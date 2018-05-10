في نزول:فؤاد بوسلامة نداء تونس

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ما أتاه القيادي في حزب نداء تونس فؤاد بوسلامة من تصريحات اعتباطية اعتبرت ان منصب شيخ مدينة تونس لا يمكن منحه لسعاد عبد الرحيم لعدم التعارض مع تقاليدنا الاسلامية يعد خطأ جسيما يسيء له وللحزب ولمؤسسه الشرفي.
لقد أخطأ فؤاد بوسلامة حين اعلن موقفا يتعارض مع توجه حزب نداء تونس الذي يراهن مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي على نجاح المشروع الحضاري بعد ان قطع فيه شوطا متقدما طال المساواة في الإرث، كما افتقر تصريح بوسلامة الى الحنكة السياسية وأدى الى حدوث نتائج عكسية ودعم من حيث لا يدري حظوظ وحضورمرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم واكثر من ذلك ادخل البلبلة في الحزب بداية من تبرؤ القيادة من تصريحه ،وصولا الى اثارة خلاف حول خطة الناطق الرسمي ما ان كانت له ام للمنجي الحرباوي، وهي خلافات الحزب في غنى عنها في هذا الظرف الصعب الذي ينشد فيه النداء حسن التعاطي مع نتائج البلديات قبل عقده مؤتمره.
ما أتاه القيادي في حزب نداء تونس فؤاد بوسلامة من تصريحات اعتباطية اعتبرت ان منصب شيخ مدينة تونس لا يمكن منحه لسعاد عبد الرحيم لعدم التعارض مع تقاليدنا الاسلامية يعد خطأ جسيما يسيء له وللحزب ولمؤسسه الشرفي.
لقد أخطأ فؤاد بوسلامة حين اعلن موقفا يتعارض مع توجه حزب نداء تونس الذي يراهن مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي على نجاح المشروع الحضاري بعد ان قطع فيه شوطا متقدما طال المساواة في الإرث، كما افتقر تصريح بوسلامة الى الحنكة السياسية وأدى الى حدوث نتائج عكسية ودعم من حيث لا يدري حظوظ وحضورمرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم واكثر من ذلك ادخل البلبلة في الحزب بداية من تبرؤ القيادة من تصريحه ،وصولا الى اثارة خلاف حول خطة الناطق الرسمي ما ان كانت له ام للمنجي الحرباوي، وهي خلافات الحزب في غنى عنها في هذا الظرف الصعب الذي ينشد فيه النداء حسن التعاطي مع نتائج البلديات قبل عقده مؤتمره.
-
22:44المنصري يعلن عن موعد إعادة الانتخابات البلدية بالمظيلة
10 ماي 2018
-
22:25توقيع اتفاقية بين تونس والأمم المتحدة للتوقي من التطرف العنيف
10 ماي 2018
-
22:02بالفيديو.. إطفائي يطلب يد صديقته بخرطوم طوله 30 مترا!
10 ماي 2018
-
21:42البنك المركزي يُحذر من تفاقم عجز الميزان الطاقي في الأشهر القادمة
10 ماي 2018
-
21:30القبض على 3 عناصر تكفيرية في كل من أريانة وصفاقس والمنستير
10 ماي 2018
-
21:15نيمار يشعل غضب كريستيانو رونالدو من بيريز
10 ماي 2018
-
21:03مكرم الميساوي يغادر الافريقي الى البطولة الرومانية
10 ماي 2018
-
20:53بسبب هاتف مساعد البغدادي: القبض على 4 من قادة داعش الارهابي
10 ماي 2018
-
20:46السلطات السعودية تحظر "موائد الإفطار" دون تصريح
10 ماي 2018
-
20:33الهوارية: انتحار شيخ شنقا في شجرة زيتون
10 ماي 2018
-
20:26إيريك كانتونا يتحدى رئيس فرنسا
10 ماي 2018
-
17:37كرة قدم: النتائج والترتيب بعد الجولة الاخيرة للمحترفة الاولى
10 ماي 2018
-
-
19:49برج الوزير: القبض على عنصر تكفيري تعمد الاعتداء على امرأة وإبنها
10 ماي 2018
-
19:28محمد صلاح يواصل حصد الجوائز مع ليفربول
10 ماي 2018
-
19:17وزير العدل يلتقي الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
10 ماي 2018
-
18:53أنور بن حسن: رئيس هيئة الانتخابات متعنت وغير كفء والهيئة فقدت هيبتها
10 ماي 2018
-
18:48والي سوسة يعاين التحضيرات لاعانة العائلة المعوزة خلال شهر رمضان
10 ماي 2018
-
18:36نابل: حملة كبرى لمراقبة المحلات التجارية
10 ماي 2018
-