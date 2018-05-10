من ذكريات مناضل وطني (148):محمد الكيلاني:أحــداث الحـوض المنجمــي

اثر إعلامنا برفض منح التأشيرة للحزب وبعد العمل الذي قمنا به خلال مرحلة الانتظار في تلك الفترة شهدت البلاد شيئا من التغييرات فالأوضاع الاقتصادية بدأت منذ مطلع الألفية تشهد تعطلا وكذلك بدأت الأوضاع الاجتماعية تشهد توترا سواء في علاقة بالحركة العمالية أو الشبابية التي شهدت في تلك المرحلة إضرابان عامان في الجامعة التونسية إلى جانب باقي الاحتجاجات كذلك جزء كبير من المثقفين الذين لم يعودوا يقبلون بتواصل الوضع على ما هو عليه.

أيضا مجلس الحريات الذي أصبح يزعج بالفعل نظام الحكم لأنهم موجودون على نطاق الشبكة الدولية لحقوق الإنسان وأصبح النظام منزعجا منهم بشكل كبير إلى جانب التحركات التي يقومون بها وهي تحركات نخبوية لكن كانت تتجند لها وسائل الإعلام الخارجية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل يحرج النظام.

زد على ذلك انه منذ 2007 بدأت بضع الأخبار تروج عن نظام الحكم وبدأ الناس يظهرون انزعاجهم خاصة من الطرابلسية زد عليها انه في مناطق الحوض المنجمي التي كانت أوضاعها تتجه إلى التردي أكثر لأنه في الحوض كان هناك 18 ألف عامل تقلص عددهم إلى حدود 8 آلاف ووصل إلى 6 آلاف كنتيجة للإجراءات المملات من قبل صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة والذي يملي علينا إلى حد اليوم مثل تلك الإجراءات التي أدت إلى تحول عائلات بأكملها إلى البطالة وفقدان موطن الشغل الوحيد الذي يعولها.

إذن كل تلك العوامل بدأت تخلق عدم استقرار سياسي واضطراب سير البلاد وبما في ذلك بالنسبة للحوض المنجمي حيث كانت هناك مناسبة لانتداب عناصر جديدة وتم إجراء مناظرة لكن تم التلاعب بها من قبل الإدارة ما زاد التوتر في جهات بأكملها وهي متضررة من نتائج المناظرة وكان في تلك الفترة رفاقنا في الرديف أصدروا بيانا باسم الحزب الاشتراكي اليساري وكان من أصدره البشير العبيدي عضو اللجنة المركزية وأكد فيه ان نتائج التلاعب بالمناظرة ستكون عواقبها وخيمة جدا لان المواطنين في الرديف ومتلوي والمظيلة وأم العرائس لن يصمتوا أمام الحيف والجوع الذي أصابهم وحتى من اجتازوا تلك المناظرة بنجاح هم من خارج مدن الحوض المنجمي.

انطلقت على ذلك الأساس اتصالات ونقاشات وكانت نقابة التعليم الابتدائي في الرديف ورفاقنا منهم البشير العبيدي المحور المحرك لكل الاتصالات والنقاشات التي حصلت لإعداد ردة الفعل على النتائج حالما تصدر وعندما صدرت انطلقت الاحتجاجات في الحوض المنجمي.

كانت الانطلاقة حسب ما اذكر يوم 5 فيفري وبدأت تتطور وتخرج من إطار الرديف لتشمل أم العرائس فالمتلوي والمظيلة وحصل إضراب عام وأصبح الحوض المنجمي في حالة توقف كلية، في تلك الفترة اجتمعت اللجنة المركزية في صفاقس في منزل الحبيب بوعوني وحضر معنا البشير وناقشنا الأمر وكان موقفنا انه دون ضجة كبرى نحن إلى جانب الحوض المنجمي وما قام به الرفيق البشير في ذلك الوقت هو عين الصواب ودوره مستقبلا ينبغي ان يكون دورا تأطيريا للحركة برمتها ولا يغفل عن ذلك.