أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يتابع لقاء اليوم و يشرع في العمل قريبا

بعد أن أكد رئيس النادي المنصف خماخم في تصريحات اذاعية ان النادي اتصل فعلا بالمدرب الفرنسي روجي لومار واتفق معه على كل كبيرة وصغيرة و ان المفاوضات بين الطرفين كانت ايجابية جدا. أكد النائب الأول للرئيس محمد جليل من جهته ان لومار وصل امس الى صفاقس وسيتابع اليوم المباراة التي ستجمع في حدود الساعة الثالثة والنصف النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي بملعب الطيب المهيري وقد يتسلم المشعل عن غازي الغرايري بعد الاجتماع بالهيئة و الاتفاق حول عديد التفاصيل كما أن لومار سيبحث في عديد المسائل مثل الرصيد البشري و الامكانات المالية للفريق .

بروز اللواتي في الدانمارك

برز اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عماد اللواتي في الجولة الفارطة من القسم الثاني الدانماركي وسجل هدفين وعبد طريق الصعود لفريقه «فايل بي كا» نحو القسم الممتاز و يذكر ان اللواتي وبعد خوضه لـ 24 مباراة سجل 7 اهداف و منح 3 تمريرات حاسمة وللتذكير فإن عماد اللواتي غادر النادي الصفاقسي سنة2015 وانضم الى الفريق الصيني غرين تاون بايعاز من المدرب الفرنسي فيليب تروسيي المعجب باللواتي قبل ان ينتقل للعب في البطولة الكورية ومنها الى الدانمارك .

تأجيل قضية الدربالي مرة اخرى

كان في الحسبان ان تتخذ امس الاول لجنة الاستئناف قرارها النهائي في ما يتعلق بالطعن الذي تقدم به اللاعب زياد الدربالي ضد فريقه السابق النادي الصفاقسي غير ان التصريح بالحكم تم تأجيله مرة اخرى الى يوم 22 ماي الجاري بطلب من محامي الدربالي .

مجموعة «الفايترز» تقاطع مباراة اليوم

اصدرت مجموعة «الفايترز» بيانا رسميا على موقعها الخاص اكدت فيه مقاطعتها لمباراة اليوم التي ستجمع النادي الصفاقسي بالنادي الافريقي معبرة بذلك عن غضبها للوضع الذي عاشه النادي في الموسم الحالي و الذي خرج منه صفر اليدين وبهذه الطريقة اكدت المجموعة احتجاجها وعدم رضاها عن نتائج الفريق وهو يستعد للاحتفال بالتسعينية (28 ماي 2018)

نفس التشكيلة تقريبا

بالرغم من عدم أهمية نتيجة مباراة اليوم التي ستجمعه بالنادي الافريقي بعد ان عرف النادي الصفاقسي مصيره منذ الجولة الماضية فإن ابناء المدرب غازي الغرايري عاقدون العزم على تحقيق الانتصار حتى يكون هدية للجمهور الحاضر وبالتالي انهاء الموسم في حلة حسنة قبل التحضيرات للموسم الجديد وحسب ما لدينا من معطيات فان الغرايري سيواصل الاعتماد على العناصر الشابة وستكون تشكيلة اليوم على النحو التالي: الجريدي – المثلوثي – دقدوق (أو الزواغي )– هنيد- عمامو – الهذلي - سوكاري –الحناشي -الراقوبي – الحمدوني – شواط .





نورالدين البكوش