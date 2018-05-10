أخبار الأحزاب

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حركة مشروع تونس
قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع إنّ الحزبين الحاكمين، أي النهضة والنداء، خسرا عددا كبيرا من الناخبين، مشيرا الى أنّ الظروف لم تكن ملائمة لإجراء انتخابات بلدية وهذا حذّر منه حزبه منذ أشهر.
حزب المبادرة
قرّر المكتب الوطني لحزب المبادرة برئاسة كمال مرجان عقد المؤتمر الأول للحزب قبل موفى السنة الحالية، واعتبر الحصيلة الانتخابية البلدية مشجّعة وتبعا لذك تم ضبط خطة مستقبلية لعمل الحزب تتمثل بالخصوص في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 انطلاقا من تكثيف العمل الميداني والاستقطاب لاسيما في الأوساط الشبابية. كما تقرر إعادة هيكلة الحزب على مختلف الأصعدة مركزيا وجهويا ومحليا وذلك على ضوء ما ستعرضه اللجنة الخاصة باستراتيجية الحزب التي أنهت أشغالها مؤخرا.
نداء تونس
أكّد فؤاد بوسلامة القيادي في نداء تونس أنّه مازال بالقانون المكلف بالاعلام والاتصال في حزب حركة نداء تونس، يذكر أن المدير التنفيذي للحزب أصدر أمس بلاغا اعلن فيه بأن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وبالتالي فإن ما يصدر عنه من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.
حركة الشعب
قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أنّه كان على الهيئة تقديم إحصائيات بالاعتماد على عدد المقاعد المتحصل عليها، مُضيفا: «يوجد خطر عزوف أكبر في 2019 ان لم نقم بالخطوات التالية».
حركة مشروع تونس
قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع إنّ الحزبين الحاكمين، أي النهضة والنداء، خسرا عددا كبيرا من الناخبين، مشيرا الى أنّ الظروف لم تكن ملائمة لإجراء انتخابات بلدية وهذا حذّر منه حزبه منذ أشهر.
حزب المبادرة
قرّر المكتب الوطني لحزب المبادرة برئاسة كمال مرجان عقد المؤتمر الأول للحزب قبل موفى السنة الحالية، واعتبر الحصيلة الانتخابية البلدية مشجّعة وتبعا لذك تم ضبط خطة مستقبلية لعمل الحزب تتمثل بالخصوص في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 انطلاقا من تكثيف العمل الميداني والاستقطاب لاسيما في الأوساط الشبابية. كما تقرر إعادة هيكلة الحزب على مختلف الأصعدة مركزيا وجهويا ومحليا وذلك على ضوء ما ستعرضه اللجنة الخاصة باستراتيجية الحزب التي أنهت أشغالها مؤخرا.
نداء تونس
أكّد فؤاد بوسلامة القيادي في نداء تونس أنّه مازال بالقانون المكلف بالاعلام والاتصال في حزب حركة نداء تونس، يذكر أن المدير التنفيذي للحزب أصدر أمس بلاغا اعلن فيه بأن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وبالتالي فإن ما يصدر عنه من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.
حركة الشعب
قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أنّه كان على الهيئة تقديم إحصائيات بالاعتماد على عدد المقاعد المتحصل عليها، مُضيفا: «يوجد خطر عزوف أكبر في 2019 ان لم نقم بالخطوات التالية».
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-