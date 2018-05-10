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يوم الخميس 10 ماي 2018
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أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
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كرة القدم
أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع النادي الرياضي الصفاقسي سيكون الهدف منها الفوز بالمركز الثاني المؤهل للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم.
مدرب نادي باب الجديد اختار لرحلة صفاقس 22 لاعبا سيتخلى عن أربعة منهم ظهر اليوم ليكونوا على المدرجات عند انطلاق كلاسيكو الطيب المهيري الذي سيلعب في الساعة الثالثة والنصف عصرا.
خماسي خارج الكلاسيكو والنهائي
مع اختياره لقائمة بأربع وعشرين لاعبا ونظرا لضيق الوقت بين مواجهة اليوم ونهائي كأس تونس الذي سيلعب يوم الأحد أمام النجم الرياضي الساحلي يفترض أن تكون المجموعة التي شاركت في تنقل صفاقس هي ذاتها التي سيتم التعويل عليها يوم الأحد.
التغيير يبقى واردا فقط في حالة العقوبة التأديبية أو الإصابات لذلك يمكن التأكيد أن الخماسي المتكون من بلال العيفة وسليمان كشك ووجدي الساحلي ونيكولاس أغوسي وخليل عون الله لن يكونوا ضمن حسابات النهائي بعد أن تم استبعادهم عن المشاركة في تنقل صفاقس يوم أمس.
واختار القلصي أن يشتغل مع المجموعة الجاهزة والقادرة على تقديم الإضافة لذلك جاء التخلي عن العيفة وكشك لنقص الجاهزية في حين تم إقصاء عون وأغوسي والساحلي لأسباب فنيّة.
بين البطولة والكأس
سيبدأ مدرب النادي الإفريقي مواجهة اليوم بتشكيلة هجومية حيث سيطارد التسجيل وقتل اللقاء منذ الفترة الأولى حتى يكون الشوط الثاني للمناورة وتقسيط الجهود ذلك أن محدودية الرصيد البشري تجعل خيارات التغيير و«تدوير» الرصيد البشري أمرا صعبا للغاية.
كمال القلصي ينتظر أن يعول على التشكيلة المثالية بحثا عن تحقيق الانتصار ثم سيكون التخلي التدريجي عن بعض العناصر حفاظا على حسن استعدادهم وخاصة في خطي الوسط والهجوم.
مبدئيا فإن مدرب الإفريقي لن يجري إلا تغييرا أو اثنين على أقصى تقدير وذلك في خط وسط الميدان فالقلصي لا يملك حلولا كثيرا والخوف من الإصابات والعقوبات التي قد تحرمه من بعض العناصر كان هاجسا ظل يرافقه في الإعداد للكلاسيكو.
ورغم أن مدرب الإفريقي لم يكشف الكثير خاصة خلال آخر حصتين تدريبيتين فإنه يفترض أن يبقي على نفس عناصر الخط الخلفي ليلعب سيف الشرفي في المرمى ويتقدمه كل من سيف تقا وفخر الدين الجزيري وعلي العابدي وحمزة العقربي.
أما في خط الوسط فإن أحمد خليل هو العنصر الوحيد المتأكد فيما يفترض أن يجاوره غازي العيادي ليلعب التيجاني بلعيد كصانع ألعاب صريح.. الخط الأمامي يفترض أن يعرف ظهور صابر خليفة وبلال الخفيفي وإلى جانبها ياسين الشماخي الذي تألق بشكل لافت في مواجهة نجم المتلوي.
طلب ترخيص
برغبة من الإطار الفني للنادي الإفريقي يفترض أن يكون رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية قد خاطب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء للاستفسار عن قائمة اللاعبين الذين سيوجه لهم الناخب الوطني نبيل معلول الدعوة لتعزيز صفوف المنتخب.
ويأتي الاستفسار من أجل طلب إعفاء لاعبي الفريق من المشاركة في بداية تربص المنتخب الوطني مقابل إمهالهم إلى غاية انتهاء استحقاقات الدورة الترشيحية للكأس العربية والتي سيكون خلالها الأحمر والأبيض منقوصا من خدمات مدافعه الدولي الغاني نيكولاس أوبوكو.
مبدئيا فإن لاعبي الإفريقي المرشحين للتواجد في قائمة نبيل معلول هم صابر خليفة وأحمد خليل وغازي العيادي وفي صورة توجيه الدعوة إليهم فإن الفريق سيخسر ثلاثة عناصر هامة لذلك يفترض أن يستجيب الجريء ومعلول لطلب الأفارقة ليتم الترخيص للاعبين بالتغيب لثلاثة أيام باعتبار أن تربص النسور ينطلق يوم 21 ماي أي قبل 48 ساعة من آخر مباراة للأفارقة في الدورة الترشيحية ليلتحق الدوليون بعد ذلك بزملائهم في المنتخب.

محمد عبدلي
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أخبار النادي الافريقي.. اتصالات مع الجريء لتمكين الدوليين من المشاركة في البطولة العربية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

بعد حصة تدريبية صباحية تحول النادي الإفريقي مساء إلى صفاقس أين قضى ليلة أمس استعدادا لمواجهة مصيرية مع النادي الرياضي الصفاقسي سيكون الهدف منها الفوز بالمركز الثاني المؤهل للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم.
مدرب نادي باب الجديد اختار لرحلة صفاقس 22 لاعبا سيتخلى عن أربعة منهم ظهر اليوم ليكونوا على المدرجات عند انطلاق كلاسيكو الطيب المهيري الذي سيلعب في الساعة الثالثة والنصف عصرا.
خماسي خارج الكلاسيكو والنهائي
مع اختياره لقائمة بأربع وعشرين لاعبا ونظرا لضيق الوقت بين مواجهة اليوم ونهائي كأس تونس الذي سيلعب يوم الأحد أمام النجم الرياضي الساحلي يفترض أن تكون المجموعة التي شاركت في تنقل صفاقس هي ذاتها التي سيتم التعويل عليها يوم الأحد.
التغيير يبقى واردا فقط في حالة العقوبة التأديبية أو الإصابات لذلك يمكن التأكيد أن الخماسي المتكون من بلال العيفة وسليمان كشك ووجدي الساحلي ونيكولاس أغوسي وخليل عون الله لن يكونوا ضمن حسابات النهائي بعد أن تم استبعادهم عن المشاركة في تنقل صفاقس يوم أمس.
واختار القلصي أن يشتغل مع المجموعة الجاهزة والقادرة على تقديم الإضافة لذلك جاء التخلي عن العيفة وكشك لنقص الجاهزية في حين تم إقصاء عون وأغوسي والساحلي لأسباب فنيّة.
بين البطولة والكأس
سيبدأ مدرب النادي الإفريقي مواجهة اليوم بتشكيلة هجومية حيث سيطارد التسجيل وقتل اللقاء منذ الفترة الأولى حتى يكون الشوط الثاني للمناورة وتقسيط الجهود ذلك أن محدودية الرصيد البشري تجعل خيارات التغيير و«تدوير» الرصيد البشري أمرا صعبا للغاية.
كمال القلصي ينتظر أن يعول على التشكيلة المثالية بحثا عن تحقيق الانتصار ثم سيكون التخلي التدريجي عن بعض العناصر حفاظا على حسن استعدادهم وخاصة في خطي الوسط والهجوم.
مبدئيا فإن مدرب الإفريقي لن يجري إلا تغييرا أو اثنين على أقصى تقدير وذلك في خط وسط الميدان فالقلصي لا يملك حلولا كثيرا والخوف من الإصابات والعقوبات التي قد تحرمه من بعض العناصر كان هاجسا ظل يرافقه في الإعداد للكلاسيكو.
ورغم أن مدرب الإفريقي لم يكشف الكثير خاصة خلال آخر حصتين تدريبيتين فإنه يفترض أن يبقي على نفس عناصر الخط الخلفي ليلعب سيف الشرفي في المرمى ويتقدمه كل من سيف تقا وفخر الدين الجزيري وعلي العابدي وحمزة العقربي.
أما في خط الوسط فإن أحمد خليل هو العنصر الوحيد المتأكد فيما يفترض أن يجاوره غازي العيادي ليلعب التيجاني بلعيد كصانع ألعاب صريح.. الخط الأمامي يفترض أن يعرف ظهور صابر خليفة وبلال الخفيفي وإلى جانبها ياسين الشماخي الذي تألق بشكل لافت في مواجهة نجم المتلوي.
طلب ترخيص
برغبة من الإطار الفني للنادي الإفريقي يفترض أن يكون رئيس الهيئة التسييرية مروان حمودية قد خاطب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء للاستفسار عن قائمة اللاعبين الذين سيوجه لهم الناخب الوطني نبيل معلول الدعوة لتعزيز صفوف المنتخب.
ويأتي الاستفسار من أجل طلب إعفاء لاعبي الفريق من المشاركة في بداية تربص المنتخب الوطني مقابل إمهالهم إلى غاية انتهاء استحقاقات الدورة الترشيحية للكأس العربية والتي سيكون خلالها الأحمر والأبيض منقوصا من خدمات مدافعه الدولي الغاني نيكولاس أوبوكو.
مبدئيا فإن لاعبي الإفريقي المرشحين للتواجد في قائمة نبيل معلول هم صابر خليفة وأحمد خليل وغازي العيادي وفي صورة توجيه الدعوة إليهم فإن الفريق سيخسر ثلاثة عناصر هامة لذلك يفترض أن يستجيب الجريء ومعلول لطلب الأفارقة ليتم الترخيص للاعبين بالتغيب لثلاثة أيام باعتبار أن تربص النسور ينطلق يوم 21 ماي أي قبل 48 ساعة من آخر مباراة للأفارقة في الدورة الترشيحية ليلتحق الدوليون بعد ذلك بزملائهم في المنتخب.

محمد عبدلي
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