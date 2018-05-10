أخبار الأحزاب

حركة مشروع تونس

قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع إنّ الحزبين الحاكمين، أي النهضة والنداء، خسرا عددا كبيرا من الناخبين، مشيرا الى أنّ الظروف لم تكن ملائمة لإجراء انتخابات بلدية وهذا حذّر منه حزبه منذ أشهر.

حزب المبادرة

قرّر المكتب الوطني لحزب المبادرة برئاسة كمال مرجان عقد المؤتمر الأول للحزب قبل موفى السنة الحالية، واعتبر الحصيلة الانتخابية البلدية مشجّعة وتبعا لذك تم ضبط خطة مستقبلية لعمل الحزب تتمثل بالخصوص في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 انطلاقا من تكثيف العمل الميداني والاستقطاب لاسيما في الأوساط الشبابية. كما تقرر إعادة هيكلة الحزب على مختلف الأصعدة مركزيا وجهويا ومحليا وذلك على ضوء ما ستعرضه اللجنة الخاصة باستراتيجية الحزب التي أنهت أشغالها مؤخرا.

نداء تونس

أكّد فؤاد بوسلامة القيادي في نداء تونس أنّه مازال بالقانون المكلف بالاعلام والاتصال في حزب حركة نداء تونس، يذكر أن المدير التنفيذي للحزب أصدر أمس بلاغا اعلن فيه بأن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وبالتالي فإن ما يصدر عنه من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.

حركة الشعب

قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أنّه كان على الهيئة تقديم إحصائيات بالاعتماد على عدد المقاعد المتحصل عليها، مُضيفا: «يوجد خطر عزوف أكبر في 2019 ان لم نقم بالخطوات التالية».