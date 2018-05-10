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يوم الخميس 10 ماي 2018
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السياسي
في نزول:فؤاد بوسلامة نداء تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ما أتاه القيادي في حزب نداء تونس فؤاد بوسلامة من تصريحات اعتباطية اعتبرت ان منصب شيخ مدينة تونس لا يمكن منحه لسعاد عبد الرحيم لعدم التعارض مع تقاليدنا الاسلامية يعد خطأ جسيما يسيء له وللحزب ولمؤسسه الشرفي.

لقد أخطأ فؤاد بوسلامة حين اعلن موقفا يتعارض مع توجه حزب نداء تونس الذي يراهن مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي على نجاح المشروع الحضاري بعد ان قطع فيه شوطا متقدما طال المساواة في الإرث، كما افتقر تصريح بوسلامة الى الحنكة السياسية وأدى الى حدوث نتائج عكسية ودعم من حيث لا يدري حظوظ وحضورمرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم واكثر من ذلك ادخل البلبلة في الحزب بداية من تبرؤ القيادة من تصريحه ،وصولا الى اثارة خلاف حول خطة الناطق الرسمي ما ان كانت له ام للمنجي الحرباوي، وهي خلافات الحزب في غنى عنها في هذا الظرف الصعب الذي ينشد فيه النداء حسن التعاطي مع نتائج البلديات قبل عقده مؤتمره.

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السياسي
في نزول:فؤاد بوسلامة نداء تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ما أتاه القيادي في حزب نداء تونس فؤاد بوسلامة من تصريحات اعتباطية اعتبرت ان منصب شيخ مدينة تونس لا يمكن منحه لسعاد عبد الرحيم لعدم التعارض مع تقاليدنا الاسلامية يعد خطأ جسيما يسيء له وللحزب ولمؤسسه الشرفي.

لقد أخطأ فؤاد بوسلامة حين اعلن موقفا يتعارض مع توجه حزب نداء تونس الذي يراهن مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي على نجاح المشروع الحضاري بعد ان قطع فيه شوطا متقدما طال المساواة في الإرث، كما افتقر تصريح بوسلامة الى الحنكة السياسية وأدى الى حدوث نتائج عكسية ودعم من حيث لا يدري حظوظ وحضورمرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم واكثر من ذلك ادخل البلبلة في الحزب بداية من تبرؤ القيادة من تصريحه ،وصولا الى اثارة خلاف حول خطة الناطق الرسمي ما ان كانت له ام للمنجي الحرباوي، وهي خلافات الحزب في غنى عنها في هذا الظرف الصعب الذي ينشد فيه النداء حسن التعاطي مع نتائج البلديات قبل عقده مؤتمره.

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