فريقه السابق النادي الصفاقسي غير ان التصريح بالحكم تم تأجيله مرة اخرى الى يوم 22 ماي الجاري بطلب من محامي الدربالي .
مجموعة «الفايترز» تقاطع مباراة اليوم
اصدرت مجموعة «الفايترز» بيانا رسميا على موقعها الخاص اكدت فيه مقاطعتها لمباراة اليوم التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي معبرة بذلك عن غضبها للوضع الذي عاشه النادي في الموسم الحالي و الذي خرج منه صفر اليدين وبهذه الطريقة اكدت المجموعة احتجاجها وعدم رضاها عن نتائج الفريق وهو يستعد للاحتفال بالتسعينية (28 ماي 2018)
نفس التشكيلة تقريبا
بالرغم من عدم أهمية نتيجة مباراة اليوم التي ستجمعه بالنادي الافريقي بعد ان عرف النادي الصفاقسي مصيره منذ الجولة الماضية فإن ابناء المدرب غازي الغرايري عاقدون العزم على تحقيق الانتصار حتى يكون هدية للجمهور الحاضر وبالتالي انهاء الموسم في حلة حسنة قبل التحضيرات للموسم الجديد وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة وستكون تشكيلة اليوم على النحو التالي: الجريدي – المثلوثي – دقدوق (أو الزواغي )– هنيد- عمامو – الهذلي - سوكاري –الحناشي -الراقوبي – الحمدوني – شواط .

نورالدين البكوش
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق معه على كل كبيرة وصغيرة و ان المفاوضات بين الطرفين كانت ايجابية جدا. أكد النائب الأول للرئيس محمد جليل من جهته ان لومار وصل امس الى صفاقس وسيتابع اليوم المباراة التي ستجمع في حدود الساعة الثالثة والنصف النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بملعب الطيب المهيري وقد يتسلم المشعل عن غازي الغرايري بعد الاجتماع بالهيئة و الاتفاق حول عديد التفاصيل كما أن لومار سيبحث في عديد المسائل مثل الرصيد البشري و الامكانات المالية للفريق .
بروز اللواتي في الدانمارك
برز اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عماد اللواتي في الجولة الفارطة من القسم الثاني الدانماركي وسجل هدفين وعبد طريق الصعود لفريقه «فايل بي كا» نحو القسم الممتاز و يذكر ان اللواتي وبعد خوضه لـ 24 مباراة سجل 7 اهداف و منح 3 تمريرات حاسمة وللتذكير فإن عماد اللواتي غادر النادي الصفاقسي سنة2015 وانضم الى الفريق الصيني غرين تاون بايعاز من المدرب الفرنسي فيليب تروسيي المعجب باللواتي قبل ان ينتقل للعب في البطولة الكورية ومنها الى الدانمارك .
تأجيل قضية الدربالي مرة اخرى
كان في الحسبان ان تتخذ امس الاول لجنة الاستئناف قرارها النهائي في ما يتعلق بالطعن الذي تقدم به اللاعب زياد الدربالي ضد فريقه السابق النادي الصفاقسي غير ان التصريح بالحكم تم تأجيله مرة اخرى الى يوم 22 ماي الجاري بطلب من محامي الدربالي .
مجموعة «الفايترز» تقاطع مباراة اليوم
اصدرت مجموعة «الفايترز» بيانا رسميا على موقعها الخاص اكدت فيه مقاطعتها لمباراة اليوم التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي معبرة بذلك عن غضبها للوضع الذي عاشه النادي في الموسم الحالي و الذي خرج منه صفر اليدين وبهذه الطريقة اكدت المجموعة احتجاجها وعدم رضاها عن نتائج الفريق وهو يستعد للاحتفال بالتسعينية (28 ماي 2018)
نفس التشكيلة تقريبا
بالرغم من عدم أهمية نتيجة مباراة اليوم التي ستجمعه بالنادي الافريقي بعد ان عرف النادي الصفاقسي مصيره منذ الجولة الماضية فإن ابناء المدرب غازي الغرايري عاقدون العزم على تحقيق الانتصار حتى يكون هدية للجمهور الحاضر وبالتالي انهاء الموسم في حلة حسنة قبل التحضيرات للموسم الجديد وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة وستكون تشكيلة اليوم على النحو التالي: الجريدي – المثلوثي – دقدوق (أو الزواغي )– هنيد- عمامو – الهذلي - سوكاري –الحناشي -الراقوبي – الحمدوني – شواط .

نورالدين البكوش
تقرؤون أيضا
نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018 السّاعة 21:15
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن تدهور العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ونجمه...
المزيد >>
الجولة الختامية من البطولة ... حاسمة للإفريقي والنجم ... احتفالية للترجي ومصيرية في صراع البقاء
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
أخيرا سنودّع البطولة المحلية وننشغل بالمغامرة التونسية في الكأس العالمية التي نتمنّى أن تعوّض الجماهير...
المزيد >>
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
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