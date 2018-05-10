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يوم الخميس 10 ماي 2018
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في صعود:الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
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السياسي
في صعود:الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ترؤسه أمس لمجلس الوزراء بقصر قرطاج مهم جدا وله عدّة دلالات للطمأنة وتوفير قدر من الارتياح في منعطف تاريخي تعيشه البلاد عقب اجراء الانتخابات البلدية وما تبعها من جدل واسع.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ظهر أمس للعلن وأبرز حرصه على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي دون رجعة بعيدا عن كل الحسابات والتخمينات حتى تلك التي تهم حزبه نداء تونس، حيث صادق مجلس الوزراء أمس على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيأة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال، وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيآت وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

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السياسي
في صعود:الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 ماي 2018

ترؤسه أمس لمجلس الوزراء بقصر قرطاج مهم جدا وله عدّة دلالات للطمأنة وتوفير قدر من الارتياح في منعطف تاريخي تعيشه البلاد عقب اجراء الانتخابات البلدية وما تبعها من جدل واسع.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ظهر أمس للعلن وأبرز حرصه على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي دون رجعة بعيدا عن كل الحسابات والتخمينات حتى تلك التي تهم حزبه نداء تونس، حيث صادق مجلس الوزراء أمس على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيأة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال، وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيآت وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

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10 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
حقيقتــان... مؤلمتــان
أكّدت الانتخابات البلدية حقيقتان مؤلمتان، فالأرقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا...
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