في صعود:الباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية)

ترؤسه أمس لمجلس الوزراء بقصر قرطاج مهم جدا وله عدّة دلالات للطمأنة وتوفير قدر من الارتياح في منعطف تاريخي تعيشه البلاد عقب اجراء الانتخابات البلدية وما تبعها من جدل واسع.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ظهر أمس للعلن وأبرز حرصه على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي دون رجعة بعيدا عن كل الحسابات والتخمينات حتى تلك التي تهم حزبه نداء تونس، حيث صادق مجلس الوزراء أمس على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيأة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال، وجدّد رئيس الجمهورية بالمناسبة تأكيده على ضرورة الاسراع باستكمال تركيز بقية الهيآت وعلى رأسها المحكمة الدستورية.