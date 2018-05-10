الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 10 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
من ذكريات مناضل وطني (148):محمد الكيلاني:أحــداث الحـوض المنجمــي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
السياسي
من ذكريات مناضل وطني (148):محمد الكيلاني:أحــداث الحـوض المنجمــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

اثر إعلامنا برفض منح التأشيرة للحزب وبعد العمل الذي قمنا به خلال مرحلة الانتظار في تلك الفترة شهدت البلاد شيئا من التغييرات فالأوضاع الاقتصادية بدأت منذ مطلع الألفية تشهد تعطلا وكذلك بدأت الأوضاع الاجتماعية تشهد توترا سواء في علاقة بالحركة العمالية أو الشبابية التي شهدت في تلك المرحلة إضرابان عامان في الجامعة التونسية إلى جانب باقي الاحتجاجات كذلك جزء كبير من المثقفين الذين لم يعودوا يقبلون بتواصل الوضع على ما هو عليه.
أيضا مجلس الحريات الذي أصبح يزعج بالفعل نظام الحكم لأنهم موجودون على نطاق الشبكة الدولية لحقوق الإنسان وأصبح النظام منزعجا منهم بشكل كبير إلى جانب التحركات التي يقومون بها وهي تحركات نخبوية لكن كانت تتجند لها وسائل الإعلام الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل يحرج النظام.
زد على ذلك انه منذ 2007 بدأت بضع الأخبار تروج عن نظام الحكم وبدأ الناس يظهرون انزعاجهم خاصة من الطرابلسية زد عليها انه في مناطق الحوض المنجمي التي كانت أوضاعها تتجه إلى التردي أكثر لأنه في الحوض كان هناك 18 ألف عامل تقلص عددهم إلى حدود 8 آلاف ووصل إلى 6 آلاف كنتيجة للإجراءات المملات من قبل صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة والذي يملي علينا إلى حد اليوم مثل تلك الإجراءات التي أدت إلى تحول عائلات بأكملها إلى البطالة وفقدان موطن الشغل الوحيد الذي يعولها.
إذن كل تلك العوامل بدأت تخلق عدم استقرار سياسي واضطراب سير البلاد وبما في ذلك بالنسبة للحوض المنجمي حيث كانت هناك مناسبة لانتداب عناصر جديدة وتم إجراء مناظرة لكن تم التلاعب بها من قبل الإدارة ما زاد التوتر في جهات بأكملها وهي متضررة من نتائج المناظرة وكان في تلك الفترة رفاقنا في الرديف أصدروا بيانا باسم الحزب الاشتراكي اليساري وكان من أصدره البشير العبيدي عضو اللجنة المركزية وأكد فيه ان نتائج التلاعب بالمناظرة ستكون عواقبها وخيمة جدا لان المواطنين في الرديف ومتلوي والمظيلة وأم العرائس لن يصمتوا أمام الحيف والجوع الذي أصابهم وحتى من اجتازوا تلك المناظرة بنجاح هم من خارج مدن الحوض المنجمي.
انطلقت على ذلك الأساس اتصالات ونقاشات وكانت نقابة التعليم الابتدائي في الرديف ورفاقنا منهم البشير العبيدي المحور المحرك لكل الاتصالات والنقاشات التي حصلت لإعداد ردة الفعل على النتائج حالما تصدر وعندما صدرت انطلقت الاحتجاجات في الحوض المنجمي.
كانت الانطلاقة حسب ما اذكر يوم 5 فيفري وبدأت تتطور وتخرج من إطار الرديف لتشمل أم العرائس فالمتلوي والمظيلة وحصل إضراب عام وأصبح الحوض المنجمي في حالة توقف كلية، في تلك الفترة اجتمعت اللجنة المركزية في صفاقس في منزل الحبيب بوعوني وحضر معنا البشير وناقشنا الأمر وكان موقفنا انه دون ضجة كبرى نحن إلى جانب الحوض المنجمي وما قام به الرفيق البشير في ذلك الوقت هو عين الصواب ودوره مستقبلا ينبغي ان يكون دورا تأطيريا للحركة برمتها ولا يغفل عن ذلك.

تقرؤون أيضا
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...
المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...
المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
من ذكريات مناضل وطني (148):محمد الكيلاني:أحــداث الحـوض المنجمــي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

اثر إعلامنا برفض منح التأشيرة للحزب وبعد العمل الذي قمنا به خلال مرحلة الانتظار في تلك الفترة شهدت البلاد شيئا من التغييرات فالأوضاع الاقتصادية بدأت منذ مطلع الألفية تشهد تعطلا وكذلك بدأت الأوضاع الاجتماعية تشهد توترا سواء في علاقة بالحركة العمالية أو الشبابية التي شهدت في تلك المرحلة إضرابان عامان في الجامعة التونسية إلى جانب باقي الاحتجاجات كذلك جزء كبير من المثقفين الذين لم يعودوا يقبلون بتواصل الوضع على ما هو عليه.
أيضا مجلس الحريات الذي أصبح يزعج بالفعل نظام الحكم لأنهم موجودون على نطاق الشبكة الدولية لحقوق الإنسان وأصبح النظام منزعجا منهم بشكل كبير إلى جانب التحركات التي يقومون بها وهي تحركات نخبوية لكن كانت تتجند لها وسائل الإعلام الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل يحرج النظام.
زد على ذلك انه منذ 2007 بدأت بضع الأخبار تروج عن نظام الحكم وبدأ الناس يظهرون انزعاجهم خاصة من الطرابلسية زد عليها انه في مناطق الحوض المنجمي التي كانت أوضاعها تتجه إلى التردي أكثر لأنه في الحوض كان هناك 18 ألف عامل تقلص عددهم إلى حدود 8 آلاف ووصل إلى 6 آلاف كنتيجة للإجراءات المملات من قبل صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة والذي يملي علينا إلى حد اليوم مثل تلك الإجراءات التي أدت إلى تحول عائلات بأكملها إلى البطالة وفقدان موطن الشغل الوحيد الذي يعولها.
إذن كل تلك العوامل بدأت تخلق عدم استقرار سياسي واضطراب سير البلاد وبما في ذلك بالنسبة للحوض المنجمي حيث كانت هناك مناسبة لانتداب عناصر جديدة وتم إجراء مناظرة لكن تم التلاعب بها من قبل الإدارة ما زاد التوتر في جهات بأكملها وهي متضررة من نتائج المناظرة وكان في تلك الفترة رفاقنا في الرديف أصدروا بيانا باسم الحزب الاشتراكي اليساري وكان من أصدره البشير العبيدي عضو اللجنة المركزية وأكد فيه ان نتائج التلاعب بالمناظرة ستكون عواقبها وخيمة جدا لان المواطنين في الرديف ومتلوي والمظيلة وأم العرائس لن يصمتوا أمام الحيف والجوع الذي أصابهم وحتى من اجتازوا تلك المناظرة بنجاح هم من خارج مدن الحوض المنجمي.
انطلقت على ذلك الأساس اتصالات ونقاشات وكانت نقابة التعليم الابتدائي في الرديف ورفاقنا منهم البشير العبيدي المحور المحرك لكل الاتصالات والنقاشات التي حصلت لإعداد ردة الفعل على النتائج حالما تصدر وعندما صدرت انطلقت الاحتجاجات في الحوض المنجمي.
كانت الانطلاقة حسب ما اذكر يوم 5 فيفري وبدأت تتطور وتخرج من إطار الرديف لتشمل أم العرائس فالمتلوي والمظيلة وحصل إضراب عام وأصبح الحوض المنجمي في حالة توقف كلية، في تلك الفترة اجتمعت اللجنة المركزية في صفاقس في منزل الحبيب بوعوني وحضر معنا البشير وناقشنا الأمر وكان موقفنا انه دون ضجة كبرى نحن إلى جانب الحوض المنجمي وما قام به الرفيق البشير في ذلك الوقت هو عين الصواب ودوره مستقبلا ينبغي ان يكون دورا تأطيريا للحركة برمتها ولا يغفل عن ذلك.

تقرؤون أيضا
المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018 السّاعة 22:44
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز...
المزيد >>
النتائج الاولية للانتخابات البلدية
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
تونس ـ الشروق: اعداد عبد الرؤوف بالي ـ أشرف...
المزيد >>
الاصوات التي حصل عليها كل مترشح
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
وبخصوص توزع الاصوات التي حصل عليها كل مترشح حلت...
المزيد >>
القائمات المتحصلة على مقــاعد
10 ماي 2018 السّاعة 21:00
القائمات التي تمكنت من الفوز من اجمالي باقي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 10 ماي 2018 بالفيديو.. نتائج الانتخابات البلدية كاملة في 349 دائرة... بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... الترجي يثور على جامعة كرة اليد ويهدد بعدم خوض النهائي القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018 رجاء فرحات: "سعاد عبد الرحيم موش بلّدية وموش بنت العاصمة" سيدي بوزيد: فائز في الانتخابات البلدية يزيل محطة حافلات...
﻿