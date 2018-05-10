في نزول:فؤاد بوسلامة نداء تونس

ما أتاه القيادي في حزب نداء تونس فؤاد بوسلامة من تصريحات اعتباطية اعتبرت ان منصب شيخ مدينة تونس لا يمكن منحه لسعاد عبد الرحيم لعدم التعارض مع تقاليدنا الاسلامية يعد خطأ جسيما يسيء له وللحزب ولمؤسسه الشرفي.

لقد أخطأ فؤاد بوسلامة حين اعلن موقفا يتعارض مع توجه حزب نداء تونس الذي يراهن مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي على نجاح المشروع الحضاري بعد ان قطع فيه شوطا متقدما طال المساواة في الإرث، كما افتقر تصريح بوسلامة الى الحنكة السياسية وأدى الى حدوث نتائج عكسية ودعم من حيث لا يدري حظوظ وحضورمرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم واكثر من ذلك ادخل البلبلة في الحزب بداية من تبرؤ القيادة من تصريحه ،وصولا الى اثارة خلاف حول خطة الناطق الرسمي ما ان كانت له ام للمنجي الحرباوي، وهي خلافات الحزب في غنى عنها في هذا الظرف الصعب الذي ينشد فيه النداء حسن التعاطي مع نتائج البلديات قبل عقده مؤتمره.